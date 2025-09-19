ČEZ: Nová cyklotrasa vede přes pozemky ČEZu

21.09.2025 16:14 | Tisková zpráva

Nejen symbolického, ale i faktického otevření pro veřejnost se ve středu 17. září dočkala cesta vedoucí z obce Prunéřov do Průmyslové zóny Verne po první hrázi zrekultivovaného území oproti Elektrárně Prunéřov 2.

ČEZ: Nová cyklotrasa vede přes pozemky ČEZu
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Lokalita, mezi energetiky zvaná „Áčka“, která ve druhé polovině minulého století sloužila jako úložiště popílku a díky tomu i částečně jako pokusné pozemky Výzkumného ústavu rostlinné výroby Praha 6 – Ruzyně, již byla dávno navrácena přírodě. Dnes zde bývalou lidskou činnost připomínají jen zpevněné cesty oddělující jednotlivé hráze, jimiž se modelovala budoucí tvář krajiny. A právě jedna z nich se nově stala cyklotrasou. Společně ji veřejnosti zpřístupnili za Skupinu ČEZ ředitel elektráren Tušimice a Prunéřov Jiří Hampl a za město Klášterec nad Ohří starosta Štefan Drozd.

„Cyklotrasa je už značena na mapách.cz, přičemž dnes tímto symbolickým aktem umožňujeme volný přístup na pozemky Skupiny ČEZ turistům, jak kolařům, tak i pěším. Aby komunikace nelákala motoristy ke zkrácení jejich cesty, závora bude samozřejmě zase uzamčena. Kolem ní je ovšem dost prostoru k tomu, aby neomezila cyklisty v další jízdě. Jen ji nemohou objet ve skupině, ale po jednom,“ uvedl během otevření závory ředitel elektráren Jiří Hampl.

Cyklotrasa vedoucí přes pozemky ČEZ zatím představuje jen spojnici mezi Prunéřovem a Průmyslovou zónou Verne, lze se po ní ovšem dostat až před Ciboušov. Její délka je osm kilometrů, přičemž energetici na několika místech zpevnili její povrch a rovněž ji zbavily místy přerostlého porostu. Časem trasa naváže na stezku podél Podmileského potoka, tím pádem se bude možné dostat až do Klášterce nad Ohří, a bude rovněž vybavena žlutými značkami pro kolaře.

„Jsem rád, že ve spolupráci se Skupinou ČEZ tato cyklotrasa vznikla. Chceme totiž z Královéhradeckého parku postupně vybudovat cyklostezku až do průmyslové zóny a po spojnici se tak bude možné dostat až do Prunéřova, kde se podjezdem silnice č.13 mohou cyklisté rozjet po cyklostezce třeba do Kadaně a z ní pak podél řeky Ohře zpět do Klášterce. Vznikne tak vlastně pěkný uzavřený okruh, který uspokojí méně náročné cyklisty,“ kvitoval klášterecký starosta Štefan Drozd.

Psali jsme:

ČEZ Distribuce spouští příjem žádostí o připojení samostatné akumulace
ČEZ: Léto v infocentrech mělo úspěch, rozdali jsme 11 tisíc cen
ČEZ Teplárenská zahajuje topnou sezónu na východě Čech
ČEZ: Největší zakázka v historii jaderných elektráren míří do Plzně

Zdroje:

http://xn--mapch-zqa.cz/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČEZ , TZ

autor: Tisková zpráva

RNDr. Luděk Niedermayer byl položen dotaz

Bydlení

Zaujala mě tato vaše věta, kdy říkáte, že ,,Dostupné bydlení navíc zajistí především fungující, konkurenceschopná a rostoucí ekonomika, která zvyšuje příjmy lidí.“ Vzhledem k tomu, že bydlení je dostupné čím dál hůře, tak selhala ve vámi zmíněných parametrech tato vláda? Protože ona tvrdí, jak si po...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Horoskop na říjen 2025Horoskop na říjen 2025 Starší generace zažívají nárůst pohlavně přenosných chorobStarší generace zažívají nárůst pohlavně přenosných chorob

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČEZ: Nová cyklotrasa vede přes pozemky ČEZu

16:14 ČEZ: Nová cyklotrasa vede přes pozemky ČEZu

Nejen symbolického, ale i faktického otevření pro veřejnost se ve středu 17. září dočkala cesta vedo…