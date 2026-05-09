Vážení přátelé, pokud nám budou vládnout lidé s mentalitou sluhů, kdykoli ochotní přijmout roli vysoce privilegovaných otroků, budeme klesat do otroctví ducha a pak i těla.
Můžeme chápat úředníky. Musejí plnit úkoly v souladu s předpisy všeho druhu. Je ovšem tragické, pokud tak uvažují a jednají zvolení politici. Voliči je volí pod vlivem jednostranné propagandy médií. V těch sedí otročtí redaktoři plnící přání majitelů, otrokářů.
Musíme plnit domácí úkoly, pokud je totiž přijmeme. A přijímat by je měli po podrobném uvážení jen politici odpovědní občanům, ne cizím pánům. Pak například nebudeme plnit domácí úkol zbrojit, abychom vyzbrojeni mohli být posláni do války, která má sloužit cizím zájmům.
Ti, kteří si přejí proměnit naši zemi v ruiny, i ti, kteří jim slouží, musí být zavrženi, jinak naše země a její občané skončí špatně.
