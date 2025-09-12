ČEZ: Největší zakázka v historii jaderných elektráren míří do Plzně

Zařízení, které mění energii páry při průchodu turbínou na elektrickou, patří k největším v Evropě. Temelín by díky jejich výměně měl dál pokračovat ve zvyšování výkonu a zároveň posílit schopnost regulace. ČEZ spustil výběrové řízení na dosud největší investici v historii stávajících jaderných elektráren v roce 2023. Patří mezi největší a nejdůležitější zařízení v Jaderné elektrárně Temelín. Generátory, které jsou přímo spojené se sestavou jednoho vysokotlakého a tří nízkotlakých dílů turbíny, dnes dodávají do přenosové sítě nominálních 1086 MW elektřiny. S ohledem na blížící se konec jejich životnosti rozhodl ČEZ o jejich plánované výměně. Zároveň jde o příležitost k dalšímu zvýšení výkonu největšího českého energetického zdroje.
„Od spuštění našich jaderných bloků se nám postupně podařilo jejich výkon zvýšit celkově o 500 MWe. To je obrovské množství elektřiny, srovnatelné třeba s opravdu velkou uhelnou elektrárnou, ale samozřejmě bez zvýšení emisí, záboru pozemků nebo jiných negativ. A výměnou generátorů v Temelíně v tomto procesu dál pokračujeme,“ vysvětluje předseda představenstva a generální ředitel Skupiny ČEZ Daniel Beneš.
Otevřené výběrové řízení na výměnu generátorů spustil ČEZ v květnu 2023. Nejlepší nabídku, jejíž součástí je i budoucí patnáctiletý servis nově dodaného zařízení, podala Doosan Škoda Power „Navazujeme na úzkou spolupráci dodávky turbosoustrojí i servisní podpory pro Temelín. Ale zároveň je potřeba říci, že jsme uspěli v konkurenci dalších výrobců, což potvrzuje naši pozici jako jednoho ze světových lídrů v dodávkách energetických celků a zároveň také velmi silnou pozici naší české společnosti,“ říká Seungwoo Sohn, generální ředitel Power Service Business Group, Doosan Enerbility.
Podle uzavřené smlouvy dojde k výměně generátorů během odstávek jednotlivých temelínských výrobních bloků v letech 2029 a 2030. Hodnotu kontraktu společnosti nezveřejňují, pohybuje se ale v řádu miliard Kč. „Jde o jeden z klíčových projektů modernizace a zajištění dlouhodobého provozu našich jaderných elektráren. Současně je naším cílem, aby samotná výměna zásadně neovlivnila plánovanou délku odstávek Temelína,“ dodává člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Skupiny ČEZ Bohdan Zronek.
Stávající turbosoustrojí včetně generátorů v Temelíně dodala společnost Škoda Plzeň, jejímž nástupcem je právě Doosan Škoda Power. Firma tak symbolicky navazuje na vlastní tradici a více než třicetiletou zkušenost s provozem největší české jaderné elektrárny.
Samotná turbosoustrojí patří mezi technické unikáty evropského měřítka. Jejich hmotnost přesahuje 2000 tun, celková délka včetně generátoru činí 65 metrů a obvodová rychlost lopatek dosahuje více než dvojnásobku rychlosti zvuku. Aktuálně největšími sestavami disponují projekty typu EPR, přesto ale temelínské turbíny představují jedny z největších a nejvýkonnějších sestav svého druhu v Evropě.
ČEZ, a. s., je největší energetická společnost v České republice a zároveň jedna z deseti největších energetických firem v Evropě. Skupina ČEZ se zaměřuje na výrobu, distribuci a obchod s elektřinou a teplem s důrazem na nízkoemisní a bezemisní zdroje energie.
Doosan Škoda Power je předním světovým výrobcem parních turbín se sídlem v Plzni, kde navazuje na více než stoletou tradici výroby energetických zařízení. Dodává kompletní turbosoustrojí i servisní služby zákazníkům po celém světě. Většinovým majitelem společnosti je jihokorejský koncern Doosan Enerbility, patřící mezi globální lídry v oblasti energetického strojírenství.
