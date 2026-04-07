ČEZ: Mezi Temelínem a Českými Budějovicemi opět jezdí cyklobusy pro pracovníky elektrárny

07.04.2026 11:56 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Po zimní pauze začaly pro pracovníky elektrárny Temelín jezdit oblíbené cyklobusy.

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Zdejší zaměstnanci je mohou využít ráno při cestě do práce, odpoledne se pak domů vracet na kole. Jako cyklobusy funguje pět linek navážejících zaměstnance ČEZ z Českých Budějovic do Temelína. Netradiční benefit zavedla společnost ČEZ před lety, aby zvýšila bezpečnost svých zaměstnanců při cestě do práce. Služba zároveň přináší pozitivní efekty pro životní prostředí.

Cyklobusy energetici zavedli před čtrnácti lety, aby ochránili cyklisty před riziky spojenými s ranním dojížděním při snížené viditelnosti. Lidé pracující na elektrárně tak mohou ráno své kolo přepravit autobusem a zpět domů se vracet na kole za lepších podmínek. „Loni jsem cyklobusy využíval celou sezónu a letos v tom plánuju pokračovat,“ poznamenal Karel Dvořáček z I&C Energo, který cyklobus využil hned první den.

„Cyklobusy jsem loni využívala přibližně jednou týdně. Letos bych chtěla podobně. Vyhovuje mi, že ráno nemusím šlapat a když je hezké počasí, tak se ráda odpoledne svezu domů na kolem,“ uvedla Michaela Trnková ze společnosti Dukovany II.

Cyklobusy přinášejí efekty i pro životní prostředí

Vedle vyšší bezpečnosti má služba přínosy i pro životní prostředí. Díky snížení počtu jízd autem ušetří zaměstnanci temelínské elektrárny přibližně tunu emisí CO2 ročně. Podle dřívějších údajů Evropského parlamentu totiž osobní automobily patří mezi největší producenty CO2 v dopravě, přičemž se podílejí na celkových emisích z dopravy více než 60 %.

Jako cyklobusy slouží polovina z deseti linek, které každodenně přepravují pracovníky ČEZ z Českých Budějovic do Temelína. Přeprava kol je součástí jízdného, takže zaměstnanci za ni neplatí žádné dodatečné poplatky. Od zavedení této služby v roce 2012 přepravily temelínské cyklobusy již 7 324 jízdních kol.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 3,6 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

