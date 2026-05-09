MHMP: Praha zakáže pouliční prodej tisku v památkové rezervaci

Takzvaní deštníkáři nabízejí předražené vyhlídkové jízdy pro turisty. Aktualizaci tržního řádu v pondělí schválila Rada hl. m. Prahy.
„Deštníkáři jsou ve vymýšlení podvodů na nic netušících turistech hodně kreativní. Původně maskovali své podnikání za veřejné charitativní sbírky. Poté co jsme je loni na území městské památkové rezervace a v částech Prahy 2 zakázali, si vymysleli prodej předražených vyhlídkových jízd prostřednictvím časopisu pro turisty s vloženou jízdenkou za 750 korun,” říká radní hl. m. Prahy pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.
Předmětem zájmu těchto „kamelotů“ je zejména Staroměstské náměstí díky nástupní hraně autobusů a také náměstí Republiky.
„Na prodejce časopisu Nový Prostor nebude mít změna negativní vliv. Ve spolupráci s vydavatelem jsme vytipovali celkem 68 tržních míst (45 míst v Praze 1, 23 míst v Praze 2), na kterých budou mít oni a další případní zájemci možnost pokračovat v prodeji,“ doplňuje radní Adam Zábranský.
