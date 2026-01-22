ČEZ: Náklady na úpravy sítí v západních Čechách loni dosáhly téměř 2,5 mld. Kč

V roce 2026 plánuje ČEZ Distribuce v celé ČR investovat 18,5 mld. korun do obnovy, rozvoje, posílení, automatizace a digitalizace distribuční sítě. V západních Čechách letos tyto investice opět přesáhnou 2 miliardy korun.
„V průběhu celého roku realizujeme investiční akce na rozvoj, obnovu a posílení distribuční soustavy tak, abychom byli schopni připojovat požadavky našich zákazníků, především obnovitelné zdroje elektřiny. Další významná část investic putuje do digitalizace naší distribuční sítě,“ vysvětlil generální ředitel ČEZ Distribuce Martin Zmelík.
Významné strategické stavby v regionu západních Čech (Karlovarský a Plzeňský kraj)
Desítky projektů a investice ve výši několika miliard korun mění síť ČEZ Distribuce napříč republikou. Zvýšené investice do distribuční sítě souvisí s transformací celé české energetiky a reagují na požadavky tuzemských zákazníků. V západních Čech patří aktuálně k nejvýznamnějším:
Obnova vedení a rozvoden
- úprava v rozvodně Přeštice (Plzeňský kraj) pro navýšení transformačního limitu mezi ČEZ Distribuce a ČEPS v předávacím místě
- výstavba nové rozvodny Nová Hospoda (město Plzeň) 110 kV včetně nové transformace a nové rozvodny 22 kV
- obnova a rozšíření rozvodny Tachov 110 kV (Plzeňský kraj) pro možné zdvojování vedení 110 kV
- rekonstrukce stávajícího dvojitého vedení VVN 2 x 110 kV mezi TR (transformovna) Ostrov a TR Vřesová (Karlovarský kraj, celková délka 23,5 km) z důvodu navýšení přenosové schopnosti
V dalším období je mj. naplánováno:
- obnova stávající rozvodny 110 kV v uzlové transformovně Chrást (Plzeňský kraj) a výstavba nové rozvodny 22 kV
- zdvojování vedení mezi TR Drmoul a TR Tachov (pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje) - slouží pro zvýšení přenosové schopnosti vedení mezi uzlovými oblastmi Přeštice (Plzeňský kraj) a Vítkov (Karlovarský kraj, poblíž Sokolova)
- rekonstrukce stávajícího vedení VVN 2 x 110 kV mezi TR Vítkov a TR Jindřichov (Karlovarský kraj, celková délka 23,1 km), opět povede ke zvýšení přenosové schopnosti
ČEZ Distribuce má v regionu Západ dohromady 549, 7 tisíc odběrných míst. V Plzeňském kraji jich je celkem 368,1 tisíc, přičemž domácnosti v hladině nízkého napětí z toho tvoří necelých 314 tisíc a podnikatelé 52,6 tisíc odběrných míst. Ostatní odběratelé jsou připojeni na hladiny vysokého napětí (1603) a velmi vysokého napětí (2).
V sousedním Karlovarském na 181,6 tisíc odběrných míst připadá drtivá většina připojených odběratelů ČEZ Distribuce – konkrétně 180 958, na hladinu nízkého napětí. Domácnosti z toho představují 154,8 tisíc a podnikatelé 26,2 tisíce. Ostatních 695 odběratelů je připojeno na hladinu vysokého napětí a 4 na velmi vysoké napětí.
ČEZ Distribuce, a. s., ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 175 939 km s 3,8 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky zákazníků. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech. Více ZDE.
