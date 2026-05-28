ČEZ: Velký úspěch českého jaderného průmyslu

30.05.2026 16:18 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Tradiční česká jaderná společnost Škoda JS se připravuje na výrobu a dodávky klíčových komponent jaderného ostrova pro malé modulární reaktory od britské společnosti Rolls-Royce SMR. Škoda JS byla vybrána jako jeden ze dvou strategických dodavatelů, kteří budou dodávat vybrané komponenty pro jaderný ostrov.

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Jde o významný úspěch českého průmyslu na globální úrovni, plzeňská firma tak může dodávat reaktorový set včetně tlakových nádob jak pro projekty v České republice, tak i pro zahraniční realizace, přičemž program SMR předpokládá výstavbu desítek projektů v horizontu následujících dekád. Výběr dodavatele navazuje na dosavadní spolupráci mezi společnostmi ČEZ a Rolls-Royce SMR. Cílem je postavit první malý modulární reaktor v České republice přibližně v polovině 30. let.

„Reaktorový set včetně tlakové nádoby reaktoru patří mezi klíčové části jaderné elektrárny. Plzeňská Škoda JS má dlouholeté zkušenosti s výrobou těchto komponent. Zakázka od Rolls-Royce SMR tak ještě více prohloubí její jaderné know-how a posílí pozici na globálním trhu. Těší mě, že se projekt malých modulárních reaktorů posouvá kupředu. Výběr dodavatelů pro komponenty jaderného ostrova navazuje na nedávný podpis inženýrské smlouvy mezi Rolls-Royce SMR a ČEZ. ČEZ je také připraven investovat do rozvoje kapacit ŠKODA JS v horizontu příštích let v případě rostoucího zájmu po výstavbě malých modulárních reaktorů od Rolls-Royce SMR,“ řekl člen představenstva společnosti ČEZ Tomáš Pleskač.

Pro dodávky klíčových komponent jaderného ostrova zvolil Rolls-Royce SMR strategii dvou dodavatelů, vedle plzeňské Škoda JS se jedná o Doosan Enerbility. Takzvaná „dual source strategy“ posiluje stabilitu dodavatelského řetězce, snižuje riziko zpoždění i závislost na jednom dodavateli. „Reaktor jako takový patří mezi nejdůležitější dlouhodobě dodávané položky při výstavbě jaderných elektráren. Výběr strategických dodavatelů již v této fázi projektu zajišťuje, že tyto zásadní komponenty budou navrženy přesně podle technologických potřeb nových malých modulárních reaktorů,“ řekla ředitelka pro provoz a dodavatelský řetězec společnosti Rolls-Royce SMR Ruth Todd.

„Jedná se o zcela zásadní posun. Znamená to, že se naše firma v celosvětové konkurenci jako ryze český výrobce zapojila do globálního dodavatelského řetězce prudce rostoucího oboru jaderné energetiky a bude mít zásadní roli na projektech SMR nejen v České republice. Pro náš tým jde o velmi prestižní záležitost a potvrzení schopností firmy zajistit spolupráci na vývoji a výrobě reaktoru a ostatních dílů SMR pro Rolls-Royce. Týká se to konkrétně tlakových nádob reaktorů, jejich vnitřních částí, víka reaktoru, kompenzátorů objemu a ostatních těžkých komponent,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ŠKODA JS Karel Bednář.

Malé modulární reaktory jsou jedním z pilířů dlouhodobé strategie ČEZ a moderní energetiky České republiky. Jde o nezbytnou součást českého energetického mixu, který bude stát po boku velkých jaderných bloků a obnovitelných zdrojů. První malý modulární reaktor má vyrůst v sousedství současné jaderné elektrárny v Temelíně.

ČEZ rozvíjí také projekty na místech dosavadních uhelných elektráren a prověřuje i další místa. Právě lokality uhelných elektráren se jeví z dlouhodobého hlediska jako vhodné, protože SMR bude vedle výroby elektřiny také spolehlivým zdrojem tepla pro okolní města.

ČEZ uzavřel strategické partnerství s Rolls-Royce SMR v roce 2024. Díky němu se přímo podílí na vývoji a přípravě technologie malých modulárních reaktorů. ČEZ se stal významným minoritním akcionářem britské společnosti, získal v ní přibližně 20% podíl. Je tak strategickým investorem s významnými právy ve společnosti.

Každá elektrárna Rolls-Royce SMR bude vyrábět 470 MWe stabilní, cenově dostupné a bezemisní elektřiny. Jde o objem, který by vystačil k pokrytí spotřeby jednoho milionu domácností po dobu nejméně 60 let. Součástí budoucího energetického mixu České republiky budou malé modulární reaktory po boku velkých jaderných zdrojů, plynových elektráren a obnovitelných zdrojů.

První malý modulární reaktor od Rolls-Royce SMR by měl vzniknout ve Velké Británii v lokalitě Wylfa na ostrově Anglesey v severním Walesu. Jde o tradiční jadernou lokalitu, kde již fungovala jaderná elektrárna. Výběr potvrdila britská vládní organizace Great British Energy – Nuclear (GBE-N), která v loňském roce vybrala společnost Rolls-Royce SMR jako preferovaného dodavatele malých modulárních reaktorů (SMR) ve Velké Británii. V dubnu získal Rolls-Royce SMR od britské vlády smluvní garanci na výstavbu prvních jednotek.

