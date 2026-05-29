„Okamžitě navyšte obranu!“ Fialův křik kvůli ruskému dronu umlčen

29.05.2026 20:45 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Evropou proletěla zpráva o úderu ruského dronu v rumunském městě Galati (Galac). Ve městě, které je součástí EU i NATO. Stávající předseda ODS Martin Kupka ve vyjádření pro server ParlamentníListy.cz útok odsoudil. Jeho předchůdce ve funkci expremiér Petr Fiala zašel ještě dál.

„Okamžitě navyšte obranu!“ Fialův křik kvůli ruskému dronu umlčen
Foto: Zdroj: Petr Fiala, FB
Popisek: Petr Fiala

Anketa

Který národ více ublížil českému národu?

2%
97%
1%
hlasovalo: 16674 lidí
V noci na pátek spadl v rumunském městě Galati (Galac) na obytný dům ruský dron. Dům začal hořet a záchranné složky objekt evakuovaly. Rumunská armáda naznačila, že dron nesestřelila, protože jeho sestřelení by potenciálně mohlo způsobit více škod.

Předseda ODS Martin Kupka ve vyjádření pro server ParlamentníListy.cz ruský úder v rumunském městě odsoudil.

„Rusko denně útočí a vraždí ukrajinské civilisty. A Putinova agrese se stále častěji dotýká také členských států v NATO. Po baltských státech došlo dnes i k zásahu domu v Rumunsku, při kterém byli zraněni dva lidé. Tohle je Rusko - rozpínavé a rozumějící jen síle. Proto musíme podporovat Ukrajinu, proto jí musíme dodávat zbraně. Jinak se můžeme dočkat ruských dronů nad Českem. Žádám proto Andreje Babiše, ať začne brát naši bezpečnost vážně a pokračuje v podpoře Ukrajiny, včetně muniční iniciativy,“ poznamenal Kupka.

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jeho předchůdce ve funkci, expremiér Petr Fiala, zašel ještě dál.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Ruský útok v Rumunsku? Okamžitě navýšit výdaje na obranu, česká vládo!“ zvolal Fiala na sociální síti X.

 

Anketa

Kdo může za zhrubnutí české společnosti?

1%
97%
0%
2%
hlasovalo: 11934 lidí
Pod příspěvkem českého expremiéra se objevila celá řada reakcí.

„Tahle vláda proruských kolaborantů ty rudý svině bude na hranicích vítat!“ zaznělo pod příspěvkem od jednoho z voličů.

Ale padly i jiné poznámky.

„Fijalko… vem do rukou zbraň a mazej na UK bránit a chránit… tady na Tvý kydy není nikdo zvědavej,“ ozval se další diskutující.

„Z vás se stal vrchní populista,“ prohlásil třetí diskutér. Nechyběl ani jeden konkrétní návrh.

Došlo i na jeden konkrétní návrh.

„Co třeba tak, aby NATO proaktivně chránilo hranice s Ukrajinou do 50-100km do vnitra Ukrajiny? Cokoliv se ukáže a Ukrajina o tom neví, sestřelit? Co kdybysme začali tlačit, ať je NATO proaktivní v obraně? Ten dron se tam vůbec neměl dostat,“ prohlásil jeden z debatujících.

Debata na síti X

Anketa

Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?

1%
98%
1%
hlasovalo: 8865 lidí
Rumunský prezident Nicušor Dan oznámil, že útok probíral se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským.

„Jak dnes jasně uvedli naši spojenci a partneři v Evropě i ve světě, ruská agrese se nezastavuje u hranic. Pokračováním útoků na Ukrajinu a ohrožováním sousedních členů NATO Rusko prokazuje naprosté opovržení mezinárodním právem a životy nevinných civilistů. To musí skončit. Rusko musí ukončit své útoky a zapojit se do smysluplného dialogu směřujícího k spravedlivému a trvalému míru na Ukrajině. Prezident Zelenskyj a já jsme se dohodli na urychlení spolupráce mezi Rumunskem a Ukrajinou v oblasti společné výroby dronů, které lze rychle nasadit. Bojová expertiza Ukrajiny a technologie dronů jsou strategickými aktivy pro obranu celého východního křídla NATO. Rumunsko bude nadále investovat do posílení východního křídla NATO a do podpory Ukrajiny v jejím oprávněném úsilí o sebeobranu,“ poznamenal rumunský prezident.

 

 

Psali jsme:

„USA chtěly, aby Evropa byla slabá.“ Přišla připomínka z nečekaného směru
Fiala vysvětloval starou fotku. Ale přišla nepříjemná připomínka
Babiš konečně sekl „sorosovce“ zděděné po Fialovi. A už je zle
Fiala (SPD): Ceny domů za sedm let vzrostly o 131 %

 

Zdroje:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Rusky-dron-v-Rumunsku-CT-hned-rano-volala-Foltyna-792029

https://x.com/NicusorDanRO/status/2060388785771192330?ref_src=twsrc%5Etfw

https://x.com/P_Fiala/status/2060265861827424447?ref_src=twsrc%5Etfw

https://x.com/ZelenskyyUa?ref_src=twsrc%5Etfw

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

bezpečnost , EU , Fiala , NATO , obrana , Rumunsko , Rusko , Ukrajina , DAN , zahraničí válka , válka na Ukrajině , ODS Kupka

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Vidíte situaci stejně jako Petr Fiala?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

MUDr. Ivan David, CSc. byl položen dotaz

Jak to je?

Vy na jednu stranu kritizujete sjezd sudeťáků u nás kvůli jejich přístupu k Benešovým dekretům, ale pak sám tvrdíte, že se Německo jako celek k sudetoněmeckým požadavkům nestaví vstřícně. Tak proč tolik povyku? Naopak tvrdíte, že vaše partnerská AfD nechce Benešovy dekrety zrušit, ale přitom to navr...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Turek odhalil zákulisí: Obří pavouk kolem peněz. A pak došlo na Pavla

20:30 Turek odhalil zákulisí: Obří pavouk kolem peněz. A pak došlo na Pavla

Pořad Po žních k Turkovi po více než čtyřech letech končí na VOX TV. Filip Turek a Gabriela Sedláčko…