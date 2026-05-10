Kalousek: K žádnému „nadvýběru” nedochází

10.05.2026 19:10 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zprávě Plnění státního rozpočtu za leden až duben 2026

Foto: Aktuálně.cz
Popisek: Miroslav Kalousek

Pokladní plnění by si měli přečíst zejména ti politici, kteří notoricky blouzní o “nadvýběru DPH” v důsledku růstu cen PHM a předhánějí se v návrzích na jeho utracení: Státní rozpočet počítá s 5% nárůstem inkasa, skutečnost za leden-duben je nárůst 4,3%, loňský nárůst za stejné období byl 8,5%.

K žádnému “nadvýběru” nedochází. Když něco prudce zdraží, ještě to neznamená, že celkově se bude více utrácet. Rozpočty domácností a firem nejsou nafukovací a jejich správci se k nim chovají racionálně a neutrácejí peníze, které nemají. To bohužel neplatí u mnohých politiků a státního rozpočtu.

Zprávu Plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2026 si můžete přečíst ZDE.

Ing. Miroslav Kalousek

Zdroje:

https://mf.gov.cz/cs/ministerstvo/media/tiskove-zpravy/2026/pokladni-plneni-sr-63862?fbclid=IwY2xjawRs7dFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBNb3oydkpnMmdDa2h1NEhVc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHkS9j9T75tWWv6n-4upSJF3oRe7wSIjDLTnq06DHp8_SkiIM3avf9R9w9p_R_aem_75r_HQR5_e_Xh5E55WSYSQ

