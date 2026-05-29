Chabr (TOP 09): Řešením je umožnit Praze stavět tam, kde to dává smysl

30.05.2026 16:18 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k novému územnímu plánu Prahy.

Chabr (TOP 09): Řešením je umožnit Praze stavět tam, kde to dává smysl
Foto: TOP 09 / Martin Kubica
Popisek: Jan Chabr

Schválili jsme na Zastupitelstvu Metropolitní plán pro Prahu, podle kterého se Praha bude v příštích dekádách rozvíjet. A jestli mám být osobní, je to rozhodnutí, u kterého člověk myslí i na vlastní děti.

Na to, v jaké Praze bude vyrůstat i můj syn. Jestli to bude město, které se bude dalších dvacet let bát samo sebe, nebo město, které dokáže rozumně růst, stavět, chránit svůj charakter a zároveň nabídnout dnešním dětem dobré místo k životu.

Metropolitní plán není dokonalý. Nikdy jsem netvrdil opak. Je výsledkem skoro dvou dekád práce, tisíců připomínek, složitých kompromisů a debat mezi městem, městskými částmi, odborníky, vlastníky i veřejností. Ale je nutný.
Praha má dnes přes 1,4 milionu obyvatel a dál roste. Jenže výstavba tomu dlouhodobě neodpovídá. V roce 2025 se dokončilo jen něco přes 5 tisíc bytů, zatímco reálná potřeba je několikanásobně vyšší. Ceny bytů i nájmů za posledních patnáct let utekly mzdám a mladé rodiny to cítí každý měsíc.

Řešením není hon na pár tisíc prázdných bytů ani další jednoduché slogany. Řešením je umožnit Praze stavět tam, kde to dává smysl. Uvnitř města, na brownfieldech, v dobře dopravně obsloužených lokalitách a s veřejnou vybaveností, ne rozlévat město do krajiny za okraj Prahy.

Právě v tom je Metropolitní plán důležitý. Chrání charakter jednotlivých čtvrtí, pražská panoramata a stabilizované lokality, ale zároveň otevírá prostor pro nové byty, služby, školy, parky a městské čtvrti tam, kde Praha může růst rozumně.

Tím dnešní práce nekončí. V dalších měsících bude potřeba plán dál zpřesňovat, vylepšovat a hlídat, aby s výstavbou šla ruku v ruce doprava, školy, zdravotnictví, zeleň a veřejný prostor. Metropolitní plán sám o sobě bytovou krizi nevyřeší.

Bez něj ji ale nevyřešíme vůbec.

Jsem rád, že se ho podařilo schválit. Pro Prahu, která se nesmí zastavit. A taky pro generaci dnešních dětí, aby jednou nemusela řešit, proč jsme měli všechna data, všechny varovné signály, a stejně jsme se báli rozhodnout.

Mgr. Jan Chabr

  • TOP 09
  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Jak EU zničila naši půdu. Větrníky jsou jen finále. Vladimíra Mikle už naplno
Rozhovory PL- Erik Best
Ruský dron v Rumunsku. ČT hned ráno volala Foltýna
Velký diplomatický přešlap Kallasové. I v Kyjevě se chytají za hlavu

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

TOP 09 , Chabr

MUDr. Ivan David, CSc. byl položen dotaz

Jak to je?

Vy na jednu stranu kritizujete sjezd sudeťáků u nás kvůli jejich přístupu k Benešovým dekretům, ale pak sám tvrdíte, že se Německo jako celek k sudetoněmeckým požadavkům nestaví vstřícně. Tak proč tolik povyku? Naopak tvrdíte, že vaše partnerská AfD nechce Benešovy dekrety zrušit, ale přitom to navr...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Potraviny se špatnou pověstí jsou ve skutečnosti zdraví prospěšnéPotraviny se špatnou pověstí jsou ve skutečnosti zdraví prospěšné Nenápadné příznaky zánětu se nevyplatí ignorovatNenápadné příznaky zánětu se nevyplatí ignorovat

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Chabr (TOP 09): Řešením je umožnit Praze stavět tam, kde to dává smysl

16:18 Chabr (TOP 09): Řešením je umožnit Praze stavět tam, kde to dává smysl

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k novému územnímu plánu Prahy.