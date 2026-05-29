„Kouřil ostrou trávu?“ Vyoral ztrhal Macháčka za video pro ČT

Experti naříkají a stěžují si, protože mají být přesunuti z Úřadu vlády pod ministerstva. Někteří kvůli tomu i rezignují. Myslíte, že těchto „expertů“ bude škoda?
Nevím, o jaké jde experty, ale jak slyším slova expert, odborník, uznávaný vědec, tak mám pocit, že tihle v drtivé většině na režimu finančně závislí pazgřivci nahradili toho času nekritizovatelné církevní kněze. Tedy škoda je dobrého člověka, nikoliv drtivé většiny rádoby expertů.
Na České televizi měli „historika“ Timothyho Snydera s objevnými myšlenkami jako že Rusko prohrává, ve skutečnosti není stará země a podobné průpovídky. Co víc, Snyder nebyl v žádném politickém pořadu, ale v Hyde Parku Civilizace. Jak se díváte na to, že toto ČT vydává za vědu?
Závislá, neobjektivní, nevyvážená protičeská ČT jen pokračuje ve své věčné demagogii a politickém školení mužstva. Publicisticko-zpravodajskou sekci může brát vážně už jen blázen a pouštět si ji jen sadomasochista se sklony k sebepoškozování. No a nyní, zdá se, že k tomu přidávají i další uvědomělé redakční oddíly. Jak jsem řekl výše, nezpochybnitelná věda a vědci – pouze v názvosloví, nikoliv v reálném obraze – nahradili církev a kněze.
Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
Volodymyr Zelenskyj si zavařil u Poláků. Udělil bojové jednotce titul „Hrdinové UPA“. Vzhledem k tomu, že skuteční „hrdinové UPA“ se „vyznamenali“ například vraždami polských civilistů, je oheň na střeše. Myslíte, že Zelenskyj věděl, co svým vyznamenáním způsobí a je mu to jedno? Nebo spoléhal na to, že se na to nepřijde?
Anketa
„Veřejnoprávní média by měla být závislá pouze na jedné a jediné věci, a sice na pravdě. Protože kdyby byla závislá na něčem nebo na někom jiném, asi bychom se z nich tu pravdu už nedozvěděli. A tu my se dozvědět chceme. Nebo ne? Já teda jo. Proto podporuji nezávislost veřejnoprávních médií,“ prohlásil herec Jiří Macháček. Co vás napadá, když něco takového vidíte?
Stupidita toho, kdo to říká. Případně demagogie. Ale myslím, že Macháček věří tomu, co říká. Nicméně jestli jsou veřejnoprávní média garantem pravdy, tak já jsem svatý Jan pod Skalou. Bohužel jen další důkaz, jak je ve velké většině naše umělecká obec omezená a naivní. Pravdu, vlastní úsudek a přemýšlení za ně řeší veřejnoprávní televize. Co řekne ústy jejích pologramotných moderátorů a zpravodajců, je dle Macháčka pravda. Pánbůh s námi a zlé pryč. A Macháček zřejmě při natáčení samotářů kouřil ostrou trávu.
Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
Co říkáte na ságu Knihovny Václava Havla a Tomáše Sedláčka, kterému teď kavárna nemůže přijít na jméno?
Tomáš Sedláček coby jistými prominentními kruhy štědře vydržovaný a léta protežovaný kvazi ekonom – jinak obyčejný pozér, dílem nechtěného, zdá se, rozvrtal baštu homohavloidů v tamní knihovně jak červotoč. A to je po letech dotovaného fungování a mediální přízně docela umění. Zkrátka pravdou a láskou se ohánějící lež a nenávist, když se dostane na světlo světa, tak způsobí sajgon i mezi samotnými souvěrci. A už se perou.
Zakladatel strany Naše Česko Martin Kuba vyrazil do boje proti sociálním sítím. „Sociální sítě prostě ubližují našim dětem. A stát s tím musí něco začít dělat,“ říká. Argumentuje tím, že obsah na sítích je návykový. Když na to přijde, věříte víc provozovatelům sociálních sítí nebo státním orgánům, které by chtěly sítě regulovat?
Nevěřím ani jedné instanci a nevěřím ani Kubovi s jeho novou stranou, jakože jsem mu nevěřil nikdy. Sociální sítě a online svět jsou pro naše děti bezpochyby hrozbou, ale cesta nevede přes zákazy, ale přes vysvětlování, komunikaci a informování. Zakázané ovoce nejvíce chutná a cestu k němu si ti, kteří chtít budou, vždy nějak najdou. Začít musíme v první osobě jednotného čísla, u rodiny, školy… Snaha o prohloubení identifikace na internetu, kterážto je už stejně v pokročilém módu, je pouze dalším krokem k totální kontrole a předzvěstí možných represí, zákazů a cenzury vůči nepodvoleným, jež používají rozum a nechovají se za každou cenu stádně.
|
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.