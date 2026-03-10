Poslanci, jak je neznáte. Okamura vzal do ruky sekyrku

Program již třetího ročníku Dne lidových krojů začal setkáním účastníků ve Dvoraně Poslanecké sněmovny. Zde byla zahájena výstava krojů zemí Visegrádská skupina, která představí tradiční oděvy jednotlivých regionů Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. Organizátoři chtějí prostřednictvím výstavy přiblížit návštěvníkům rozmanitost lidové kultury střední Evropy a ukázat, jak se historické kroje liší podle regionu, společenské příležitosti či místních tradic.
Úvodní slovo pronesl předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura spolu s ministrem kultury Otem Klempířem. „Náš národ není velký počtem lidí nebo rozlohou země, ale jsme obří co se týče rozmanitosti kultury, tradic a právě lidových krojů. Já bych chtěl všem popřát, aby si s námi užili krojovaný den, včetně koalice, včetně opozice, jsme tady spolu, jsme zajedno, zazpíváme si a budeme se mít dobře,“ uvedl Klempíř a dodal přání, aby sounáležitost vydržela delší dobu, než jen dnes odpoledne.
Vystoupil také předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO), vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek a zástupci jednotlivých zemí Visegrádské čtyřky. Podle organizátorů má akce zdůraznit nejen kulturní, ale i historické vazby mezi státy střední Evropy.
Podle Radka Vondráčka jsou kroje symbolem bohatých tradic a součástí české a středoevropské identity. „Já vás tady jménem organizátorů všechny vítám. Různost je krásná a pestrá, stejnost je nudná a šedivá. My máme to štěstí ve střední Evropě, že máme bohaté kořeny, na které můžeme navázat. Tyto kroje jsou symbolem našich kořenů, tradic a identity. Naše identita nás váže k naší státnosti a dělá z nás to, co jsme. To žádná směrnice nenahradí,“ prohlásil Vondráček, jak zaznamenal reportér ParlamentníchListů.cz.
Po zahájení následuje tradiční slavnostní průvod krojovaných účastníků z Malostranského náměstí směrem k prostorám sněmovny. Průvod, který se stal jedním z nejviditelnějších momentů celé akce, každoročně přitahuje pozornost turistů i obyvatel Prahy. Barevné kroje a hudební doprovod vytvářejí atmosféru připomínající lidové slavnosti, které mají v mnoha regionech střední Evropy dlouhou tradici.
Organizátoři zdůrazňují, že cílem akce je připomenout význam lidové kultury a podpořit její předávání mladším generacím. Záštitu nad akcí převzali vedle předsedy sněmovny a ministra kultury také poslankyně Hana Ančincová (Piráti), Monika Brzesková (KDU-ČSL), Eliška Olšáková (STAN) a Lucie Šafránková (SPD).
Foto: Jakub Vosáhlo
