Tohle už nejde přejít. Nacher chce zakročit proti Richterové

07.02.2026 20:05 | Rozhovor
autor: Marek Bláha

Místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher (ANO) zvažuje, že se kvůli výrokům pirátské poslankyně Olgy Richterové obrátí na mandátový a imunitní výbor. Vadí mu, že podle něj opakovaně pracuje s nepodloženými obviněními, která se ve veřejném prostoru šíří bez důkazů a bez následné odpovědnosti. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz se Nacher vrací i k demonstracím Milionu chvilek pro demokracii na podporu Pavla, mluví o dvojím metru při hodnocení protestů, o zákulisí sporu Hradu s vládou, roli Petra Koláře i o tlaku kolem ČT a koncesionářských poplatků.

Tohle už nejde přejít. Nacher chce zakročit proti Richterové
Foto: Hans Štembera
Popisek: Patrik Nacher

Pane místopředsedo, dvoudenní jednání o nedůvěře vládě bylo hodně vyhrocené, přitom výsledek byl předem jasný. Měl jste pocit, že opozice chtěla vládu skutečně kontrolovat, nebo šlo spíš o politickou show pro kamery?

Já bych to nazval politickou chybou. Jako člověk, který ctí právo, určitě nebudu opozici brát právo využít institutu vyslovování nedůvěry vládě, to je v pořádku. Je to svátek demokracie, který jsme využívali i my, na to se dívám stejně, ať už jsem v koalici nebo opozici. Jen si myslím, že tak, jak to oni udělali, to devalvuje tento institut.

Vy jste se ve Sněmovně ostře ohradil proti výrokům Pirátů a zejména Olze Richterové, která tvrdila, že v ANO někdo poslancům „chystá notičky“ k projevům. Neuvedla konkrétní jména. Co vás na tomto způsobu politické argumentace nadzvedává nejvíc?

Nejvíc mě nadzvedává, že ti, kteří nejvíce bojují proti šíření dezinformací a vymezují se vůči lžím, tak je sami šíří. Já jsem ji vyzval, aby se omluvila nebo to doložila a ona neudělala ani jedno. Já zvažuji, že se obrátím na mandátový výbor. Není možné toto nechat ve vzduchu, protože nechat to bez reakce by vypadalo, že má pravdu s těmi notičkami. Navíc Piráti se neustále soudí nebo přou a my to neděláme. Pak to vypadá, že oni jsou honiči pravdy a my šiřitelé dezinformací.

Já si své příspěvky chystám sám, nebo s týmem lidí na základě originálního zadání. Takže moje příspěvky jsou úplně jiné, jedu je spatra, maximálně mám poznámky, abych na něco nezapomněl, případně citace.

Fotogalerie: - Nedůvěra vládě

Mimořádná schůze sněmovny svolaná k opozicí k vysl...
Mimořádná schůze sněmovny svolaná k opozicí k vysl...
Mimořádná schůze sněmovny svolaná k opozicí k vysl...
Mimořádná schůze sněmovny svolaná k opozicí k vysl...
Mimořádná schůze sněmovny svolaná k opozicí k vysl...
Mimořádná schůze sněmovny svolaná k opozicí k vysl...

U Olgy Richterové se v minulosti opakovaně objevila tvrzení, která se později ukázala jako nepravdivá nebo přinejmenším sporná – ať už šlo o obvinění Aliance pro rodinu z napojení na ruské zdroje, nebo veřejné osočení Martina Kuby v České televizi, že měl tlačit na Petra Fialu ve věci odvolání Ivana Bartoše. Vy jste řekl, že se kvůli jejímu prohlášení ve Sněmovně možná obrátíte na mandátový výbor. Co od toho očekáváte?

Buď aby se omluvila, nebo dala důkaz. A protože žádný není, tak aby takovéto věci do budoucna bez důkazů neříkala. Musím to řešit přes mandátový výbor, protože poslanci jsou chráněni ohledně projevů v Poslanecké sněmovně, to ale neznamená, že tam budou bezděčně lhát.

