FOTO Babiš na klíčové Evropské radě. Takto ho tam přijali

Babiš je od středy v Bruselu, kde zahájil jednání se zástupci své frakce Patrioti pro Evropu, kterou založil loni spolu s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a bývalým rakouským ministrem vnitra Herbertem Kicklem. Setkání s frakcí se soustředilo především na aktuální otázky evropské politiky a připravované body programu Evropské rady.
Dnes Babiš zasedá na summitu Evropské rady, jehož hlavními tématy jsou financování a vojenská podpora Ukrajiny, posílení evropského obranného průmyslu a příprava dlouhodobého rozpočtu EU po roce 2027.
„Po čtyřech letech zpět na Evropské radě,“ pochlubil se Babiš na Facebooku fotografií, jak družně diskutuje s těžkými vahami evropské politiky Antoniem Costou a zejména Emmanuelem Macronem, kterého Babiš dříve označil za svého přítele.
Před odletem do Bruselu Babiš uvedl, že prvním bodem jeho programu budou jednání se západobalkánskými státy. „Máme jednání se západním Balkánem, kde se toho od mé minulé rady moc nezměnilo. Nejdříve je potřeba vzít země do Schengenu a pak až jednat o rozšíření,“ prohlásil premiér na tiskové konferenci.
Dalším zásadním tématem je podle Babiše financování Ukrajiny. „Ano, říkáme, že Ukrajina potřebuje peníze. Náš názor je takový, že by to mělo být jako v minulosti, že by si měla Komise půjčit, a nechceme, aby za to ručilo Česko, nechceme tím zatížit další rozpočty,“ vysvětlil. Diskuse se bude týkat i zmrazených ruských aktiv, přičemž Babiš zdůraznil význam role Belgie, která drží 90 procent těchto aktiv. „Je jasné, že Rusko bude muset platit reparace, ale proto je důležité, aby hlavní světoví lídři domluvili příměří,“ dodal.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
