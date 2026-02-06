Teleky (KDU-ČSL): Suchý únor není zákaz ani trest. Je to šance

07.02.2026
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k akci suchý unor.

Jako lékař i poslanec vnímám Suchý únor jako jednoduchý, ale velmi účinný způsob, jak si každý z nás může udělat malý zdravotní restart. V ordinaci denně vidím, jak i mírná, ale pravidelná konzumace alkoholu zhoršuje kvalitu spánku, regeneraci organismu i psychickou pohodu. A přitom stačí krátká pauza, aby tělo i hlava začaly fungovat lépe.

Statistiky jsou přitom jasné: s konzumací alkoholu lze v Česku spojit 6–7 tisíc úmrtí ročně a ekonomické škody přesahují 50 miliard korun každý rok. To jsou prostředky, které bychom mohli investovat mnohem smysluplněji. Třeba do zdravotnictví, prevence nebo podpory rodin.

A teď lidsky. I já vím, jak dobře chutná pivo po sportu nebo sklenička vína k dobré večeři. Smyslem ale není moralizovat, spíš si občas ověřit, že si umíme užít sport, setkání s přáteli i dobré jídlo bez nutné asistence alkoholu.

Suchý únor není zákaz ani trest. Je to šance zkusit měsíc jinak a zjistit, jak se člověk může cítit lépe. A jak se k tomu kdo postaví, to už je na každém z nás.

MUDr. Róbert Teleky, MBA

