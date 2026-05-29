Magyar dostal miliardy, Orbán zpozorněl. Co slíbil Bruselu?

29.05.2026 19:55 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Brusel vyslal jasný signál. Kdo provádí reformy, dočká se peněz. Kdo se rozhodne jít jinou cestou, jako Viktor Orbán, nedostane nic. Nový maďarský premiér Péter Magyar oznámil, že pro jeho zemi nastává nová éra. Ozval se i bývalý premiér Viktor Orbán.

Foto: screen X Pétera Magyara
Popisek: Péter Magyar a Ursula von der Leyenová

Pro Maďarsko možná nastává zlomový moment. Evropská komise uvolňuje více než 16 miliard eur v rámci účelově vázaných finančních prostředků. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová to oznámila v pátek po setkání s novým maďarským premiérem Péterem Magyarem.

Finanční prostředky byly původně zmrazeny kvůli sporům Evropské komise s předchozí maďarskou vládou Viktora Orbána. Ten vládl Maďarsku nepřetržitě 16 let. Teď se však politikům v Bruselu zdá, že je nová maďarská vláda ochotná provést některé reformy.

Server nejčtenějšího německého deníku Bild upozornil, že deset miliard eur pochází z Fondu pro zotavení z koronaviru. V podobě grantů a půjček. Další 4,2 miliardy eur pochází z fondu pro environmentální a dopravní projekty (tzv. fondy soudržnosti). Dalších 2,2 miliardy eur má následovat, jakmile Maďarsko provede další reformy. Celkem Brusel Maďarsku zadržoval 18 miliard eur.

„Pro Maďarsko je to historický moment,“ poznamenal Péter Magyar.

Maďarsko však musí prokázat, že plní své reformní sliby. Deník Bild k tomu napsal, že v případě vlády v Budapešti Brusel vyslal jasný signál. Kdo provádí reformy, dočká se peněz. Kdo se rozhodne jít jinou cestou, jako Viktor Orbán, nedostane nic.

„Dodrželi jsme to, co jsme slíbili. Získali jsme 6 000 miliard forintů z fondů EU pro maďarský lid,“ oznámil na sociální síti X Péter Magyar.

 

 

Maďarská ministryně zahraničí Anita Orbánová prohlásila, že toto je důkaz, že vláda Pétera Magyara staví Maďarsko skutečně na první místo.

„Slibovali jsme, že vrátíme domů prostředky ze zmrazených fondů EU. Dnes jsme to splnili. V souladu s dohodou dosaženou s Evropskou komisí premiér Péter Magyar a předsedkyně Ursula von der Leyenová potvrdili to, na co Maďaři čekali: Maďarsko obdrží 16,4 miliardy eur z fondů na obnovu a soudržnost, na které má nárok. Toto je historický okamžik a splnění nejdůležitějšího slibu naší kampaně. Stáli jsme pevně, bránili zájmy Maďarska a dosáhli jsme výsledků. Maďarsko na prvním místě. Vždy,“ prohlásila maďarská ministryně zahraničí.

 

 

Expremiér Viktor Orbán ihned vyrukoval s požadavkem, aby byly okamžitě zveřejněny všechny části dohody, kterou nazval „paktem von der Leyenová – Magyar“. Na Orbánova slova upozornil server The European Conservative.

