Fiala (ODS): Utahování šroubů pokračuje

Před volbami jsem často varoval, že pokud zde budou vládnout populisté s extremisty, posunou nás na východ. Mrzí mě, že jsem se nemýlil. Utahování šroubů pokračuje.
Chystané omezení neziskových organizací kopíruje model z Ruska, kdy se pod záminkou boje proti „zahraničním agentům“ omezuje občanská společnost, svoboda slova a demokracie.
Chápu, že populistům vadí občanská společnost a nezávislé aktivity. Za lid přece mluví Babiš s Okamurou, ostatní mají být potichu.
Nic takového ale nesmíme dopustit. Proti takovým nápadům musíme bojovat všemi dostupnými prostředky!
