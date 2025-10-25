ČEZ: Dukovany dál posilují bezpečnost

Jeho úkolem je bezpečný odvod tepla z hermetických prostor v případě vysoce nepravděpodobných událostí. Instalace probíhá během odstávek a je mimořádně technologicky náročná. Unikátní technologie, tvořená mimo jiné systémem čerpací vody s potrubím o celkové délce přes 4 kilometry nebo kontejnery s čerpadly, postupně přibude na všech čtyřech výrobních blocích jaderné elektrárny. Technici ji instalují uvnitř hermetických boxů, tedy těsně u reaktoru a dalších součástí primárního okruhu.
„Vůbec to není jednoduché. Práce musí proběhnout v odstávce, část zařízení prochází železobetonovými stěnami o tloušťce 1,5 až 2,5 metru. Takže třeba jen vyvrtání jediné průchodky o průměru 350 mm trvá přibližně dva dny,“ přibližuje práce ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Roman Havlín.
Systém je odborníci navrhli tak, aby dokázal fungovat i při extrémně nepravděpodobných událostech. Během následujících odstávek jej namontují postupně na všech čtyřech výrobních blocích. Práce chtějí zvládnout do konce roku 2027.
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Anketa
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
„Naše jaderné elektrárny chceme provozovat nejméně 60 a předpokládám i více let. Proto neustále hledáme způsoby, jak dál vylepšovat stávající technologii. Tam, kde to dává smysl, neustále zvyšujeme úroveň efektivity a bezpečnosti a toto je jeden z typických příkladů,“ dodává Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.
Každý rok investuje Skupina ČEZ do jaderných elektráren Dukovany a Temelín v průměru cca 4 mld. Kč, na pracích se podílejí především české firmy. Právě díky modernizačním akcím vzrostl výkon každého z jejích bloků z původních 440 MW na aktuální 512 MW, její celkový plánovaný provoz je nejméně 60 let.
Od spuštění ČEZ v Jaderné elektrárně Dukovany investoval přes 67,7 mld. korun. Mezi nejvýznamnější investice v posledních 10 letech patří:
- Modernizace systému kontroly a řízení, řídících bezpečnostních systémů a systémů fyzické ochrany a zvyšování účinnosti nebo modernizace zařízení pro výcvik a školení personálu.
- Obnova zařízení, rekonstrukce chladicích věží, elektrozařízení, čerpadel a armatur.
- Opatření vyplývající z Evropských zátěžových testů vč. rozšíření počtu dieselgenerátorů a stavby ventilátorových.
- Nové legislativní požadavky, zavedení životně důležitých prostor.
V roce 2025 elektrárna Dukovany vyrobila 11 690 333 megawatt hodin elektřiny. Dukovany a Temelín jsou zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva