Fiala (ODS): Utahování šroubů pokračuje

10.03.2026 16:21 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na chystané omezení neziskových organizací


Foto: Repro Petr Macek, YouTube
Popisek: Petr Fiala

Před volbami jsem často varoval, že pokud zde budou vládnout populisté s extremisty, posunou nás na východ. Mrzí mě, že jsem se nemýlil. Utahování šroubů pokračuje.

Chystané omezení neziskových organizací kopíruje model z Ruska, kdy se pod záminkou boje proti „zahraničním agentům“ omezuje občanská společnost, svoboda slova a demokracie.

Chápu, že populistům vadí občanská společnost a nezávislé aktivity. Za lid přece mluví Babiš s Okamurou, ostatní mají být potichu.

Nic takového ale nesmíme dopustit. Proti takovým nápadům musíme bojovat všemi dostupnými prostředky!

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • poslanec
