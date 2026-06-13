„Rozdělují si stovky milionů.“ Žáček otevřel téma podezřelých zakázek v ČT

13.06.2026 12:15 | Rozhovor
autor: Karel Výborný

Po obviněních z antisemitismu ve vedení České televize přichází režisér Jan Žáček s dalšími výhradami. Kritizuje fungování veřejnoprávní instituce, její hospodaření i programovou skladbu a tvrdí, že ČT přestává naplňovat poslání, které jí ukládá zákon. Zároveň odmítá, že by jeho kritika byla motivována pouze zamítnutím jeho dokumentárního projektu.

„Rozdělují si stovky milionů.“ Žáček otevřel téma podezřelých zakázek v ČT
Foto: archiv
Popisek: Spisovatel a režisér Jan Žáček.

Minulý týden s vámi na našich stránkách vyšel rozhovor o antisemitských praktikách v České televizi. Co se od té doby stalo nebo nestalo?

Především jsem si přečetl názory čtenářů rozhovoru pod článkem. Většina se jich postavila za ČT a proti mně. Zcela jednoznačně reagovali z pozice antisemitů. Citovali z těch nejodpornějších protižidovských knih a sborníčků. Například z „Protokolů sionských mudrců”. Dále tvrdili, že citují z „Talmudu” a z dalších židovských děl. Bohužel ale nebyli schopni uvést odkud přesně citují. Evidentně z dalších antisemitských materiálů. Např. ze spisku „Bůh dal svět židům”. Protože „Talmud” prostě česky ve své celistvosti nikdy nevyšel. Tzn. museli by ho číst v originálu. To bych potom obdivoval, kolik obhájců ČT čte v aramejštině nebo v hebrejštině... Bohužel to odmítli potvrdit. 

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hlasovalo: 8371 lidí

Znamená to tedy, podle vás, že ČT hájí antisemité?

Jistě nejenom. I když jejich zastoupení v řadách bojovníků za veřejnoprávní televizi je evidentně veliké.
Českou televizi hájí především lidé, kteří z ní profitují. Tedy lidé, kteří stojí v jejím vedení a berou neskutečné platy a prémie. Dále pak ti, kteří dostávají od ČT zakázky.

Myslíte tvůrčí umělce??

Ne, především soukromé producenty, kteří si mezi sebe ročně rozdělí několik set milionů korun od České televize. A další firmy, které od ČT dostávají všemožné zakázky. Já nevím, komu ty peníze jdou a jaká je skutečná finanční hodnota mimořádně nekvalitních pseudouměleckých děl, vyráběných pro ČT za její peníze…? A jak je to s dalšími přerozdělovanými miliardami?

Předpokládáte, že by se mohlo mluvit o tzv. vratkách? Tedy o penězích, které soukromí producenti odevzdávají těm, kdo o zakázkách rozhodují?

To bych se neodvážil tvrdit. Nemám na to žádné důkazy. Pro mě zůstává otázkou, proč o výrobě pro ČT rozhodují tak často filmoví a televizní laici, lidé bez patřičného vzdělání a bez jakéhokoli talentu? Na jednu stranu ČT zajímá sledovanost tanečních a kuchařských pořadů, které samozřejmě nemají nic společného se vzděláváním národa, natož se zkrášlováním jeho myšlenek. A proč se na druhé straně ČT podílí na výrobě naprostých komerčních propadáků, které ale nemají ani nic společného s uměním? Viz filmy o těhotném pánovi, o syfilitikovi Smetanovi či o ženě lehkých mravů Boženě Němcové. Je to hanebné, co ČT platí a je opravdu otázka, proč to dělá...

Co si myslíte o poměru peněz, které ČT vydává na výrobu a na to ostatní?

Z veřejných zdrojů lze konstatovat, že rozpočet ČT je 8,5 miliardy korun. Na výrobu jde kolem 3 miliard. Kam mizí 5,5 miliardy? To je otázka, kterou by měli novináři klást vedení ČT? Co je hlavním cílem ČT? Vyrábět nebo... rozhazovat miliardy za ničemnosti? Z uvedeného jasně vyplývá, že to druhé. Ani polovina rozpočtu nejde na výrobu. Spíše jen něco kolem třetiny. A o tom se u nás pořád mlčí. ČT je tak skvělá jako nemocnice, která má nulovou úmrtnost... Protože nemá pacienty. ČT je totiž institucí, která vlastně minimálně vyrábí.

Měla by v ČT proběhnout kontrola NKÚ?

Jistě. Ale NKÚ si na ni musí sehnat odborníky z řad zkušených produkčních, kteří rozumějí výdajům za televizní a filmovou výrobu. Pokud toto NKÚ neudělá, je jeho kontrola naprosto zbytečná a nic neodhalí.

Nejste ublížený, protože vám ČT zamítla váš námět k dokumentu o Velké synagoze v Plzni? Nenapadáte ji jenom kvůli tomu? Nejste ochoten uznat třeba to, že váš projekt byl prostě špatný a proto byl zamítnut?

Můj námět byl podpořen poradci - arch. Soukupem, který Velkou synagogu opakovaně opravoval, a rabínem Mayerem, též Plzeňskou židovskou obcí. Mohu tedy tvrdit, že byl na vysoké odborné úrovni. Stejně tak by byl i film. Jistě by o něj byl zájem i v zahraničí, na rozdíl od céčkových pořadů a pořadů licenčních, které ČT nikam neprodá.
Ano, jsem ublížený. Protože ČT ve své honbě za tzv. korektností za každou cenu a v obavách propagovat cokoli židovského, zamítla projekt, který by svým divákům přinesl jednak radost a jednak poučení o historii, o architektuře, o židovství jako takovém... Ano, je mi to líto. Pracoval jsem na námětu se svými poradci dost dlouho a práce byla zmařena. Protože... nejsem kamarád kamarádů vedení ČT. A nikdy nebudu. S plným vědomím říkám, že já žádné vratky nikomu dávat nebudu, i kdyby je po mně někdo vyžadoval. Nemám na to žaludek.

Ing. Martin Soukup

  • ODS
  • zastupitel města
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ČT , média , Žáček

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