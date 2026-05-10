Kalousek: K žádnému „nadvýběru” nedochází

Pokladní plnění by si měli přečíst zejména ti politici, kteří notoricky blouzní o “nadvýběru DPH” v důsledku růstu cen PHM a předhánějí se v návrzích na jeho utracení: Státní rozpočet počítá s 5% nárůstem inkasa, skutečnost za leden-duben je nárůst 4,3%, loňský nárůst za stejné období byl 8,5%.
K žádnému “nadvýběru” nedochází. Když něco prudce zdraží, ještě to neznamená, že celkově se bude více utrácet. Rozpočty domácností a firem nejsou nafukovací a jejich správci se k nim chovají racionálně a neutrácejí peníze, které nemají. To bohužel neplatí u mnohých politiků a státního rozpočtu.
Zprávu Plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2026 si můžete přečíst ZDE.
