„Okamžitě navyšte obranu!“ Fialův křik kvůli ruskému dronu umlčen

Předseda ODS Martin Kupka ve vyjádření pro server ParlamentníListy.cz ruský úder v rumunském městě odsoudil.
„Rusko denně útočí a vraždí ukrajinské civilisty. A Putinova agrese se stále častěji dotýká také členských států v NATO. Po baltských státech došlo dnes i k zásahu domu v Rumunsku, při kterém byli zraněni dva lidé. Tohle je Rusko - rozpínavé a rozumějící jen síle. Proto musíme podporovat Ukrajinu, proto jí musíme dodávat zbraně. Jinak se můžeme dočkat ruských dronů nad Českem. Žádám proto Andreje Babiše, ať začne brát naši bezpečnost vážně a pokračuje v podpoře Ukrajiny, včetně muniční iniciativy,“ poznamenal Kupka.
Jeho předchůdce ve funkci, expremiér Petr Fiala, zašel ještě dál.
„Ruský útok v Rumunsku? Okamžitě navýšit výdaje na obranu, česká vládo!“ zvolal Fiala na sociální síti X.
— Petr Fiala (@P_Fiala) May 29, 2026
„Tahle vláda proruských kolaborantů ty rudý svině bude na hranicích vítat!“ zaznělo pod příspěvkem od jednoho z voličů.
Ale padly i jiné poznámky.
„Fijalko… vem do rukou zbraň a mazej na UK bránit a chránit… tady na Tvý kydy není nikdo zvědavej,“ ozval se další diskutující.
„Z vás se stal vrchní populista,“ prohlásil třetí diskutér. Nechyběl ani jeden konkrétní návrh.
Došlo i na jeden konkrétní návrh.
„Co třeba tak, aby NATO proaktivně chránilo hranice s Ukrajinou do 50-100km do vnitra Ukrajiny? Cokoliv se ukáže a Ukrajina o tom neví, sestřelit? Co kdybysme začali tlačit, ať je NATO proaktivní v obraně? Ten dron se tam vůbec neměl dostat,“ prohlásil jeden z debatujících.
„Jak dnes jasně uvedli naši spojenci a partneři v Evropě i ve světě, ruská agrese se nezastavuje u hranic. Pokračováním útoků na Ukrajinu a ohrožováním sousedních členů NATO Rusko prokazuje naprosté opovržení mezinárodním právem a životy nevinných civilistů. To musí skončit. Rusko musí ukončit své útoky a zapojit se do smysluplného dialogu směřujícího k spravedlivému a trvalému míru na Ukrajině. Prezident Zelenskyj a já jsme se dohodli na urychlení spolupráce mezi Rumunskem a Ukrajinou v oblasti společné výroby dronů, které lze rychle nasadit. Bojová expertiza Ukrajiny a technologie dronů jsou strategickými aktivy pro obranu celého východního křídla NATO. Rumunsko bude nadále investovat do posílení východního křídla NATO a do podpory Ukrajiny v jejím oprávněném úsilí o sebeobranu,“ poznamenal rumunský prezident.
I spoke with President @ZelenskyyUa following the Russian drone incident last night in Galați, the most serious on Romanian soil since the beginning of Russia's large-scale aggression against Ukraine.— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 29, 2026
As our allies and partners across Europe and the world have made clear today,…
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.