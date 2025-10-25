ČEZ: Dukovany dál posilují bezpečnost

25.10.2025 19:45 | Tisková zpráva

Technici v jaderné elektrárně instalují nový bezpečnostní systém za 700 milionů korun.

ČEZ: Dukovany dál posilují bezpečnost
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Jeho úkolem je bezpečný odvod tepla z hermetických prostor v případě vysoce nepravděpodobných událostí. Instalace probíhá během odstávek a je mimořádně technologicky náročná. Unikátní technologie, tvořená mimo jiné systémem čerpací vody s potrubím o celkové délce přes 4 kilometry nebo kontejnery s čerpadly, postupně přibude na všech čtyřech výrobních blocích jaderné elektrárny. Technici ji instalují uvnitř hermetických boxů, tedy těsně u reaktoru a dalších součástí primárního okruhu.

„Vůbec to není jednoduché. Práce musí proběhnout v odstávce, část zařízení prochází železobetonovými stěnami o tloušťce 1,5 až 2,5 metru. Takže třeba jen vyvrtání jediné průchodky o průměru 350 mm trvá přibližně dva dny,“ přibližuje práce ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Roman Havlín.

Systém je odborníci navrhli tak, aby dokázal fungovat i při extrémně nepravděpodobných událostech. Během následujících odstávek jej namontují postupně na všech čtyřech výrobních blocích. Práce chtějí zvládnout do konce roku 2027.

Anketa

Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?

94%
3%
3%
hlasovalo: 11535 lidí

„Naše jaderné elektrárny chceme provozovat nejméně 60 a předpokládám i více let. Proto neustále hledáme způsoby, jak dál vylepšovat stávající technologii. Tam, kde to dává smysl, neustále zvyšujeme úroveň efektivity a bezpečnosti a toto je jeden z typických příkladů,“ dodává Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Každý rok investuje Skupina ČEZ do jaderných elektráren Dukovany a Temelín v průměru cca 4 mld. Kč, na pracích se podílejí především české firmy. Právě díky modernizačním akcím vzrostl výkon každého z jejích bloků z původních 440 MW na aktuální 512 MW, její celkový plánovaný provoz je nejméně 60 let.

Od spuštění ČEZ v Jaderné elektrárně Dukovany investoval přes 67,7 mld. korun. Mezi nejvýznamnější investice v posledních 10 letech patří:

  1. Modernizace systému kontroly a řízení, řídících bezpečnostních systémů a systémů fyzické ochrany a zvyšování účinnosti nebo modernizace zařízení pro výcvik a školení personálu.
  2. Obnova zařízení, rekonstrukce chladicích věží, elektrozařízení, čerpadel a armatur.
  3. Opatření vyplývající z Evropských zátěžových testů vč. rozšíření počtu dieselgenerátorů a stavby ventilátorových.
  4. Nové legislativní požadavky, zavedení životně důležitých prostor.

V roce 2025 elektrárna Dukovany vyrobila 11 690 333 megawatt hodin elektřiny. Dukovany a Temelín jsou zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

Psali jsme:

ČEZ: Klíčové budovy v Temelíně monitoruje nový systém
ČEZ ESCO pomáhá řídit klima v jedné z největších LED kopulí světa
ČEZ Distribuce letos připojila 13 575 fotovoltaických elektráren s výkonem 383,5 MW
ČEZ: Čarodějnice Bilana nad dětmi v Ledvicích nezvítězila

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

bezpečnost , ČEZ , Dukovany , energetika , technologie , TZ , JE

autor: Tisková zpráva

Radek Koten byl položen dotaz

Ukrajinci

Často do vás slyšíme, jak chcete omezit příliv Ukrajinců, jak je chcete vracet zpět, sebrat jim dávky atd.. Budete na tom trvat i v rámci koaliční smlouvy?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČEZ: Dukovany dál posilují bezpečnost

19:45 ČEZ: Dukovany dál posilují bezpečnost

Technici v jaderné elektrárně instalují nový bezpečnostní systém za 700 milionů korun.