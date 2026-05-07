Poslali chvilkaře k lékaři. Nápad z demonstrace vyděsil poslance

Milion chvilek pro demokracii si vybral výročí květnového povstání českého lidu proti nacistům. Účelem akce bylo vyslovit se proti údajné likvidaci veřejnoprávních médií, což ale vláda v plánu nemá. Na akci s podstatně nižší účastí než dřívější akce „chvilkařů” zazněly pozoruhodné argumenty.
Jedním z nich je tvrzení, že placení koncesionářských poplatků může sice lidem připadat nepříjemné, ale je to nutné “bezpečnostní opatření” podobné tomu, když si platíme revize plynových kotlů, aby nám nevybouchly domy.
„Podle průzkumů je (poplatky, pozn.red.) občané nechtějí platit. Já se těším na další ankety. Třeba: Chcete platit daně? Nebo: Chcete jezdit v obci padesátkou? Nebo bychom třeba mohli zrušit revize kotlů, revize plynu. Sice všichni vyletíme do povětří, ale aspoň nás pan ministr nenutí platit za něco, co nás otravuje,“ řekla na demonstraci influencerka Natálie Schejbalová, což u podporovatelů spolku Milionu chvilek vzbudilo potlesk.
ParlamentníListy.cz se českých politiků zeptaly, zda je na místě srovnávat placení koncesionářských poplatků s placením revizí kotlů na plyn. Odpovědi předkládáme.
“Je to zcela nesmyslné srovnání. Zrušením koncesionářských poplatků nedochází k zastavení financování ČT a ČRo, a tedy ani ke zrušení jejich činnosti. Jde o to, že lidé si nebudou muset platit za službu, jíž nevyužívají, a namísto nich ji bude financovat stát, který si zajištění služeb veřejnoprávních médií v jistém smyslu objednává, bude jej platit a zároveň lépe kontrolovat, jak hospodárně jsou jeho prostředky využívány. Zrušení koncesionářských poplatků nemá nic společného s nezávislostí médií. V mnoha zemích, kde veřejnoprávní média mají, jsou financována ze státního rozpočtu. Obdobně jsou ze státního rozpočtu financovány soudy a tento fakt nezpochybňuje jejich nezávislost. Ona varování o možném omezení nezávislosti médií jsou jen politickým aktivismem, v němž primárně o financování ČT a ČRo nejde a nemají s realitou nic společného,” říká pro ParlamentníListy.cz poslanec hnutí ANO Denis Doksanský.
Podle poslance klubu SPD a šéfa strany PRO Jindřicha Rajchla jde o nejblbější paralelu. “Já bych paní influencerce doporučil změnit medikaci nebo rovnou ošetřujícího lékaře. K projevům tohoto typu jsou totiž mnohem vhodnější prostory nějakého útulného pavilonu v Bohnické psychiatrické léčebně. Každopádně titul za nejblbější paralelu tohoto století už jí asi nikdo nevezme,” řekl.
“Samozřejmě to nelze srovnávat, pokud tedy někdo nemá představu, že nezaplacená složenka za televizi vás fyzicky rozmetá na atomy. Můžeme samozřejmě vést seriózní debatu o důležitosti nestranných médií. Ale tvrdit, že změna modelu jejich financování se rovná odjištěnému granátu v obýváku, je čistá, nefalšovaná demagogie,” konstatoval pro ParlamentníListy.cz senátor Zdeněk Hraba.
Poslanec SPD Miroslav Ševčík hovoří na konkrétním příkladě, proč nelze tyto dvě věci srovnávat. “Na to lze pouze sdělit, že je to doklad stupidifikace, o které již delší dobu mluví odborníci neurologové. Revize kotlů si objednávají ti, kteří je mají. Koncesionářské poplatky musí platit téměř všechny domácnosti a to i ty, které ČT a ČRo nepoužívají,” sdělil.
“Taková prohlášení ukazují, že úroveň - která nikdy nebyla kdovíjaká - chvilkařských dostaveníček jde stále dolů. Jestli paní influencerka přirovnává plynový kotel k zapnutému kanálu ČT, tak už jsou na tom zastánci nuceného placení televize a rozhlasu moc špatně,” míní europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná.
O lékařském vyšetření mluví šéfka Trikolory a poslankyně klubu SPD Zuzana Majerová. „To je takový nesmysl, že to už snad ani nemá cenu jakkoli komentovat. Té postižené osobě, případně i jejím fanouškům, už lze pouze doporučit lékaře, nejlépe psychiatra,” uvedla.
Autorka výroku, který srovnává placení poplatků za veřejnoprávní média s placením revizí plynu, Natálie Schejbalová je ve veřejných zdrojích popisována jako influencerka, komička, scénáristka, zpěvačka, slamerka, básnířka, herečka, písničkářka a redaktorka. Je narozena v roce 1999. “Živí se převážně scenáristikou, koncertováním a influencerskou kariérou na Instagramu,” uvádí Wikipedie. Tentýž zdroj uvádí, že Schejbalová v roce 2021 vyhrála soutěž Femislam nebo se spolupodílela na vzniku společného autorského představení s názvem Recyclus Koitus.
