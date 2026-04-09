ČEZ: Jaderná elektrárna Dukovany míří k osmdesátiletému provozu

Jde o krok, který významně posiluje energetickou bezpečnost České republiky a potvrzuje dlouhodobou strategii ČEZ jako stabilního a spolehlivého dodavatele nízkoemisní elektřiny i v době dynamických změn na energetickém trhu. K možnému delšímu provozu Jaderné elektrárny Temelín se nyní provádějí analýzy.
„Naše jaderné elektrárny jsme dosud plánovali provozovat přibližně 60 let a každý den se přesvědčujeme, že jsou ve výborné kondici. Aktuální ekonomické a bezpečnostní analýzy nám potvrzují, že bude možné Dukovany provozovat déle. Osmdesátiletý provoz začíná být trendem i ve světě a řada bloků už má licenci na 80 let provozu. Vidíme to jako reálné i u nás, samozřejmě za předpokladu pravidelného vyhodnocování stavu zařízení a bezpečnosti provozu,“ uvedl generální ředitel Daniel Beneš. „Nijak to samozřejmě neovlivní projekt výstavby nového jaderného zdroje v Dukovanech i malých modulárních reaktorů. Spotřeba elektřiny rychle poroste a Česká republika bude potřebovat co nejvíc bezemisní elektřiny.“
ČEZ pravidelně vyhodnocuje budoucí provoz svých jaderných zdrojů pomocí tzv. technicko-ekonomického modelu, který posuzuje zejména technický stav klíčových komponent a očekávaný vývoj cen elektřiny i dalších vstupů. I na základě těchto analýz vyplývá jasný předpoklad dlouhodobého provozu Jaderné elektrárny Dukovany elektráren. K možnému delšímu provozu jaderné elektrárny Temelín se nyní provádějí analýzy.
České jaderné elektrárny každoročně investují přibližně sedm miliard korun do posilování bezpečnosti a modernizací. Tyto projekty vytvářejí tisíce pracovních příležitostí a přinášejí dlouhodobé zakázky i exportní potenciál českým firmám, od strojírenství až po vysoce specializované jaderné inženýrství. Osmdesátiletý provoz předpokládá rozsáhlé investice a modernizační programy. Ty zahrnují nejen obměnu některých prvků strojoven, například generátorů, ale i dalších velkých celků, obnovu vybraných potrubních tras, armatur a elektrických prvků i postupné zavádění nových řídicích a bezpečnostních systémů.
ČEZ tak nestojí jen za stabilní výrobou elektřiny, ale také významně podporuje technologickou úroveň českého průmyslu. Díky provozu jaderných elektráren si Česká republika udržuje unikátní know-how, kterým v Evropě disponuje jen omezený počet zemí. Bezpečnost je základní podmínkou.
ČEZ postupuje podle nejpřísnějších standardů
„Každý rok velmi detailně hodnotíme podmínky dalšího provozu a všechna klíčová rozhodnutí jsou pod dozorem SÚJB. V desetiletých cyklech naše jaderné elektrárny absolvují podrobné a náročné periodické hodnocení bezpečnosti. Podmínkou jakéhokoli rozhodnutí je důsledná příprava a perfektní znalost stavu zařízení,“ dodává člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.
Modernizace pokračuje: nové systémy, vyšší výkon, vyšší spolehlivost
Bloky v Dukovanech (uvedené do provozu v letech 1985-1987) i v Temelíně (2000 a 2002) dosahují díky modernizacím výrazně vyšších výkonů než při spuštění, v Dukovanech kolem 512 MW, v Temelíně 1086 MW. „Je to jako kdybychom vybudovali další dukovanský blok,“ dodává člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.
ČEZ bude v modernizacích pokračovat i v následujících dekádách. V Dukovanech se připravuje obměna významných částí strojoven včetně turbosoustrojí a generátorů. Obě elektrárny zároveň rozjíždějí rozsáhlé projekty modernizace řídicích a bezpečnostních systémů. Tlakové nádoby reaktorů podléhají přísnému dlouhodobému monitoringu, jejich výměna není potřeba. Jejich technický stav je pravidelně vyhodnocován a splňuje všechny požadavky pro bezpečný provoz.
