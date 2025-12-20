Prokšanová (KSČM): Nechutný útok Ondřeje Vetchého na úrovni rasismu

Ondřej Vetchý: Když vyhrají Rusové, přijdou sem další dva miliony Ukrajinců a budou to frustrovaní chlapi se svou postsovětskou brachialitou, kterou v sobě mají.
A terazky mi povedztě, Kefalín, čo vy si predstavujetě pod takým slovom "postsovětská brachialita".
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Ti lidé, kteří sem z Ukrajiny dosud přišli, v sobě tu "postsovětskou brachialitu" nemají? Nebo se máme bát, že v každém ukrajinském děcku se skrývá malý "postsovětský brachiální" maniak?
Od Vetchého je to nechutný útok na úrovni rasismu a divím se, že "lepší lidé", kteří se jinak morálně pohoršují nad kdečím, teď mlčí. No, musí, jinak by přiznali, že jsou stejní jako on a že ve skutečnosti jim na obyčejných lidech nezáleží.
Ať už konflikt na Ukrajině dopadne jakkoliv, zbudou po něm statisíce lidí, kteří přišli o své blízké, kteří zažili strach, hrůzu, byli svědky nebo oběťmi násilí. Jejím důsledkem budou také váleční veteráni s různými psychickými problémy a speciálními potřebami. Těm všem lidem bude potřeba pomáhat. A ne je vykreslovat jako nějaké zdivočelé hordy.
Znám mnoho Ukrajinců i jejich dětí a jsou to většinou moc fajn lidé. Vřelí, pohostinní, pracovití. A upřímně mě mrzí, že o nich někdo podobné stereotypy vymýšlí a šíří.
Mgr. Petra Prokšanová
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.