Tohle už nejde přejít. Nacher chce zakročit proti Richterové

Pane místopředsedo, dvoudenní jednání o nedůvěře vládě bylo hodně vyhrocené, přitom výsledek byl předem jasný. Měl jste pocit, že opozice chtěla vládu skutečně kontrolovat, nebo šlo spíš o politickou show pro kamery?
Já bych to nazval politickou chybou. Jako člověk, který ctí právo, určitě nebudu opozici brát právo využít institutu vyslovování nedůvěry vládě, to je v pořádku. Je to svátek demokracie, který jsme využívali i my, na to se dívám stejně, ať už jsem v koalici nebo opozici. Jen si myslím, že tak, jak to oni udělali, to devalvuje tento institut.
Vy jste se ve Sněmovně ostře ohradil proti výrokům Pirátů a zejména Olze Richterové, která tvrdila, že v ANO někdo poslancům „chystá notičky“ k projevům. Neuvedla konkrétní jména. Co vás na tomto způsobu politické argumentace nadzvedává nejvíc?
Nejvíc mě nadzvedává, že ti, kteří nejvíce bojují proti šíření dezinformací a vymezují se vůči lžím, tak je sami šíří. Já jsem ji vyzval, aby se omluvila nebo to doložila a ona neudělala ani jedno. Já zvažuji, že se obrátím na mandátový výbor. Není možné toto nechat ve vzduchu, protože nechat to bez reakce by vypadalo, že má pravdu s těmi notičkami. Navíc Piráti se neustále soudí nebo přou a my to neděláme. Pak to vypadá, že oni jsou honiči pravdy a my šiřitelé dezinformací.
Já si své příspěvky chystám sám, nebo s týmem lidí na základě originálního zadání. Takže moje příspěvky jsou úplně jiné, jedu je spatra, maximálně mám poznámky, abych na něco nezapomněl, případně citace.
U Olgy Richterové se v minulosti opakovaně objevila tvrzení, která se později ukázala jako nepravdivá nebo přinejmenším sporná – ať už šlo o obvinění Aliance pro rodinu z napojení na ruské zdroje, nebo veřejné osočení Martina Kuby v České televizi, že měl tlačit na Petra Fialu ve věci odvolání Ivana Bartoše. Vy jste řekl, že se kvůli jejímu prohlášení ve Sněmovně možná obrátíte na mandátový výbor. Co od toho očekáváte?
Buď aby se omluvila, nebo dala důkaz. A protože žádný není, tak aby takovéto věci do budoucna bez důkazů neříkala. Musím to řešit přes mandátový výbor, protože poslanci jsou chráněni ohledně projevů v Poslanecké sněmovně, to ale neznamená, že tam budou bezděčně lhát.
Vraťme se ještě k původnímu spouštěči celé téhle situace – ke konfliktu s Hradem. Ministr Macinka psal prezidentu Pavlovi, respektive nepsal mu přímo, ale poslal SMS zprávu jeho poradci Petru Kolářovi, protože na prezidenta prý nemá kontakt. Petr Kolář navíc sám přiznal, že když chtěl Macinka mluvit s prezidentem, předal mu Pavla ke svému mobilu. Zpráva Macinky byla následně zveřejněna prezidentem, který ji označil za vyhrožování a vydírání. Jak na vás tento způsob komunikace působí?
Myslím si ale, že to problém je, protože pokud má někdo takový vliv na hlavu státu, měl by být oficiálně uveden, měl by mít oficiální pozici. A to budu říkat, ať už je tam Klaus, Zeman nebo Petr Pavel. Pokud by někdo takto komunikoval z ministrů, i ze silových resortů, s nějakým „přítelem po boku“ u Zemana, tak by z toho byla revoluce. Ale u Pavla je to v pořádku, takže se řeší jen obsah SMSek.
Je to ale o tom, jaké agendy se dostávají do veřejného prostoru, a to definují hodně novináři. Agendy, které se jim nehodí, tak se neprobírají. Za mě by se správně měl řešit nejen obsah těch SMS zpráv, ale i kdo si je psal a s kým a proč má takové postavení.
Posuňme se dál. Ten spor mezi prezidentem Pavlem a ministrem Macinkou se stal také impulzem pro svolání demonstrace ze strany spolku Milion chvilek pro demokracii. Jen pro připomenutí, tento spolek v minulosti masově protestoval proti Andreji Babišovi i Miloši Zemanovi, ale kauzy Fialovy vlády - jako bitcoin nebo kampelička - vyřídil pouze otevřeným dopisem. Vy jste ve Sněmovně připomněl, že právě za Fialovy vlády byly podobné protesty, jako byl ten z minulého víkendu, často nálepkovány. Platí dnes podle vás jiný metr, když se demonstruje „za správnou věc“?
Zde je ale ten dvojí metr dokonce dvojitý. Před čtyřmi lety Milion chvilek protestoval proti Miloši Zemanovi, který nechtěl jmenovat ministra. Teď stejná iniciativa protestuje ve prospěch prezidenta, který nechce někoho jmenovat.
Když se protestovalo proti Fialovi, tak demonstrace schytaly různé nálepky, od dezolátů přes radikály po proruské síly, plus to zesměšňování lidí, nejen organizátorů protestů, ale samotných protestujících, že mají málo zubů atd. Teď je demonstrace proti Babišově vládě a najednou je to ten hlas ulice, který je potřeba poslouchat. Neuvěřitelné otočky, skandální, a kdo to nevidí, tak je jen selektivní demokrat, který věci hodnotí jen ze své pozice.
Na demonstraci zazněly i výzvy na obranu České televize a hrozby dalších protestů, pokud se sáhne na koncesionářské poplatky. Nepůsobí to už spíš jako politický nátlak než obrana nezávislosti médií?
Je to nepochopení principu voleb. Koncesionářské poplatky i jiné věci jsme férově říkali před volbami. Byly součástí volebního programu, jsou součástí programového prohlášení. Lidé nás s tím zvolili a my to naplňujeme. Pokud bychom to nedělali, byl by to podvod na voličích. Tedy ten stávající princip zachování koncesionářských poplatků prostě prohrál a tak je potřeba se na to dívat, protože jinak tady nemáme parlamentní demokracii, ale demokracii elit.
A úplně na závěr k České televizi: Je dnes podle vás Česká televize ještě médiem pro všechny, nebo už spíš médiem jen pro část společnosti?
Někdo vtipně poznamenal, že ČT je vlastně fér a vyvážená, protože v minulém volebním období byla provládní a v tomto je protivládní. To ilustruje náladu ve společnosti a ukazuje se, že důvěra v ČT klesá. Každý, kdo se alespoň trochu snaží být objektivní a vidí ty debaty, kolikrát tam skočí do řeči koalici a kolikrát opozici, jaká témata se tam otevírají... To je ta agenda, kdy se řeší to, co kdo řekl špatně jen z koalice. Já mám třeba do svého pořadu Dvojí metr připravenu řečnickou otázku, zda se někde v masmédiích objeví, že byl Petr Pavel vypískán na Ostravsku, nebo to proběhne jen sociálními sítěmi. Kdyby to byl Babiš, tak je to hned všude. To bude pro mě takový lakmusový papírek.
To je to definování agend, o čemž já začínám nyní mluvit. Tady je agenda, které když se média vyhnout, tak jakoby neexistuje.
