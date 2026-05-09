České dráhy: Banány definitivně končí, přestavba se neuskuteční

Lokomotivy byly odstavené z pravidelného provozu na jaře 2025 a následně se zvažovala možnost jejich modernizace. V uplynulých dnech padlo definitivní rozhodnutí, že je České dráhy vyřadí a nabídnou k prodeji. V případě nezájmu o jejich odkoupení budou odeslány do kovošrotu.
Banány dosloužily v pravidelném provoze na jaře 2025 na lince R 20 Labe Praha – Děčín. Pak se ještě příležitostně objevovaly jako záložní lokomotivy na tratích do Děčína a do Hradce Králové. Jejich význam však klesal a postupně byly zcela odstaveny. Většina strojů je dnes deponována v Pardubicích, kde čekali na definitivní rozhodnutí o svém osudu.
Jednou z uvažovaných variant byla jejich modernizace a dualizace, tedy přestavba na dvousystémovou lokomotivu pro trakční soustavy 3 kV DC a 25 kV 50 Hz AC, které se používají v Česku. Součástí modernizace by bylo dosazení vlakového zabezpečovače ETCS. Po předběžných tržních konzultacích s potenciálními dodavateli modernizace a po vyhodnocení všech provozních a ekonomických aspektů padlo minulý týden definitivní rozhodnutí provoz řady 150.2 a 151 ukončit a lokomotivy nabídnout k prodeji. V případě, že o ně nebude zájem, budou zrušeny a odeslány do kovošrotu.
Lokomotivy řady 150.2 a 151 vyrobila lokomotivka Škoda v Plzni v roce 1978 v počtu 27 kusů. Původně byly označeny řadou E 499.2 a určeny pro 1. železniční tah z Prahy přes Ostravu do Košic a Čopu. Tam na sklonově náročných úsecích přes Beskydy nebo na úpatí Tater měly nahradit dvě starší a méně výkonné lokomotivy v čele rychlíků s 15 až 16 vozy, které měly hmotnost kolem 600 tun. Vycházely z jiné rychlíkové lokomotivy tehdejší řady ES 499.0, později 350, vyvinuté pro dálkovou dopravu mezi Prahu a Bratislavou. Měly maximální rychlost 140 km/h a výkon 4 000 kW.
Během více než 40 let provozu prošly řadou modernizací a vylepšeními včetně úpravy části lokomotiv pro rychlost 160 km/h. Lokomotivy jsou určeny pro provoz na trakční soustavě 3 kV DC. Lokomotivy řady 150.2 a 151 najely od uvedení do provozu dohromady více než 216 milionů kilometrů. Pětice lokomotiv (151.001, 006, 011, 014 a 019) ujela každá od svého vyrobení více než 10 milionů kilometrů. Několik lokomotiv bude zachováno v muzejních sbírkách.
