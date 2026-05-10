Je jasné, o co Vystrčilovi šlo. Paroubka rozčílil senátní výlet do Říma

Podle Českého statistického úřadu vzrostla meziroční inflace v dubnu na 2,5 procenta z 1,9 procenta v březnu. Spotřebitelské ceny meziměsíčně stouply o 0,5 procenta. Pane inženýre, co k tomu říci?
Já si myslím, že tomu nahrává ta napjatá situace ve světě, zejména pak v oblasti Perského zálivu, kde ty ceny ropy už dnes oscilují někde kolem 110 dolarů za barel a samozřejmě zvýšily se také ceny plynu. A je zřejmé, že pokud ten konflikt nebude uzavřen rychle mírovou smlouvou, tak se ty ceny budou dále zvyšovat, což dopadne do všech odvětví ekonomiky světa a samozřejmě také české ekonomiky. A z toho vyplývá růst cen a z růstu cen pramení i zvyšující se čísla inflace.
Podívejme se i na ceny pohonných hmot. Co říci na postoj vlády k tomuto problému? A kam to až může dojít?
Tak samozřejmě, že pokud se budou zvyšovat světové ceny ropy, tak se budou zvyšovat, i přes veškeré úsilí vlády ty ceny u benzínových pump regulovat, i ceny pohonných hmot. Za to mohou naši občané poděkovat dobrodružné akci Spojených států a Izraele vůči Íránu.
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Když jsme u toho, dnešní opozice se v době svého vládnutí pyšnila tím, že jsme se stali nezávislými na dodávkách z Ruska. V kontextu se současnými událostmi, byla to dobrá cesta?
No tak určitě nebyla. To ukazuje příklad Slovenska i Maďarska, kde si zachovali přístup k levnější surovině, kterou je tedy ruská ropa. To, co oni udělali, je asi jediný rozumný přístup. Takže se domnívám, že jakmile skončí válka na Ukrajině, tak je potřeba se vydat jednat východním směrem. Protože přece nemůžeme být bez těchto základních surovin, které se promítají pak ve všem. V cenách zemědělských produktů, prostřednictvím pohonných hmot a prostřednictvím zvyšujících se cen umělých hnojiv atd… Takže to by se promítalo do celého sektoru hospodářství. Spojené státy rády budou dodávat ropu, která je podstatně dražší než ta ruská. No ale my bychom měli jít po tom nejlevnějším zdroji.
A domníváte se, že naši politici touto cestou půjdou?
Tak pokud projeví politickou odvahu, tak ano. Mně se líbí, že teď projevují. Vládní koalice projevila svou politickou odvahu ve Sněmovně, tím svým postojem vůči sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Vidím to jako příslib v tom, že si chce koalice zachovat suverénní přístup k řešení problémů státu.
Celkově, jak okomentovat současnou ekonomickou situaci v ČR? A nabízí se nějaké řešení na zlepšení? Co byste jako ekonom doporučil?
Jedna z věcí, které bych doporučil, spočívá v tom, co jsem již naznačil, to znamená vrátit se k těm levným surovinám z Ruska. To nejsou jenom ropa a zemní plyn, ale také dodávky surovin pro náš zpracovatelský průmysl. A přestat se řídit v ekonomice ideologií a řekněme, zájmy cizích mocností. Myslím, že by na to republika perspektivně, a její obyvatelstvo zejména, mohla šeredně doplatit v poklesu životní úrovně, což jsme zažili zejména už v letech 2022–23. To se nám tehdy tvrdilo, že Rusko bude brzy poraženo. Ale ono to zatím nevypadá na porážku Ruska, spíš naopak, na porážku Ukrajiny a na to, že Západ, tedy evropské státy západu, ztrácejí svou ekonomickou sílu. Po těch úvěrech, které si vzaly na řešení covidové krize, si vzaly další, v podstatě nesplatitelný úvěr pro Ukrajinu, pro zajištění chodu jejího státu a jejího, řekněme, bojového ducha. No ale jednou se budou muset tyto dluhy, a už v krátké době, začít platit a to dopadne do kapes každého z občanů. Někoho to bude bolet méně, ale velkou část lidí, zejména v těch bývalých státech, které patřily k východnímu bloku, tak to bude velmi, velmi citelné.
Pojďme na další téma. Senátorům prý vadí, že vláda omezuje možnost využití vládní letky. Velkou diskuzi vyvolala zpráva, že předseda Senátu Vystrčil nebude mít pro misi na Tchaj-wan k dispozici vládní letoun. Podobně prý musela využít běžnou linku i senátní delegace pod vedením Jiřího Drahoše do Říma. Rozhodla v těchto věcech vláda správně? Ministr Macinka prý linkové lety využívá běžně….
To si myslím, že dělá ministr Macinka dobře. Není to určitě u ministra zahraničních věcí nutné, no ale pokud jede bez nějaké širší delegace podnikatelů do zahraničí, tak je to správný přístup. Naši přátelé ze Senátu si zvykli na hezké výlety do zahraničí, Řím je v této době krásný, je tam už krásné jaro, je to hezký výlet. No ale chlapci by si měli zvyknout někdy i na economy class. Když letí 1,5 hodiny, tak to není takové neštěstí.
A samozřejmě, pokud jde o předsedu Senátu, tak tady přece šlo o to jednoznačně torpédovat úsilí vlády o normalizaci vztahů s Čínskou lidovou republikou. Je jasné, o co panu Vystrčilovi šlo. A Čína toto velice bedlivě sleduje, takovéto záležitosti. A je zajímavé, že nikdo z vrcholných evropských politiků, myslím ti ústavní činitelé, prakticky ve všech zemích EU, se do takového dobrodružství, konfrontace s Čínou, nepouštějí.
A co ten zmíněný Řím? Podle informací na webu velvyslanectví České republiky v Římě Jiří Drahoš s místopředsedkyní italského Senátu Castellone vyzdvihli vysokou úroveň česko-italských vztahů a vyjádřili zájem o jejich další prohlubování, zejména v oblasti vědy a výzkumu. “Konkrétně byly naznačeny možnosti spolupráce v oblastech výzkumu vesmíru, laserové fyziky a jaderné energetiky,” uvádí ambasáda. Další část delegace mluvila prý mimo jiné o ochraně a financování kulturních památek v Itálii… Jak moc je pro nás, jako pro ČR, takováto cesta přínosem?
Tak já si myslím, že tam šlo hlavně o to objevovat krásy italské gastronomie. Takže pokud jde o o výměnu vědeckých poznatků, tak pokud tam byl někdo, nějaký vědec na úrovni pana Drahoše, tak to asi má smysl. No ale to by stačila návštěva pana Drahoše, setkání, někde na italské akademii věd. To si myslím, že se dalo zorganizovat a bylo by to bývalo asi podstatně levnější. Ale pokud jde o ty další záležitosti, tak to se domnívám, že se dalo dočíst na internetu, na sociálních sítích. Takže nevím, v čem to přineslo obohacení českému průmyslu nebo českému hospodářství.
