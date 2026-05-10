Landovský: Dočkáme se nového světového řádu

Landovský se před kamerami vrátil ke sporu prezidenta Petra Pavla a koaliční vlády Andreje Babiše (ANO) o účast hlavy státu na summitu NATO.
„Obranné výdaje, které jsou hlavním tématem summitu, má obhajovat vláda, která za ně plně zodpovídá a předkládá je parlamentu, který je schvaluje. … My jsme skutečně parlamentní republikou, a proto ten spor mezi vládou a prezidentem je tak destruktivní,“ poznamenal Landovský hned na úvod svého nedělního vystoupení v Partii. „Bohužel to všechno začalo už rozhodnutím o přímé volbě prezidenta, které bylo chybou. A chyba je někdy horší než zločin,“ sáhl k bonmotu Landovský.
Jde o slavný politický bonmot, který je nejčastěji připisován francouzskému diplomatovi Charlesi Maurici de Talleyrandovi.
„Ti, co rozumí ústavní architektuře, tak bili na poplach, že ty dva kopce těch občanů, kdy každý má jiného favorita na tom politickém kolbišti, tak můžou dávat těm favoritům nesplnitelná zadání, a tak se to vlastně začalo objevovat. Nedělejme z toho boj, nedělejme z každé bitvy Lipany nebo Bílou horu,“ žádal své spoluobčany.
Trvá prý na tom, že prezident může jet všude tam, kam mu dá vláda mandát. Ale v době, kdy je svět v krizi, má na summit NATO jet někdo, kdo za to nese politickou odpovědnost.
Upozornil také, že v 60. letech 20. století, kdy svět také procházel krizemi, byl odstup mezi summity NATO i osm let.
Se žalobou a „soudcokracií“ je podle Landovského třeba nakládat opatrně.
Připomínal ještě jednu věc.
„My si musíme uvědomit, že hranice 2 procent HDP a doporučených tří procent byla doporučena už v 90. letech,“ pravil Landovský s tím, že evropští spojenci v NATO to přehlíželi, ale Američané ona tři procenta připomínali již tehdy. Tedy před více než třiceti lety.
Za pozitivní považuje, jak se česká veřejnost dívá na NATO.
„Já jsem se hrozně radoval, když jsem sem jel, protože jsem četl, že česká veřejnost podporuje Severoatlantickou alianci zdaleka nejlepším poměrem snad historicky. Je to asi 86 procent. Takže i lidé okolo si uvědomují, že ta skutečně krásná země, na kterou jsem se dnes nemohl vynadívat z okna, si zaslouží nějakou garanci obrany a ochrany,“ nechal se slyšet zmocněnec.
Současně prý vidí vůli premiéra výdaje na obranu navyšovat a také ochotu opozice toto navyšování podpořit. To podle Landovského dává naději, že Česko svou obranu skutečně posílí.
Posílit podle něj lze např. různé sítě před kybernetickými útoky. Žádal také, aby Češi nevymýšleli kolo, ale aby pečlivě argumentovali pro každou korunu, kterou bude možné reálně započítat.
„Spojenci musí především chápat, co Česká republika dělá, a věřit jejím číslům. Teď je ta šance to historicky poprvé splnit,“ pravil Landovský k výdajům na obranu. Premiér Babiš prý má vůli obranné výdaje plnit. Dobrou vůli prý cítí i ze strany ministra obrany za SPD Jaromíra Zůny.“
Teď je podle něj na čase, aby se začal budovat nějaký nový světový řád. „A já myslím, že se ho ještě dočkáme,“ zdůraznil Landovský.
