ČEZ: Na Velikonoce přišly k Temelínu necelé dva tisíce lidí

06.04.2026 9:04 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Bohatý program čekal na návštěvníky, kteří na velikonoční sobotu přišli k Infocentru Jaderné elektrárny Temelín.

ČEZ: Na Velikonoce přišly k Temelínu necelé dva tisíce lidí
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Užívat si mohli řemeslné velikonoční trhy, soutěže, pletení pomlázek nebo malování vajíček. Téměř dvou tisícovkám návštěvníků příjemnou velikonoční atmosféru nezkazilo ani chladnější počasí a občasný déšť.

Radost dětí a spokojenost rodičů. Taková byla atmosféra velikonočního programu, který v sobotu proběhl u Jaderné elektrárny Temelín. Pro děti organizátoři připravili soutěže s velikonoční tematikou, lezeckou stěnu, in-line bruslení nebo malování na obličej. Každý si mohl také nazdobit velikonoční vajíčko nebo uplést velikonoční pomlázku.

„Bylo to tady hezký. Hodně nás bavilo bruslení na kolečkových bruslích a plavba na loďce,“ podělily se o své dojmy sedmiletá Viktorka a o dva roky mladší Natálka Badiovy z Českých Budějovic.

Naopak lezecká stěna zaujala sedmiletou Eliška Kolářovou a jejího o rok mladšího brášku Jirku ze Žimutic. „Vylezli jsme až nahoru,“ hrdě hlásili oba sourozenci. I je hodně bavila plavba k Velikonočnímu zajíčkovi, který se sladkou odměnou čekal na všechny děti na ostrůvku v zámeckém parku.

Spokojeni byli i organizátoři ze spolku Žijeme Týnem, kteří akci ve spolupráci se Skupinou ČEZ připravili. „I přes počasí, které moc nevyšlo, jsme s účastí velmi spokojeni. Děti plnily úkoly, skákaly, lezly po stěně, bruslily nebo si spolu s rodiči pletly pomlázku. Všichni návštěvníci vypadali spokojeně, z čehož máme velkou radost,“ uvedl David Slepička ze spolku Žijeme Týnem.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 3,7 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

Další články z rubriky

ČEZ: Na Velikonoce přišly k Temelínu necelé dva tisíce lidí

9:04 ČEZ: Na Velikonoce přišly k Temelínu necelé dva tisíce lidí

Bohatý program čekal na návštěvníky, kteří na velikonoční sobotu přišli k Infocentru Jaderné elektrá…