„Žertovná věc.“ Klaus odpálkoval Pavla

10.05.2026 19:31 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Zvláštním hostem druhé hodiny nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byl druhý český prezident Václav Klaus. Vstoupil do sporu prezidenta Petra Pavla a předsedy vlády a konstatoval, že ústavní soudci nejsou „bozi nad světem“. Vyjádřil se i ke státnímu rozpočtu. Premiérovi Andreji Babišovi poslal vzkaz. Celé koalici ANO, Motoristů a SPD vyčinil za přístup k Ukrajině.

„Žertovná věc.“ Klaus odpálkoval Pavla
Foto: Repro CNN Prima News
Popisek: Václav Klaus

Jako člověk, který zastával pozici premiéra i prezidenta, se Václav Klaus před kamerami CNN Prima News vyjádřil ke sporu prezidenta Pavla a premiéra Andreje Babiše o účast na summitu v Ankaře. Odmítl možnost, že by prezident Pavel mohl tento spor hnát k Ústavnímu soudu ČR. „Všechno obracení se na Ústavní soud je žertovná věc,“ řekl Klaus. „Není Bůh nad světem,“ doplnil na adresu Ústavního soudu ČR.

Anketa

Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?

1%
98%
1%
hlasovalo: 17226 lidí
Apeloval na Petra Pavla, aby se raději snažil dospět k dohodě s předsedou vlády, neboť dohoda je vždy lepší než spor, v němž se budou přít právníci. „Já bych to určitě dohodou řešil,“ zdůraznil Klaus.

Připustil, že v minulosti existovala jistá dohoda, že premiér bude jezdit na jednání EU a prezident na jednání NATO. Jedním dechem však dodal, že nejde o neměnitelnou danost. Zdůraznil, že v Česku funguje parlamentní systém, vláda se zodpovídá parlamentu a prezident má, řekl Klaus, toliko možnost podepsat nebo nepodepsat zákon, který parlament přijal.

Kritickými slovy nešetřil ani, pokud jde o státní rozpočet, jak ho na rok 2026 připravila ještě vláda Petra Fialy a upravila vláda Andreje Babiše.

„Já se začal zabývat makroekonomickými tématy asi před 60 lety a mám na to velmi pevné názory, které vůbec nesouvisejí s dnešní vládou. Vždy jsem respektoval povinnost vyrovnanosti státního rozpočtu,“ zdůraznil Klaus s tím, že rozpočtové schodky opravdu nemá rád. „Nikdo ode mě nemůže očekávat, že bych tomu tleskal. Babišova vláda musí vědět, že budu kroutit hlavou a protestovat,“ vysvětlil.

Za to, jak se koalice ANO, SPD a Motoristů staví ke Green Dealu, Klause ocenil. Naproti tomu za chování vůči Ukrajině Klaus kabinetu vyčinil. Domnívá se, že Babišova koalice je až příliš proukrajinská.

„Očekávali jsme, že vláda zásadním způsobem vystoupí proti Green Dealu, proti nesmyslné evropské politice, a to dělá. Čekal jsem, že bude méně probruselská. Nejsem nadšen, jak se chová kolem Ukrajiny a íránské krize,“ pravil Klaus.

Stranou jeho pozornosti nezůstaly ani maďarské volby. Prozradil, že litoval prohry Viktora Orbána v tamních parlamentních volbách.

Psali jsme:

Jak se to stane? Jan Hrušínský vyjel na Jiřinu Bohdalovou
„Chybí pokora.“ Kopání do Evy Filipi pirátce Demetrashvili neprošlo
Václav Klaus: Stále více zapomínaná výročí
Řev ve studiu ČT: Jakl a Kolář v sobě. „My nejsme NATO!“

 

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/klaus-ustavni-zalobou-by-pavel-udelal-velkou-chybu-vlade-rozumim-ale-cesko-ted-trpi-511685

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Nápověda k Profilům PL – připravujeme Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy

Článek obsahuje štítky

Babiš , ekonomika , EU , Klaus , NATO , Pavel , rozpočet , Ukrajina , ANO , CNN Prima News , Green Deal , Prezident Pavel

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Siuhlasíte s Václavem Klausem, že Česko by mělo podporovat Ukrajinu méně?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Zbrojení Německa

Nemyslíte, že varovat dnes před německým zbrojením, což dělá vaše strana, není fakt na místě a mohou nás takové výroky poškodit? Ano, historická zkušenost se zbrojením Německa není dobrá, ale nemyslíte, že je dnes Německo jinde, a že je to náš největší obchodní partner, s kterým není dobré si rozház...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Postelové mýty kazí radost z milováníPostelové mýty kazí radost z milování Pomalý běh i rychlá chůze pomáhají metabolickému zdravíPomalý běh i rychlá chůze pomáhají metabolickému zdraví

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Nová „železná opona“ v Evropě. Fico se vrátil z Moskvy a varoval Brusel

14:59 Nová „železná opona“ v Evropě. Fico se vrátil z Moskvy a varoval Brusel

Slovenský premiér Robert Fico se vrátil z pracovní cesty do Moskvy, kde uctil památku obětí druhé sv…