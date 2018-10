ČEZ: Návštěvnost Elektrárny Ledvice byla letos překonána už dvakrát

Od 20. dubna, kdy byla veřejnosti zpřístupněna oficiální rozhledna na nejvyšší industriální budově v České republice, až do současnosti tak o výstup na ochoz na severní podpůrné věži kotelny Nového zdroje Ledvice projevilo zájem více než 6 000 osob, včetně sobotních 38 mladých ochránců přírody z Prahy 7.

„Jsme oddíl PTERODACTYLUS Českého svazu ochránců přírody pro děti od 7 do 12 let. Jednou za měsíc vyrážíme ven z Prahy na víkendovou výpravu po republice. Vyjíždíme vždy v pátek večer a vracíme se až v neděli večer. Nyní ovšem mají školáci prázdniny, takže návrat plánujeme až na úterý, jde tedy o zcela regulérní podzimní tábor. Ubytováni jsme v Dubí, odkud vyrážíme za poznáním krás a zajímavostí Podkrušnohoří,“ uvedl Ondřej Zeman, hlavní vedoucí oddílu. „Jsme zaměření na přírodu, turistiku a trochu víc než jiní i na geologii a speleologii. Zajímá nás proto i těžba a zpracování uhlí pro výrobu elektrické energie a podobně. Tudíž jsme první z výletů po okolí naplánovali sem. Informace přímo od zdroje dají dětem daleko více, než jen televizní obrazovky či vyhledávání na internetu.“

Během devíti měsíců letošního roku dorazilo na jedenáctku Infocenter Skupiny ČEZ po celé České republice 193 436 tisíc návštěvníků. Největšímu náporu fanoušků industriální turistiky tradičně čelily přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně (82 946) a jaderné elektrárny Temelín (40 641) a Dukovany (29 366). Velký zájem byl také o přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice (6 865 lidí) či Královéhradecké infocentrum umístěné v secesní budově malé vodní elektrárny Hučák (7 070), které je zaměřené na obnovitelné zdroje energie. Stranou nezůstaly ani vodní elektrárna Lipno (6 272) a Infocentrum šumavských malých vodních elektráren Vydra a Čeňkova Pila (5 161).

Doslova strmý nárůst zájmu veřejnosti ovšem hlásí Informační centrum klasické energetiky zabírající tři podlaží administrativní budovy Nového zdroje Elektrárny Ledvice. Řečí čísel: Za celý rok 2017 navštívilo infocentrum 2 557 osob. Během prvního pololetí 2018 byla loňská návštěvnost překonána sice nepatrně (2 613), ale jen za třetí čtvrtletí, tedy od července do září, přišlo o 200 lidí více než za předchozí pololetí. Celková bilance návštěvnosti tak za devět měsíců činí 5 418 osob!

„A za říjen k nim přibude bezmála další tisícovka, takže se dostaneme za hranici šesti tisíc osob,“ poznamenala průvodkyně infocentra Dana Daňková s tím, že v knize návštěv jsou už plně obsazeny i některé listopadové a prosincové dny. „Dokonce už máme rezervace výstupů na rozhlednu v roce 2019, a to od ledna až po duben. Jako první by k nám mělo již 5. ledna zavítat 30 členů Klubu českých turistů z Karlových Varů.“

Za celý rok 2017 se počítadlo návštěvnosti Infocenter a provozů Skupiny ČEZ zastavilo na historicky nejvyšší hodnotě 224 357 lidí. S velkou pravděpodobností tento rekord letos opět padne. Co se vlastních rekordů Informačního centra klasické energetiky v Elektrárně Ledvice týče, tak určitě ano. Návštěvnost za rok 2017 byla letos překonána hned dvakrát a „osobní“ roční rekord infocentra z roku 2010 (3 906 osob) už také padl.

Infocentrum od svého zprovoznění na podzim roku 2009 až do 27. října 2018 navštívilo 28 026 osob. Jeho rozhledna, prosklená vyhlídka s volně přístupným ochozem, se nachází na střeše nejvyšší industriální budovy v České republice – 144 metry vysoké kotelně nového výrobního bloku. Dubnové zpřístupnění rozhledny veřejnosti se přitom bez nadsázky stalo největším hitem a návštěvnickým magnetem celé letošní sezony Infocenter Skupiny ČEZ.

