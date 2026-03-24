ČEZ: Modernizace systému kontroly turbíny v Temelíně

24.03.2026 14:54 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Nový monitorovací systém instalovali odborníci Doosan Škoda Power na turbínu druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín.

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Systém měří čas rotace lopatek s přesností na miliardtiny sekundy. Jedná se o další z modernizačních akcí, které mají pomoci zajistit více než šedesátiletý provoz jihočeské jaderné elektrárny. Investice vyšla ČEZ na desítky miliónů korun.

Přesně šestnáct speciálních snímačů instalovali v těchto dnech technici Doosan Škoda Power na každý ze tří nízkotlakých rotorů druhého výrobního bloku. „Jde o modernizaci monitorovacího systému lopatek turbíny, který využíváme již deset let. Díky speciálním čidlům můžeme i za provozu sledovat, zda se chvění lopatek posledních oběžných kol pohybuje v potřebných mezích,“ uvedl Petr Měšťan, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Speciální čidla měří s přesností na miliardtinu sekundy

Čidla totiž s přesností na miliardtiny sekundy měří čas otočení každé přes metr dlouhé lopatky. Ten se pohybuje v řádu setin sekundy. Zrychlení nebo zpoždění průchodu lopatky pak signalizuje její chvění. „Přestože je Temelín poměrně mladou elektrárnou, vždy se objevují nové technologie. A pokud nám to dává smysl z pohledu efektivity a bezpečnosti, v maximální míře je využíváme. To platí pro diagnostiku turbín i řadu dalších zařízení,“ doplnil Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

V harmonogramu odstávky mají energetici přes 18 tisíc činností včetně 80 investičních akcí. I s dodavateli se do odstávky zapojí přibližně tisícovka lidí. Letos jde o první plánovanou odstávku v Temelíně. Dvouměsíční odstávka prvního bloku začne v polovině října.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 3,3 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

Článek obsahuje štítky

bezpečnost , ČEZ , energetika , modernizace , Temelín , TZ , JE

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

