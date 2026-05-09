Ministerstvo kultury: Terezínská tryzna se uskuteční v neděli 17. května

10.05.2026 22:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V neděli 17. května 2026 se na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně uskuteční tradiční Terezínská tryzna, která připomene 81. výročí osvobození.

Foto: Lucie Bartoš
Popisek: Terezínská tryzna

Pietní shromáždění pořádá Památník Terezín ve spolupráci s Ústeckým krajem, městem Terezín, Federací židovských obcí v ČR a Terezínskou iniciativou. Záštitu nad letošním ročníkem převzal ministr kultury ČR Oto Klempíř. Program bude zahájen v 10 hodin po nástupu Čestné stráže a hudby Armády ČR kladením věnců a kytic. Po státní hymně, kterou zazpívá sopranistka Irena Troupová, přivítá přítomné ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek. Hlavní projev pronese předseda Ústavního soudu ČR Josef Baxa, následovat bude vystoupení pamětnice Michaely Vidlákové, přeživší terezínského ghetta. Součástí tryzny budou také tradiční křesťanská a židovská modlitba a celý program uzavře hudební vystoupení dívčího sboru Puellae cantantes z Litoměřic.

Terezínská tryzna se koná každoročně třetí neděli v květnu jako vyvrcholení Mezinárodních pamětních dní odboje a odkazuje na tzv. Buchenwaldskou přísahu z roku 1945. Osvobození vězni v ní vyjádřili odhodlání připomínat hrůzy války až do úplného vymýcení nacismu.

„Velmi si vážíme účasti lidí dobré vůle, kteří svou přítomností vyjadřují nejen úctu k památce obětí politického a rasového pronásledování nacistického Německa, ale také se spolu s ostatními účastníky hlásí k morálním hodnotám, které tato pietní událost symbolizuje – k úctě k lidské důstojnosti bez ohledu na původ či náboženské vyznání a k odpovědnosti za uchovávání historické paměti, neoddělitelně spojené s bojem proti netoleranci a zášti,“ uvádí ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek.

Na tryznu jsou každoročně zváni nejen bývalí vězni a ústavní činitelé, ale také zástupci vlády, Parlamentu ČR, diplomaté ze zemí, jejichž občané prošli terezínskými represivními zařízeními, i představitelé domácích a zahraničních paměťových institucí.

Doprovodný program nabídne hudební matiné souboru Sinfonietta Vivazza, jehož ústředním dílem bude Nonet skladatele Rudolfa Karla, napsaný během jeho věznění v Malé pevnosti. Z kapacitních důvodů je nutná rezervace na e-mailu rychova@pamatnik-terezin.cz.

Od 14 hodin se pak uskuteční komentovaná prohlídka po stopách kronikáře ghetta Willyho Mahlera (rezervace míst nutná ZDE). Vstup na Tryznu, doprovodné akce, i do všech objektů Památníku Terezín je zdarma.

