Gregorová (Piráti): Obrátila jsem se na Evropskou komisi stran Babiše

Gregorová upozorňuje, že příjemci tzv. slepého fondu, do něhož má být koncern Agrofert převeden, mají být v budoucnu Babišovi potomci. Současně se ptá, zda by čerpání dotací v rámci tohoto uspořádání opět nebylo v rozporu s unijním nařízením o střetu zájmů. Evropská komise má nyní na vyřízení interpelace tři týdny.
„Je naprosto zásadní, a to nejen pro reputaci České republiky, ale také pro stabilitu čerpání evropských fondů, abychom věděli co nejdříve, zda Andrej Babiš svůj střet zájmů skutečně vyřešil. I ústavní právníci upozorňují, že takzvaný slepý trust problém neodstraňuje, protože nepřerušuje skutečné ekonomické vazby Andreje Babiše na Agrofert. Jediný, kdo to může závazně posoudit, je Evropská komise. Proto jsem dnes ve zrychleném režimu zaslala Komisi písemnou interpelaci, ve které se ptám na její stanovisko,“ vysvětluje Gregorová.
Gregorovou zajímají zejména pohledy komisaře pro rozpočet Piotra Serafina a komisaře pro zemědělství Christopha Hansena. „Problém se týká obou portfolií. Generální ředitelství Komise pro zemědělství v roce 2019 provedlo v České republice audit, který Babišův střet zájmů potvrdil. A komisař pro rozpočet letos na slyšení výboru CONT oznámil, že se situací bude aktivně zabývat. Věřím, že právě tyto komisariáty dokáží střet zájmů přesvědčivě posoudit,“ doplňuje Gregorová.
Podle ní může odpověď Komise promluvit i do jmenování celé vlády. „Naprosto respektuji rozhodnutí prezidenta Petra Pavla v úterý jmenovat Andreje Babiše premiérem, ale i jeho by měly zajímat všechny informace. Ty mu tímto zprostředkuji. Doufám, že odpověď dostaneme ještě před jmenování celé vlády, abychom měli jistotu, že Česku nehrozí žádné postihy,” uzavírá Gregorová.
V předchozím funkčním období Piráti doručili podnět Evropské komisi, která dospěla po sérii auditů k závěru, že zemědělské dotace byly koncernu Agrofert přidělovány v rozporu s evropskými i českými předpisy ke střetu zájmů. Za pravdu dal Pirátům rovněž Evropský žalobce s policií na základě trestního oznámení Pirátů. I on dospěl ke stejnému závěru jako Evropská komise.
Dotazy pro Evropskou komisi:
-
Ocitne se Andrej Babiš po tom, co se stane premiérem, ve střetu zájmů, podle předpisů Evropské komise? Lze říct, že zájem jeho dětí a veřejný zájem se mohou dostat do střetu?
-
Bylo by čerpání nenárokových (například investičních) a nárokových dotací ze strany koncernu Agrofert v rozporu s článkem 61 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018?
