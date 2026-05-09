Vězeňská služba: Když jde o vteřiny

10.05.2026 16:13
autor: Tisková zpráva

Ve Věznici Pardubice proběhlo rozsáhlé součinnostní cvičení příslušníků Vězeňské služby ČR a Policie ČR.

Do akce se zapojilo více než sto příslušníků obou bezpečnostních sborů, 50 frekventantů policejní školy v rolích figurantů, 14 služebních vozidel, byly použity zásahové výbušky, cvičné dýmovnice, Kraken, vrhač ze strany PČR a prostředky pro násilný vstup včetně úhlové brusky, což podtrhlo realističnost celého cvičení.

Výcvik byl rozdělen do čtyř samostatných stanovišť, na nichž byly modelově řešeny čtyři rozdílné krizové situace. Každá z nich probíhala v jiném typu prostředí – na ubytovně, při výdeji stravy, na pracovišti odsouzených a v prostorách se simulací ložnicového a celového systému ubytování. Různorodost prostředí kladla vysoké nároky na variabilitu a správnou volbu služebních zákroků, na specifické taktické postupy a koordinovaný zásah.

Jedním ze scénářů bylo hromadné vystoupení odsouzených, kteří vyvolali nepokoje kvůli nespokojenosti se stravou. Odmítali opustit jídelnu, docházelo ke vzájemným potyčkám i k napadání příslušníků dozorčí služby.

Součástí zásahu bylo rovněž poskytnutí první pomoci zraněným osobám, což prověřilo připravenost zasahujících i v této oblasti. Další stanoviště se zaměřilo na řešení pasivního odporu odsouzených, kteří tímto způsobem vyjadřovali nesouhlas s výší pracovního ohodnocení. Příslušníci museli postupovat tak, aby situaci zvládli bez zbytečné eskalace a v souladu s platnými taktickými postupy.

Ředitel věznice velmi kladně zhodnotil realisticky pojaté cvičení, nejen z hlediska profesionality všech zúčastněných a bezproblémové součinnosti obou složek, ale i připravenosti zasahujících jednotek a schopnosti rychle a efektivně reagovat na krizové situace. Hlavním cílem akce bylo vzájemné předávání zkušeností, prověření koordinace složek a nácvik zákroků pod jednotným velením VS ČR a PČR, což bylo splněno.

Podobná cvičení jsou klíčová pro udržení vysoké úrovně akceschopnosti bezpečnostních sborů, reagování na mimořádné události v prostředí věznic, ale také pro další posilování vzájemné spolupráce a zvyšování bezpečnosti jak personálu, tak i veřejnosti.

