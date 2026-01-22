ČEZ: Elektroauta loni načerpala o 56 % více a 5krát tolik než před 5 lety

- Odběry energie u stojanů ČEZ se za 5 let zvýšily více než 5násobně
- ČEZ loni uvedl do provozu rekordních více než 200 nových stojanů
- Síť ČEZ je první veřejnou dobíjecí sítí v ČR, která pokořila hranici 14 mil. kWh
- Ve čtyřech krajích řidiči odebrali více než 1 milion kWh *Prioritou zůstává výstavba ultrarychlých stanic, loni jich ČEZ spustil přes 130
Společnost ČEZ, která rozvoj elektromobility v České republice podporuje výstavbou sítě veřejných dobíjecích stanic už 15 let, si také v roce 2025 udržela pozici lídra odvětví. Zprovoznila 206 nových stojanů a jako první provozovatel v České republice zvedla výkon celé sítě nad 100 MW. Řidiči si loni v bateriích svých aut odvezli rekordních 14,9 milionu kWh certifikované zelené elektřiny, což je meziroční nárůst o 56 % a více než 5násobek oproti roku 2020. Ve čtyřech krajích České republiky řidiči načerpali více než 1 milion kWh, šlo o Středočeský kraj, Prahu, Královehradecký kraj a Jihomoravský kraj.
„V loňském roce se nám opět podařilo udržet nasazené vysoké tempo výstavby stanic, kterých jsme zprovoznili více než dvě stě. Z poptávky řidičů přitom jasně vyplývá, že preferují úsporu času díky ultrarychlému dobíjení. Právě tento typ stanic proto začíná v posledních letech mezi našimi instalacemi převažovat a dnes je každý pátý stojan naší sítě ultrarychlý. Na celkových odběrech v síti se tyto stojany podílely z jedné třetiny. Celkem řidiči v naší síti odebrali meziročně o 56 procent více energie a letos bychom se díky nové výstavbě i získání dalších zákazníků rádi posunuli až nad hranici 20 milionů kWh,“ uvedl Pavel Cyrani, místopředseda představenstva ČEZ.
V roce 2025 přibylo v největší české síti dobíjecích stanic celkem 133 ultrarychlých stojanů o výkonech od 150 do 360 kW, u kterých lidé během 10 minut doplní energii potřebnou na dalších 150 km jízdy. Tyto stanice jsou umístěny v nejvytíženějších lokalitách u hlavních tahů a ve městech. V nejfrekventovanějších místech ČEZ chce zvyšovat počty těchto stojanů v tzv. dobíjecích hubech o třech a více ultrarychlých stojanech.
„Aktuálně je v síti ČEZ v nejfrekventovanějších místech umístěno okolo čtyřiceti těchto dobíjecích hubů. Ze statistik jasně vidíme, že tato místa jsou nejvyužívanější, protože dávají lidem velkou šanci na rychlé dobíjení bez čekání. Počet těchto lokalit proto budeme i letos cíleně zvyšovat, znovu hlavně u důležitých silničních tahů, obchodních center a retail parků. Upřednostňujeme přitom místa, která už disponují zázemím pro řidiče během dobíjení,“ řekl Rostislav Díža, ředitel elektromobility ČEZ.
- Loni řidiči zastavili u stojanů ČEZ k dobíjení více než 600tisíckrát. Bylo to o 45 % více než o rok dříve.
- Zatímco v roce 2024 činil průměrný odběr elektřiny při jednom „tankování“ 22 kWh, loni vzrostl na 23,2 kWh. Souvisí to s větší kapacitou baterií nových modelů elektroaut i zrychlováním časů dobíjení.
- Nejvytíženějšími stanicemi sítě s ročními odběry v hodnotě nad 100 tisíc kWh byly ultrarychlé stojany u dálnic D1, D5, D10, D11 a D55.
- Kompletní přehled stanic v síti CEZ – Najít dobíjecí stanici (elektromobilita.cz)
- Další desítky tisíc dobíjecích bodů nabízí prostřednictvím roamingových partnerů v Německu, Rakousku, Slovensku, Polsku, Slovinsku, Chorvatsku, Nizozemsku a Belgii.
