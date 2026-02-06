Hoffmannová (Piráti): Týden byl v Poslanecké sněmovně opět velmi intenzivní

Tento týden byl v Poslanecké sněmovně opět velmi intenzivní.
Vedle hlasování o nedůvěře vládě zasedal také mediální výbor, kterého se účastnil generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Diskuse se soustředila nejen na financování veřejnoprávních médií, ale také na postavení a význam ČRo v současném mediálním prostředí – a to i v evropském kontextu. Panu generálnímu řediteli děkuji za otevřenou a věcnou debatu i za jeho dlouhodobou práci pro ČRo.
V průběhu týdne jsem se také setkala se senátorem, panem profesorem Jiřím Drahošem, se kterým se znám již z doby jeho prezidentské kampaně. Hovořili jsme o významu dvoukomorového parlamentního systému, který představuje důležitý stabilizační prvek demokracie, i o roli kvalitního vzdělávání pro budoucí generace.
I v náročných týdnech je dobré mít prostor pro věcnou debatu o tématech, která mají dlouhodobý dopad.
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.
