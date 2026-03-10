Poslanci, jak je neznáte. Okamura vzal do ruky sekyrku

10.03.2026 14:30 | Reportáž
autor: Jakub Makarovič

V Poslanecké sněmovně se v úterý potřetí koná Den lidových krojů, který nabízí přehlídku folkloru zemí Visegrádské čtyřky. Součástí akce jsou taneční vystoupení, výstava tradičních oděvů i slavnostní průvod centrem města. V krojích do sněmovny dorazili mimo jiné ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) nebo šéf sněmovny Tomio Okamura (SPD).

Poslanci, jak je neznáte. Okamura vzal do ruky sekyrku
Foto: Jakub Vosáhlo
Popisek: Předseda Sněmovny Tomio Okamura v tradičním kroji

Program již třetího ročníku Dne lidových krojů začal setkáním účastníků ve Dvoraně Poslanecké sněmovny. Zde byla zahájena výstava krojů zemí Visegrádská skupina, která představí tradiční oděvy jednotlivých regionů Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. Organizátoři chtějí prostřednictvím výstavy přiblížit návštěvníkům rozmanitost lidové kultury střední Evropy a ukázat, jak se historické kroje liší podle regionu, společenské příležitosti či místních tradic.

Úvodní slovo pronesl předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura spolu s ministrem kultury Otem Klempířem. „Náš národ není velký počtem lidí nebo rozlohou země, ale jsme obří co se týče rozmanitosti kultury, tradic a právě lidových krojů. Já bych chtěl všem popřát, aby si s námi užili krojovaný den, včetně koalice, včetně opozice, jsme tady spolu, jsme zajedno, zazpíváme si a budeme se mít dobře,“ uvedl Klempíř a dodal přání, aby sounáležitost vydržela delší dobu, než jen dnes odpoledne.

Oto​ Klempíř

  • AUTO
  • ministr kultury
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vystoupil také předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO), vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek a zástupci jednotlivých zemí Visegrádské čtyřky. Podle organizátorů má akce zdůraznit nejen kulturní, ale i historické vazby mezi státy střední Evropy.

Podle Radka Vondráčka jsou kroje symbolem bohatých tradic a součástí české a středoevropské identity. „Já vás tady jménem organizátorů všechny vítám. Různost je krásná a pestrá, stejnost je nudná a šedivá. My máme to štěstí ve střední Evropě, že máme bohaté kořeny, na které můžeme navázat. Tyto kroje jsou symbolem našich kořenů, tradic a identity. Naše identita nás váže k naší státnosti a dělá z nás to, co jsme. To žádná směrnice nenahradí,“ prohlásil Vondráček, jak zaznamenal reportér ParlamentníchListů.cz. 

Mgr. Radek Vondráček

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Po zahájení následuje tradiční slavnostní průvod krojovaných účastníků z Malostranského náměstí směrem k prostorám sněmovny. Průvod, který se stal jedním z nejviditelnějších momentů celé akce, každoročně přitahuje pozornost turistů i obyvatel Prahy. Barevné kroje a hudební doprovod vytvářejí atmosféru připomínající lidové slavnosti, které mají v mnoha regionech střední Evropy dlouhou tradici.

Organizátoři zdůrazňují, že cílem akce je připomenout význam lidové kultury a podpořit její předávání mladším generacím. Záštitu nad akcí převzali vedle předsedy sněmovny a ministra kultury také poslankyně Hana Ančincová (Piráti), Monika Brzesková (KDU-ČSL), Eliška Olšáková (STAN) a Lucie Šafránková (SPD).

Foto: Jakub Vosáhlo

Psali jsme:

A jak vznikala kultura, když nebyly dotace?
Najednou tolik útoků na Klempíře. Analytik rozkrývá, co je za tím
Staněk (ANO): S arcibiskupem Nuzíkem o hodnotách a kultuře
Jiří Paroubek: Umělci si předvolali ministra kultury na koberec

 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

kultura , Okamura , sněmovna , tradice , Vondráček , kroje , Klempíř

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Podporujete podobné akce v Poslanecké sněmovně, jako je Den krojů?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

A to, že sedíte ve vládě s řadou bývalých komunistů vám nevadí?

A nemyslíte, že ta provokace s rudým právem byla zbytečná? Máte to zapotřebí? Nemyslíte, že by bylo lepší se s prezidentem snažit spíš usmířit a najít cestu, jak spolu v zájmu ČR spolupracovat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Místo ústní vody dokonale vybělí zuby olejMísto ústní vody dokonale vybělí zuby olej Nápoje vhodné při velmi vysoké hladině kyseliny močovéNápoje vhodné při velmi vysoké hladině kyseliny močové

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Poslanci, jak je neznáte. Okamura vzal do ruky sekyrku

14:30 Poslanci, jak je neznáte. Okamura vzal do ruky sekyrku

V Poslanecké sněmovně se v úterý potřetí koná Den lidových krojů, který nabízí přehlídku folkloru ze…