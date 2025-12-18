FOTO Babiš na klíčové Evropské radě. Takto ho tam přijali

18.12.2025 17:21 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Premiér Andrej Babiš se ve čtvrtek účastní jednání Evropské rady, kde se diskutují klíčová témata jako financování pomoci Ukrajině a příprava rozpočtu EU po roce 2027. Babiš se na sociálních sítích pochlubil, že je po čtyřech letech zpět na Evropské radě, a přidal fotografii, jak je v přátelském hovoru s předsedou Evropské rady Antoniem Costou a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

FOTO Babiš na klíčové Evropské radě. Takto ho tam přijali
Foto: Repro Facebook
Popisek: Premiér Andrej Babiš na summitu EU

Babiš je od středy v Bruselu, kde zahájil jednání se zástupci své frakce Patrioti pro Evropu, kterou založil loni spolu s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a bývalým rakouským ministrem vnitra Herbertem Kicklem. Setkání s frakcí se soustředilo především na aktuální otázky evropské politiky a připravované body programu Evropské rady.

Dnes Babiš zasedá na summitu Evropské rady, jehož hlavními tématy jsou financování a vojenská podpora Ukrajiny, posílení evropského obranného průmyslu a příprava dlouhodobého rozpočtu EU po roce 2027.

„Po čtyřech letech zpět na Evropské radě,“ pochlubil se Babiš na Facebooku fotografií, jak družně diskutuje s těžkými vahami evropské politiky Antoniem Costou a zejména Emmanuelem Macronem, kterého Babiš dříve označil za svého přítele.

Před odletem do Bruselu Babiš uvedl, že prvním bodem jeho programu budou jednání se západobalkánskými státy. „Máme jednání se západním Balkánem, kde se toho od mé minulé rady moc nezměnilo. Nejdříve je potřeba vzít země do Schengenu a pak až jednat o rozšíření,“ prohlásil premiér na tiskové konferenci.

Dalším zásadním tématem je podle Babiše financování Ukrajiny. „Ano, říkáme, že Ukrajina potřebuje peníze. Náš názor je takový, že by to mělo být jako v minulosti, že by si měla Komise půjčit, a nechceme, aby za to ručilo Česko, nechceme tím zatížit další rozpočty,“ vysvětlil. Diskuse se bude týkat i zmrazených ruských aktiv, přičemž Babiš zdůraznil význam role Belgie, která drží 90 procent těchto aktiv. „Je jasné, že Rusko bude muset platit reparace, ale proto je důležité, aby hlavní světoví lídři domluvili příměří,“ dodal.

Psali jsme:

Uvidíte to dřív, než myslíte, ukázal Vidlák o Babišově vládě
Mračková Vildumetzová (ANO): Musí se najít jiné evropské řešení
Ivo Strejček: Babišův křest ohněm
Ministr Havlíček: Měli bychom hledat řešení, přijatelné pro všechny členské státy

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , EU , Ukrajina , Macron , Costa

Váš názor? (Hlasovalo 5 čtenářů)

Bude mít Andrej Babiš větší vliv na evropskou politiku než Petr Fiala?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Proč by měl Babiš dotace vracet?

Že by tím přibyly peníze do rozpočtu je sice asi fakt, ale není přeci jediný, kdo je čerpá. Tak proč zrovna jen on? Neměly by se tak spíš dotace zrušit? A jestli je Babiš dostal nějak neoprávněně, tak není na místě řešit to, jak je to možné a zda je jediný? A taky, zda by za neoprávněné přidělení mě...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Velmi častou masturbací se muži chrání před rakovinou prostatyVelmi častou masturbací se muži chrání před rakovinou prostaty V určitém věku riziko rakoviny přirozeně klesáV určitém věku riziko rakoviny přirozeně klesá

Diskuse obsahuje 19 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Babiš začíná ustupovat od předvolebních slibů., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseBorekzBrna , 18.12.2025 17:58:50
Rusko NEBUDE muset platit reparace. Naprostá většina vojenských odborníků tvrdí, že Rusko vítězí a zvítězí. Takže mezi výsledkem s naší podporou a bez naší podporou budou jen statisíce mrtvých.

|  6 |  0

Další články z rubriky

Spiknutí, které Babiš může odhalit. Ivan Hoffman varuje

12:44 Spiknutí, které Babiš může odhalit. Ivan Hoffman varuje

Úspěšný lobbing u Fialovy vlády umetl kromě mnoha jiných cestu i "větrným baronům,", jak Ivan Hoffma…