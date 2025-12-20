Prokšanová (KSČM): Nechutný útok Ondřeje Vetchého na úrovni rasismu

21.12.2025 6:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vyjádření Ondřeje Vetchého o ukrajinských uprchlících

Prokšanová (KSČM): Nechutný útok Ondřeje Vetchého na úrovni rasismu
Foto: KSČM
Popisek: Petra Prokšanová

Ondřej Vetchý: Když vyhrají Rusové, přijdou sem další dva miliony Ukrajinců a budou to frustrovaní chlapi se svou postsovětskou brachialitou, kterou v sobě mají.

A terazky mi povedztě, Kefalín, čo vy si predstavujetě pod takým slovom "postsovětská brachialita".

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

94%
4%
2%
hlasovalo: 5344 lidí

Ti lidé, kteří sem z Ukrajiny dosud přišli, v sobě tu "postsovětskou brachialitu" nemají? Nebo se máme bát, že v každém ukrajinském děcku se skrývá malý "postsovětský brachiální" maniak?

Od Vetchého je to nechutný útok na úrovni rasismu a divím se, že "lepší lidé", kteří se jinak morálně pohoršují nad kdečím, teď mlčí. No, musí, jinak by přiznali, že jsou stejní jako on a že ve skutečnosti jim na obyčejných lidech nezáleží.

Ať už konflikt na Ukrajině dopadne jakkoliv, zbudou po něm statisíce lidí, kteří přišli o své blízké, kteří zažili strach, hrůzu, byli svědky nebo oběťmi násilí. Jejím důsledkem budou také váleční veteráni s různými psychickými problémy a speciálními potřebami. Těm všem lidem bude potřeba pomáhat. A ne je vykreslovat jako nějaké zdivočelé hordy.

Znám mnoho Ukrajinců i jejich dětí a jsou to většinou moc fajn lidé. Vřelí, pohostinní, pracovití. A upřímně mě mrzí, že o nich někdo podobné stereotypy vymýšlí a šíří.

Mgr. Petra Prokšanová

  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Prokšanová (KSČM): Rudá barva reprezentuje krev prolitou v boji za práva pracujících
Prokšanová (KSČM): Pakt NATO prokázal, že je hlavní hrozbou pro mír
Prokšanová (KSČM): Volební úspěch není jediným cílem komunistické strany
Prokšanová (KSČM): Příště třeba zakážou vás

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KSČM , Ukrajina , Vetchý , Prokšanová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Bude nutné ukrajinským uprchlíkům i válečným veteránům dál pomáhat?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Eva Decroix, Ph.D., MBA byl položen dotaz

Ekonomika

Když se pyšníte tím, jak díky vám roste naše ekonomika, jak vysvětlíte, že to nepociťuje většina z nás, a že naše mzdy nerostou nebo jen minimálně, a že se naše životní úroveň propadá?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Prokšanová (KSČM): Nechutný útok Ondřeje Vetchého na úrovni rasismu

6:03 Prokšanová (KSČM): Nechutný útok Ondřeje Vetchého na úrovni rasismu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vyjádření Ondřeje Vetchého o ukrajinských uprchlící…