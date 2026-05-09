Česká pošta: Zámek Sychrov nově na poštovních známkách

09.05.2026 22:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Česká pošta uvedla 6. května do prodeje novou příležitostnou písmenovou poštovní známku z řady Krásy naší vlasti: zámek Sychrov.

Foto: Archiv
Foto: Archiv

Známka přibližuje východní průčelí zámku s monumentálním kamenným dvouramenným schodištěm a doplňuje ji motivy z přilehlého parku i odkazem na rod Rohanů. Výtvarný návrh vytvořila Lenka Vojtová. Hlavním motivem známky je východní průčelí zámku Sychrov. Kompozici doplňuje Amor s volavkou, jedna z parkových fontán. Jednotícím prvkem celé emise je rod Rohanů, který se zasloužil o největší rozkvět zámku a významně ovlivnil jeho současnou podobu.

Sychrov

Známka je vydána s písmenovým označením „A“, které odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g v prioritním režimu dodání, dle aktuálního ceníku základních poštovních služeb. K datu vydání činí tato hodnota 36 Kč. Známka je tištěna ofsetem a vychází v tiskových listech po 8 ks známkách v nákladu 80 000 ks. Známky budou k dispozici na vybraných pobočkách České pošty a na jejím e-shopu.

