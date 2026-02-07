„Ten mag*r Foltýn. 136 milionů pro média.“ Babiš řádil ve studiu

Uplynulý týden se nesl ve znamení jednání o vyslovení nedůvěry vládě premiéra Andrej Babiš, kterou kabinet ustál. Opozice hlasování vyvolala poté, co prezident Petr Pavel zveřejnil komunikaci mezi ministrem zahraničních věcí Petrem Macinka (Motoristé sobě) a svým poradcem Petrem Kolářem, kterou hlava státu označila za „vydírání“.
Premiér Andrej Babiš reagoval s ironií na výtky opozice během mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, kde zaznívala kritika, že je „slabý“ předseda vlády. „To mě strašně baví, jsem ten slabý premiér, který tu založil hnutí, které od roku 2014 individuálně vyhrálo všechny volby a poslední volby jsme vyhráli i tak, že jsme porazili hlavní mainstreamová prolhaná média, jako Seznam Zprávy, Novinky a různé pořady České televize, tak to jsem já, ten slabý premiér,“ pousmál se Babiš.
Slabý premiér? To je jejich komunikační karta
Následně rozšířil kritiku směrem k politickým oponentům a k jejich mediální strategii, kterou opakují stále dokola. „To je jejich komunikační karta. Ten magor Foltýn, co byl ve vládě, víte, kolik utratil peněz pro média? 136 milionů korun. A my, když byl covid a byla velká nutnost informovat lidi, tak jsme utratili jenom čtyři miliony. Oni mají ty komunikační karty – teď jede slabý premiér, pak pojede střet zájmů a stále dokola. Tak co na to říct? Nic,“ rozhodil rukama ministerský předseda.
Andrej Babiš se mimořádné schůze Poslanecké sněmovny účastnil ve středu, zatímco ve čtvrtek už v jednacím sále nebyl. Právě ve čtvrtek ale vystoupil ministr Petr Macinka, kvůli němuž byla mimořádná schůze svolána.
Předseda vlády podle svých slov ministra vyzval ke zdrženlivějšímu postupu ve vztahu k prezidentovi republiky. „Já jsem Petra Macinku žádal, aby to už bylo poslední konfrontační vyjádření ohledně vztahů s panem prezidentem,“ uvedl Babiš v pořadu Za pět minut dvanáct.
Na otázku, zda věří, že ho ministr poslechne, premiér uvedl: „Doufám, že ano, protože vy média si v tom samozřejmě libujete. My pracujeme, ale média se zaměřují jen na ten konflikt. To je samý Macinka, Turek, prezident,“ řekl Babiš, a že jeho prioritou je práce vlády. „My pracujeme, protože ta minulá vláda nepracovala!“ dodal Andrej Babiš.
Turek vystupuje velice dobře, měl dostat šanci
Poté Andrej Babiš hovořil o tom, jak zatím hodnotí působení ministra Petra Macinky: „My v rámci koalice normálně fungujeme, voláme si. Chápu pana ministra Macinku, že bojuje za Turka, i voliči to chtějí. Turek byl lídr, je to jejich tvář, vyhrála jim volby. Já jsem vlastně přesvědčoval pana prezidenta, aby byl nad věcí, aby se nad to povznesl, aby mu dal šanci. Já jsem řekl, že když Turek bude ministr a udělá nějaký přešlap, nějakou blbost, ‚něco řekne‘, tak že tam nebude,“ zopakoval.
Vystupování Filipa Turka zhodnotil velmi pozitivně, připomněl i jeho účast na čtvrteční akci v Ostravě svolanou odborovým svazem KOVO. „Teď jsem byl podpořit naše odboráře v Ostravě, kteří se k nám přidali za to, aby ten evropský průmysl přežil, když se to nezmírní, budeme mít velké problémy. A pan Turek vystupuje velice dobře, on argumentuje dobře. Já ho znám jako velice klidného, usměvavého,“ řekl Babiš na adresu vládního zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku Filipa Turka.
„A jestli on se pak mění na sítích nevím na co a píše tam blbosti, tak pokud by se stal ministrem, tak bychom mu zakázali ty sociální sítě,“ pousmál se premiér. „Ale k tomu nedošlo a je to škoda, že pan prezident mu nedal tu šanci, aby nějak odpracoval tu jeho minulost,“ řekl premiér, který by podle svých slov na místě prezidenta Turkovi šanci určitě dal.
Nemůžeme už utrácet energii na souboj s prezidentem
Babiš zdůraznil, že vláda se musí soustředit především na práci, a ne na další politické střety. „Skutečně, my nemůžeme utrácet energii na nějaký souboj s panem prezidentem. Takže doufám, že už se to uklidní a že média potom budou konečně vysílat ty skvělé věci, které děláme pro lidi,“ podotkl. „Někdo se tím snaží říct, že naše vláda nepracuje. My ale pracujeme, já jsem extrémně pracovitý,“ řekl Babiš.