Psali jsme:

Podivné chování Nory Fridrichové ve sněmovně budí rozruch
Takhle Fiala nadával „proruskému“ Václaváku. Usadilo to Rakušana
„Počítaly jsme, že ve 14 budeme končit.“ Pirátská poslankyně zažila v práci zklamání
„Vy jste neskutečný dobytek.“ Hřib ve sněmovně rozzuřil poslankyni ANO

Vraťme se ještě k původnímu spouštěči celé téhle situace – ke konfliktu s Hradem. Ministr Macinka psal prezidentu Pavlovi, respektive nepsal mu přímo, ale poslal SMS zprávu jeho poradci Petru Kolářovi, protože na prezidenta prý nemá kontakt. Petr Kolář navíc sám přiznal, že když chtěl Macinka mluvit s prezidentem, předal mu Pavla ke svému mobilu. Zpráva Macinky byla následně zveřejněna prezidentem, který ji označil za vyhrožování a vydírání. Jak na vás tento způsob komunikace působí?

Anketa

Kdo je vinen současnou situací?

96%
2%
0%
2%
hlasovalo: 51834 lidí
Dívám se na to optikou nějakého kontextu. Platí-li teze, že tento způsob komunikace, kdy někdo, kdo není v oficiálních strukturách Hradu, nemá tam oficiální pozici a pracovně-právní vztah, tedy nemá odpovědnost a je takto blízko prezidentovi, tak buď mi tento princip vadí, nebo nevadí. Není možné, aby v jednom volebním období - u Miloše Zemana - to vadilo a nyní to všichni přešli mlčením.

Myslím si ale, že to problém je, protože pokud má někdo takový vliv na hlavu státu, měl by být oficiálně uveden, měl by mít oficiální pozici. A to budu říkat, ať už je tam Klaus, Zeman nebo Petr Pavel. Pokud by někdo takto komunikoval z ministrů, i ze silových resortů, s nějakým „přítelem po boku“ u Zemana, tak by z toho byla revoluce. Ale u Pavla je to v pořádku, takže se řeší jen obsah SMSek.

Je to ale o tom, jaké agendy se dostávají do veřejného prostoru, a to definují hodně novináři. Agendy, které se jim nehodí, tak se neprobírají. Za mě by se správně měl řešit nejen obsah těch SMS zpráv, ale i kdo si je psal a s kým a proč má takové postavení.

Psali jsme:

Role Koláře na Hradě. Co věděl Václav Moravec? Erik Best odhaluje
Telefon přes Koláře, poté společná dovolená. Spekulace kolem Pavla sílí
Turek a Macinka? Jako atentát na Klause. Ševčík připomněl roli Koláře
Černé na bílém: Vazby Petra Koláře. Plán s Pavlem se hroutí

Posuňme se dál. Ten spor mezi prezidentem Pavlem a ministrem Macinkou se stal také impulzem pro svolání demonstrace ze strany spolku Milion chvilek pro demokracii. Jen pro připomenutí, tento spolek v minulosti masově protestoval proti Andreji Babišovi i Miloši Zemanovi, ale kauzy Fialovy vlády - jako bitcoin nebo kampelička - vyřídil pouze otevřeným dopisem. Vy jste ve Sněmovně připomněl, že právě za Fialovy vlády byly podobné protesty, jako byl ten z minulého víkendu, často nálepkovány. Platí dnes podle vás jiný metr, když se demonstruje „za správnou věc“?

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
2%
2%
hlasovalo: 26462 lidí
Mně to přijde až neuvěřitelné. Kdyby to bylo v nějakém americkém filmu, tak tomu nikdo neuvěří. Tedy aktivita Milionu chvilek: protestovali proti vládě Andreje Babiše, pak nastoupila vláda Petra Fialy a přesto, že tam byly skandály jako je kauza Dozimetr a ministr vnitra (Vít Rakušan, pozn. red.), jehož se kauza přímo dotýkala, měl šifrovaný telefon a ještě si z toho udělal srandu, že ho dal dětem na hraní. Nebo „kampelička“. U obou případů podezřelá úmrtí. Nebo IKEM a sponzorské peníze pro ODS, dále bitcoiny a neuvěřitelná věc - vyšetřování a šaškárna kolem koordinátora, kterého si ministryně (Eva Decroix, pozn. red.) vybrala a pak ho odvolala. Kvůli ničemu z toho Milion chvilek nesvolával protesty, nenaplňovali roli občanské společnosti, která kontroluje držení moci. Teď se vrátila vláda Andreje Babiše a zase svolávají demonstrace na základě SMSky Petra Macinky Petru Kolářovi.

