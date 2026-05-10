Jako člověk, který zastával pozici premiéra i prezidenta, se Václav Klaus před kamerami CNN Prima News vyjádřil ke sporu prezidenta Pavla a premiéra Andreje Babiše o účast na summitu v Ankaře. Odmítl možnost, že by prezident Pavel mohl tento spor hnát k Ústavnímu soudu ČR. „Všechno obracení se na Ústavní soud je žertovná věc,“ řekl Klaus. „Není Bůh nad světem,“ doplnil na adresu Ústavního soudu ČR.
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Připustil, že v minulosti existovala jistá dohoda, že premiér bude jezdit na jednání EU a prezident na jednání NATO. Jedním dechem však dodal, že nejde o neměnitelnou danost. Zdůraznil, že v Česku funguje parlamentní systém, vláda se zodpovídá parlamentu a prezident má, řekl Klaus, toliko možnost podepsat nebo nepodepsat zákon, který parlament přijal.
Kritickými slovy nešetřil ani, pokud jde o státní rozpočet, jak ho na rok 2026 připravila ještě vláda Petra Fialy a upravila vláda Andreje Babiše.
„Já se začal zabývat makroekonomickými tématy asi před 60 lety a mám na to velmi pevné názory, které vůbec nesouvisejí s dnešní vládou. Vždy jsem respektoval povinnost vyrovnanosti státního rozpočtu,“ zdůraznil Klaus s tím, že rozpočtové schodky opravdu nemá rád. „Nikdo ode mě nemůže očekávat, že bych tomu tleskal. Babišova vláda musí vědět, že budu kroutit hlavou a protestovat,“ vysvětlil.
Za to, jak se koalice ANO, SPD a Motoristů staví ke Green Dealu, Klause ocenil. Naproti tomu za chování vůči Ukrajině Klaus kabinetu vyčinil. Domnívá se, že Babišova koalice je až příliš proukrajinská.
„Očekávali jsme, že vláda zásadním způsobem vystoupí proti Green Dealu, proti nesmyslné evropské politice, a to dělá. Čekal jsem, že bude méně probruselská. Nejsem nadšen, jak se chová kolem Ukrajiny a íránské krize,“ pravil Klaus.
Stranou jeho pozornosti nezůstaly ani maďarské volby. Prozradil, že litoval prohry Viktora Orbána v tamních parlamentních volbách.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
