ČEZ: Pravidelný servis fotovoltaik a tepelných čerpadel, který prodlouží jejich životnost

Technik u fotovoltaiky zkontroluje elektroinstalaci, panely i střešní konstrukci a provede diagnostiku výroby elektřiny, u tepelného čerpadla překontroluje a vyčistí vnitřní a venkovní jednotku a ověří také stav expanzní nádoby či magnetického filtru otopné soustavy. Proškolení, certifikovaní technici o provedení kontroly vystaví potvrzení a ozvou se včas s termínem dalšího pravidelného servisu. U fotovoltaiky provedou každý druhý rok elektrorevizi. Právě pravidelnost péče je klíčová pro efektivní a bezpečné fungování fotovoltaik a tepelných čerpadel, a navíc významně přispívá k jejich delší životnosti.

„Zakládáme si na tom, že našim zákazníkům nabízíme širokou paletu energetických řešení, tak aby vše, co souvisí s elektřinou či plynem, mohli řešit na jednom místě. Celkem jsme českým domácnostem nainstalovali již 17 000 fotovoltaik a tepelných čerpadel, instalací to ale pro nás nekončí. Fotovoltaické panely mohou při správné péči sloužit i třicet let, proto nyní přicházíme s nabídkou pravidelného servisování a elektrorevize. To přispěje k delšímu zachování účinnosti panelů, k včasnému odhalení případných problémů i k tomu, aby celý systém zákazníkovi dobře sloužil co nejdéle. Podobnou službu nabízíme zákazníkům ČEZ Prodej i pro tepelná čerpadla,“ uvedl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Služby ČEZ Servis fotovoltaiky i ČEZ Servis tepelného čerpadla si zákazník předplácí měsíčně. Kromě každoroční návštěvy servisního technika zahrnují i nepřetržitě dostupnou asistenční linku, hlídání termínů dalších kontrol a v případě poruch či havárií garanci příjezdu k opravě do 48 hodin. Podobnou službu – ČEZ Servis vytápění – poskytuje společnost již 6 let domácnostem s plynovým kotlem.