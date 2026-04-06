ČEZ: Na Velikonoce přišly k Temelínu necelé dva tisíce lidí

Užívat si mohli řemeslné velikonoční trhy, soutěže, pletení pomlázek nebo malování vajíček. Téměř dvou tisícovkám návštěvníků příjemnou velikonoční atmosféru nezkazilo ani chladnější počasí a občasný déšť.
Radost dětí a spokojenost rodičů. Taková byla atmosféra velikonočního programu, který v sobotu proběhl u Jaderné elektrárny Temelín. Pro děti organizátoři připravili soutěže s velikonoční tematikou, lezeckou stěnu, in-line bruslení nebo malování na obličej. Každý si mohl také nazdobit velikonoční vajíčko nebo uplést velikonoční pomlázku.
Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?
Anketa
Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?
„Bylo to tady hezký. Hodně nás bavilo bruslení na kolečkových bruslích a plavba na loďce,“ podělily se o své dojmy sedmiletá Viktorka a o dva roky mladší Natálka Badiovy z Českých Budějovic.
Naopak lezecká stěna zaujala sedmiletou Eliška Kolářovou a jejího o rok mladšího brášku Jirku ze Žimutic. „Vylezli jsme až nahoru,“ hrdě hlásili oba sourozenci. I je hodně bavila plavba k Velikonočnímu zajíčkovi, který se sladkou odměnou čekal na všechny děti na ostrůvku v zámeckém parku.
Spokojeni byli i organizátoři ze spolku Žijeme Týnem, kteří akci ve spolupráci se Skupinou ČEZ připravili. „I přes počasí, které moc nevyšlo, jsme s účastí velmi spokojeni. Děti plnily úkoly, skákaly, lezly po stěně, bruslily nebo si spolu s rodiči pletly pomlázku. Všichni návštěvníci vypadali spokojeně, z čehož máme velkou radost,“ uvedl David Slepička ze spolku Žijeme Týnem.
Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 3,7 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku