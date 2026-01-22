ČEZ Distribuce se připravuje na FIS Ski World Cup ve Špindlerově Mlýně

FIS Ski World Cup 2026 ve Špindlerově Mlýně se koná již následující víkend a ČEZ Distribuce napíná síly pro zajištění kvalitních a spolehlivých dodávek elektřiny potřebné pro konání Světového poháru v českém Aspenu. Mezi klíčová opatření patří změna a optimalizace zapojení sítě 10 kV, která se provede ještě před zahájením akce. Součástí příprav je také důkladná kontrola stavu sítě a posílený dispečerský dohled, připravují se také pohotovostní týmy techniků, kteří budou v terénu k dispozici po celou dobu šampionátu.

Světový pohár v alpském lyžování přináší do České republiky souboje těch nejlepších lyžařek planety. Závodnice si zde naposledy prověří formu před olympijských vrcholem sezóny. Sportovní akce jako právě FIS Ski World Cup vyžadují důkladnou a profesionální přípravu. Zároveň představují mimořádně vysokou energetickou zátěž. Osvětlení tratí, televizní přenosová technika, provoz areálu a ubytovacích kapacit, catering a zázemí pro sportovce, organizátory a velké množství diváků – to vše klade na distribuční síť vysoké nároky.

Aby vše proběhlo hladce, energetici dopředu připravují kombinaci opatření, která zajistí stabilní a spolehlivé dodávky elektřiny po celou dobu šampionátu. Mezi klíčová opatření patří změna a optimalizace zapojení sítě 10 kV, která se provede ještě před zahájením akce. Tato úprava vytváří robustnější napájecí konfiguraci pro celé okolí Špindlerova Mlýna, a proto je den před šampionátem nutná plánovaná odstávka/ krátkodobé přerušení dodávek elektřiny. Součástí příprav je také důkladná kontrola stavu sítě a posílený dispečerský dohled, který bude po dobu konání závodů nepřetržitě monitorovat oblast a okamžitě reagovat na jakékoli nestandardní stavy. Na značkách jsou také připravené pohotovostní týmy techniků, kteří budou v terénu k dispozici po celou dobu šampionátu.

Lyžařkám přejeme skvělé výkony a věříme, že i díky našemu energetickému zajištění proběhne celý šampionát hladce a v té nejlepší atmosféře.

