David (SPD): Prý musíme plnit domácí úkoly, říká Nerudová

10.05.2026 16:09 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na vyjádření europoslankyně Nerudové k výši výdajů na zbrojení

David (SPD): Prý musíme plnit domácí úkoly, říká Nerudová
Foto: Archiv Ivana Davida
Popisek: Ivan David

Vážení přátelé, pokud nám budou vládnout lidé s mentalitou sluhů, kdykoli ochotní přijmout roli vysoce privilegovaných otroků, budeme klesat do otroctví ducha a pak i těla.

Můžeme chápat úředníky. Musejí plnit úkoly v souladu s předpisy všeho druhu. Je ovšem tragické, pokud tak uvažují a jednají zvolení politici. Voliči je volí pod vlivem jednostranné propagandy médií. V těch sedí otročtí redaktoři plnící přání majitelů, otrokářů.

Musíme plnit domácí úkoly, pokud je totiž přijmeme. A přijímat by je měli po podrobném uvážení jen politici odpovědní občanům, ne cizím pánům. Pak například nebudeme plnit domácí úkol zbrojit, abychom vyzbrojeni mohli být posláni do války, která má sloužit cizím zájmům.

Ti, kteří si přejí proměnit naši zemi v ruiny, i ti, kteří jim slouží, musí být zavrženi, jinak naše země a její občané skončí špatně.

MUDr. Ivan David, CSc.

  • SPD
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

David (SPD): Němci mají už osmdesát let příležitost ke smíření
David (SPD): Nikdo není bezmocný
David (SPD): Hormuzský průliv čelí nestabilitě kvůli nařízení Trumpa
David (SPD): Trump zase jednou slavně zvítězil

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Registrace a Profily PL Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy

Článek obsahuje štítky

David , obrana , výdaje , SPD , Nerudová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Hrozí nám válka, sloužící cizím zájmům?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Zbrojení Německa

Nemyslíte, že varovat dnes před německým zbrojením, což dělá vaše strana, není fakt na místě a mohou nás takové výroky poškodit? Ano, historická zkušenost se zbrojením Německa není dobrá, ale nemyslíte, že je dnes Německo jinde, a že je to náš největší obchodní partner, s kterým není dobré si rozház...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

David (SPD): Prý musíme plnit domácí úkoly, říká Nerudová

16:09 David (SPD): Prý musíme plnit domácí úkoly, říká Nerudová

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na vyjádření europoslankyně Nerudové k výši výdajů na z…