ČEZ: Energetici půjčili zatopeným obcím terénní auta

Tři vozy si v průběhu týdne vyzvedli starostové v Ostravě. „Cesta do Ostravy je krátkým útěkem z reality našich neradostných dnů. Za zapůjčení auta moc děkuji, bude se nám opravdu hodit. Ale nemám čas ani na kafe, musím se hned vrátit. Potřebujeme udělat co nejvíce práce, dokud je k nám počasí milosrdné,“ řekl při převzetí auta starosta Holčovic Martin Hradil.

Zapůjčené auto se bude hodit i ve Vrbně. „Moc nám pomůže, silnice zejména v naší městské části Mnichov se proměnily na doslova terénní cesty. Díky zapůjčenému vozu ušetříme naše obyčejná osobní auta, která bychom v těchto podmínkách zničili, ale po uklidnění situace je budeme potřebovat,“ vysvětlil přínos pomoci starosta Vrbna pod Pradědem Petr Kopínec. „Rád bych poděkoval nejen za auto, ale i za obrovské nasazení vašich lidí při obnově dodávek elektřiny. Kdo vše sledoval jen v médiích, mohl si říkat, že to trvalo moc dlouho. Ale my jsme viděli na vlastní oči, jaké škody na energetické infrastruktuře voda napáchala. Je vlastně zázrak, že máme elektřinu tak brzy. Vaši chlapi makali v obrovsky náročných podmínkách od rána do večera, včetně víkendů. Klobouk dolů,“ dodal starosta Petr Kopinec.

Do Zátoru zavezli zástupci společnosti ČEZ auto osobně a naplnili ho věcmi, které zátorským věnovali zaměstnanci. „Sbírali jsme to, co teď v Zátoru nejvíce potřebují. Chybí jim hlavně prostředky na úklid a taky spousta vybavení souvisejících s energetikou, které měli naši zaměstnanci doma. Do Zátoru jsme dovezli hlavně prodlužovačky, kabely, ale i powerbanky a další potřebné vybavení,“ upřesnil mluvčí ČEZ Vladislav Sobol.