Česká pošta: Zámek Sychrov nově na poštovních známkách

Známka přibližuje východní průčelí zámku s monumentálním kamenným dvouramenným schodištěm a doplňuje ji motivy z přilehlého parku i odkazem na rod Rohanů. Výtvarný návrh vytvořila Lenka Vojtová. Hlavním motivem známky je východní průčelí zámku Sychrov. Kompozici doplňuje Amor s volavkou, jedna z parkových fontán. Jednotícím prvkem celé emise je rod Rohanů, který se zasloužil o největší rozkvět zámku a významně ovlivnil jeho současnou podobu.
Známka je vydána s písmenovým označením „A“, které odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g v prioritním režimu dodání, dle aktuálního ceníku základních poštovních služeb. K datu vydání činí tato hodnota 36 Kč. Známka je tištěna ofsetem a vychází v tiskových listech po 8 ks známkách v nákladu 80 000 ks. Známky budou k dispozici na vybraných pobočkách České pošty a na jejím e-shopu.