Zde je ale ten dvojí metr dokonce dvojitý. Před čtyřmi lety Milion chvilek protestoval proti Miloši Zemanovi, který nechtěl jmenovat ministra. Teď stejná iniciativa protestuje ve prospěch prezidenta, který nechce někoho jmenovat.

Když se protestovalo proti Fialovi, tak demonstrace schytaly různé nálepky, od dezolátů přes radikály po proruské síly, plus to zesměšňování lidí, nejen organizátorů protestů, ale samotných protestujících, že mají málo zubů atd. Teď je demonstrace proti Babišově vládě a najednou je to ten hlas ulice, který je potřeba poslouchat. Neuvěřitelné otočky, skandální, a kdo to nevidí, tak je jen selektivní demokrat, který věci hodnotí jen ze své pozice.

Psali jsme:

Psali jsme:

„Neorientovaní, nevzdělaní.“ Knížák srazil herce hájící Pavla
Proti Zemanovi trhal Ústavu, Pavla hájí. Minář: „Změnili jsme názor“
Nová Eva Holubová. Silná dohra křiku „Ať žije Pavel“
Státní převrat? Zbořil varoval Milion chvilek. Čeho si nevšimli

Na demonstraci zazněly i výzvy na obranu České televize a hrozby dalších protestů, pokud se sáhne na koncesionářské poplatky. Nepůsobí to už spíš jako politický nátlak než obrana nezávislosti médií?

Je to nepochopení principu voleb. Koncesionářské poplatky i jiné věci jsme férově říkali před volbami. Byly součástí volebního programu, jsou součástí programového prohlášení. Lidé nás s tím zvolili a my to naplňujeme. Pokud bychom to nedělali, byl by to podvod na voličích. Tedy ten stávající princip zachování koncesionářských poplatků prostě prohrál a tak je potřeba se na to dívat, protože jinak tady nemáme parlamentní demokracii, ale demokracii elit.

Fotogalerie: - Stojíme za prezidentem

Shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla, kte...
Shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla, kte...
Shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla, kte...
Shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla, kte...
Shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla, kte...
Shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla, kte...

A úplně na závěr k České televizi: Je dnes podle vás Česká televize ještě médiem pro všechny, nebo už spíš médiem jen pro část společnosti?

Někdo vtipně poznamenal, že ČT je vlastně fér a vyvážená, protože v minulém volebním období byla provládní a v tomto je protivládní. To ilustruje náladu ve společnosti a ukazuje se, že důvěra v ČT klesá. Každý, kdo se alespoň trochu snaží být objektivní a vidí ty debaty, kolikrát tam skočí do řeči koalici a kolikrát opozici, jaká témata se tam otevírají... To je ta agenda, kdy se řeší to, co kdo řekl špatně jen z koalice. Já mám třeba do svého pořadu Dvojí metr připravenu řečnickou otázku, zda se někde v masmédiích objeví, že byl Petr Pavel vypískán na Ostravsku, nebo to proběhne jen sociálními sítěmi. Kdyby to byl Babiš, tak je to hned všude. To bude pro mě takový lakmusový papírek.

To je to definování agend, o čemž já začínám nyní mluvit. Tady je agenda, které když se média vyhnout, tak jakoby neexistuje.

Ing. Patrik Nacher

  • ANO 2011
  • 1. místopředseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Ostrava není Praha.“ Vypískaný Pavel má dohru
Petice za Macinku nabírá na síle. Za jeden týden téměř 30 tisíc
Turkovi tleskali, Pavla vypískali. Dva momenty z Ostravska
Petra Pavla vypískali horníci. „Proč média mlčí?“ Bylo zle

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , cenzura , ČT , demonstrace , Kolář , koncesionářské poplatky , Pavel , piráti , protest , Richterová , sněmovna , Nacher , svoboda slova , Turek , Minář , Macinka , Milion chvilek

Váš názor? (Hlasovalo 7 čtenářů)

Měla by se politická lež sankcionovat i v Poslanecké sněmovně?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Rozpočet prezidenta

K čemu by bylo pro občany a ČR dobré, kdybyste rozpočet prezidenta snížili na 0? A není pokrytecké za to, že to chtěla udělat Fialova vláda jí kritizovat a pak to sám navrhovat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 13 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Tohle už nejde přejít. Nacher chce zakročit proti Richterové

20:05 Tohle už nejde přejít. Nacher chce zakročit proti Richterové

Místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher (ANO) zvažuje, že se kvůli výrokům pirátské poslanky…