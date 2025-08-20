Sadovský (ANO): Čekají, až jim Fiala s kabelkou zase ukáže prstem na Kreml

To samozřejmě znamená, že poslušné voličské stádečko Spolu z toho dostane nervy. Ti už dávno slyší jenom na jedno zaklínadlo – „Putin, Putin, Putin!“ – a dál už jim mozek prostě nefunguje.
A možná se konečně dozvíme, jak to ve skutečnosti chodí, kdo koho kryje a kdo má máslo na hlavě.
Takže jo, "Spoluáci" si budou dál hrát na poslušné ovečky a budou čekat, až jim Fiala s kabelkou zase ukáže prstem na Kreml.
Ale my ostatní si mezi řádky možná konečně přečteme pravdu. A ta pravda, to vám garantuju, nebude vonět po fialkách!
autor: PV