21.08.2025 7:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům ministra Kupky, že ODS chce apelovat na exministra Pavla Blažka, aby mlčel a nevířil stojaté vody kolem bitcoinové kauzy na svých sociálních sítích.

Sadovský (ANO): Čekají, až jim Fiala s kabelkou zase ukáže prstem na Kreml
Foto: ANO
Popisek: Petr Sadovský

To samozřejmě znamená, že poslušné voličské stádečko Spolu z toho dostane nervy. Ti už dávno slyší jenom na jedno zaklínadlo – „Putin, Putin, Putin!“ – a dál už jim mozek prostě nefunguje.

A možná se konečně dozvíme, jak to ve skutečnosti chodí, kdo koho kryje a kdo má máslo na hlavě.

Takže jo, "Spoluáci" si budou dál hrát na poslušné ovečky a budou čekat, až jim Fiala s kabelkou zase ukáže prstem na Kreml.

Ale my ostatní si mezi řádky možná konečně přečteme pravdu. A ta pravda, to vám garantuju, nebude vonět po fialkách!

Petr Sadovský

  • ANO 2011
  • poslanec
Psali jsme:

Na barák přišla Decroix a s ní totální chaos. Hádejte, kdo toto napsal
Sadovský (ANO): Co začal Blažek tak Decroix dorazila
Sadovský (ANO): Šestkrát předražené polní kuchyně. To si dělají srandu
Sadovský (ANO): Milá vládo, když už nevíte, co se stalo, tak to aspoň přiznejte

autor: PV

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

