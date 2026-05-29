Z poslanecké lavice k OSN. Beran končí, Motoristé čekají náhradníka

29.05.2026 21:38 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Karel Beran se vzdal mandátu poslance, který získal v barvách Motoristů, a vrací se do diplomatických služeb. K jeho odchodu z Poslanecké sněmovny napsal pár slov poslanec Boris Šťastný (Motoristé).

Z poslanecké lavice k OSN. Beran končí, Motoristé čekají náhradníka
Foto: Motoristé sobě
Popisek: Volební lídr Motoristů na Vysočině Karel Beran.

Anketa

Který národ více ublížil českému národu?

2%
97%
1%
hlasovalo: 16714 lidí
Bývalý diplomat Karel Beran, který se po loňských podzimních volbách stal poslancem za Motoristy, oznámil, že skládá mandát a vrací se do diplomacie. Na jeho místo by podle kandidátní listiny měl nastoupit jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman.

Ministr pro sport, prevenci a zdraví České republiky Boris Šťastný Beranovi poděkoval za práci, kterou jako poslanec odváděl.

„Rád bych poděkoval za skvělou práci v Poslanecké sněmovně mému kolegovi Karlu Beranovi a poblahopřál mu k významnému diplomatickému postupu do pozice vedoucího Stálé mise ČR při OSN v Ženevě. Jako lídr kandidátky na Vysočině významně přispěl k úspěchu Motoristů v podzimních volbách,“ napsal Boris Šťastný na sociální síti X.

MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.

  • AUTO
  • ministr pro sport, prevenci a zdraví
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

 

 

Psali jsme:

„Nelze to tolerovat.“ Babiš jako příklad. Bomba o stavu české spravedlnosti
David (SPD): To, co řekl Bernd Posselt, je vrchol drzosti
Dejte mi vědět, co říkáte na „vlastenectví“ prezidenta. Poslankyně dala výzvu
Takto hlasoval, toto dělal proti ČR. Minulost Bernda Posselta

 

Zdroje:

https://x.com/borisstastny/status/2060369729617797379?ref_src=twsrc%5Etfw

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

diplomacie , sněmovna , Šťastný , Beran , Motorisé

Vztahy se sousedy

I já si myslím, že máme se sousedy dobré vztahy a říkám si, čím to může být, že to tak je, respektive, že to jinde tak není? A nemyslíte, že jsou posledních letech politiky zbytečně ohrožováni? Třeba předchozí vláda vs Slovensko, teď se zase točilo vše kolem sjezdu Sudeťáků. Nevíte, jak to, že se do...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Turek odhalil zákulisí: Obří pavouk kolem peněz. A pak došlo na Pavla

20:30 Turek odhalil zákulisí: Obří pavouk kolem peněz. A pak došlo na Pavla

Pořad Po žních k Turkovi po více než čtyřech letech končí na VOX TV. Filip Turek a Gabriela Sedláčko…