Ohradil se proto vůči tvrzení prezidenta, že by dosazení Filipa Turka do čela české diplomacie mohlo kvůli jeho minulosti škodit v zahraničí. „To je nesmysl, protože v zahraničí to nikoho nezajímá. To jen občas tady naši novináři zařídí, že Politico něco napíše, ale nikoho to tam nic nezajímá,“ řekl Babiš a připomněl, že Turek měl dobré předpoklady, byl europoslancem, účastnil se inaugurace Donalda Trumpa apod.
Podle Andreje Babiše vláda prezidentovi vyšla vstříc i změnami v rozdělení resortů, ale přesto se prezidentův postoj nezměnil. „A teď je úplně jasné, že za období prezidentování pana prezidenta Pavla Turek nebude ministrem. To jsem jasně řekl,“ uvedl premiér.
K SMS zprávám od Petra Macinky poznamenal, že to nebyl nejlepší nápad, ale zbytečně se z toho dělá aféra. „Pan Macinka a jeho SMSky, to se mu fakt nepovedlo, i když vlastně tou formou řekl věci, které se v minulosti říkaly veřejně,“ zmínil.
Premiér se mj. vyjádřil ke spekulacím, že by se vedení ministerstva životního prostředí mohl ujmout podnikatel a sponzor strany Motoristé sobě Richard Chlad. „S Chladem mají Motoristé smůlu,“ řekl Babiš, a že jeho jméno rozhodně na Hrad neponese.
Opozice není schopna komunikovat normálně, ona nemá co nabídnout lidem
Současnou situaci přirovnal k dřívějším útokům na prezidenta Miloše Zemana a kritizuje postup opozice. „Vzpomeňme si, co tu dělali s prezidentem Zemanem, který byl nemocný, a chtěli ho zbavit funkce. To byly strašně nechutné věci. Takže chápu, že se teď z toho dělá velký skandál a opozice toho využívá pár týdnů po tom, co jsme začali. Oni mluví nesmysly, lžou, nemají co nabídnout těm lidem, protože oni nepracovali,“ konstatoval Babiš.
Podle Andreje Babiše s opozicí není možné vést standardní politickou komunikaci. „Oni nejsou schopni s námi komunikovat normálně. Nastavili vztah na urážky, dehonestace, zesměšňování, neuvěřitelně lžou. Jako „lhal jsem včera, lhal jsem dnes, jsem předseda ODS‘. Martin Kupka jenom vypráví ty lži jako pohádky. Zdědil to po Fialovi. Oni nemají lidem co nabídnout. Když tam byli, starali se jenom, aby udrželi tu svou koalici, aby měli vyšší platy, aby měli ta koryta, aby jezdili na ty výlety. To je vše. Divím se, že vůbec takhle vystupují, my jsme byli vstřícní,“ dodal premiér.
Daně zvyšovat nebudeme
Andrej Babiš zopakoval slib, že vláda v tomto volebním období nebude zvyšovat daně. „Nebudeme zvyšovat daně a myslím, že v programu je ta korporátní daň,“ poznamenal, a že daně budou vybírány. Změny se podle něj nechystají ani u spotřební daně. „Nemám informaci o tom, že bychom to měnili,“ podotkl.
Zároveň naznačil, že pozornost vlády se soustředí především na oblast obranných výdajů. „Samozřejmě budeme chtít to rozklíčovat, všechny ty podivné kuchyně od ODS, všechny ty předražené věci, ty darované tanky. Chystáme audit procent výdajů na NATO.“
Vrátil se k projektu nákupu stíhaček F-35, který podle něj zdědila současná vláda bez dostatečných informací. „Já ještě stále řeším ty F-35, protože my jsme o tom nevěděli nic, ale je to ve stádiu, kdy se to de facto nedá zastavit, protože tam už rozhodli o rekonstrukci letiště v Čáslavi.“
Premiér zároveň naznačil, že má představu, jak by bylo možné celý ten projekt finančně upravit, ale konkrétní detaily zveřejnit nechtěl. „Nebudu to říkat, protože to všichni budou zase komentovat a všichni ze mě budou dělat zase blbce. Mám nějaký nápad, uvidíme,“ doplnil Babiš.
Babiš: V kauze Čapí hnízdo budu bojovat za pravdu
Ministerský předseda také uvedl, že chce být aktivní v dalším průběhu kauzy Čapí hnízdo a hodlá se bránit vůči obvinění, i kdyby ho Poslanecká sněmovna případně nevydala k trestnímu stíhání. „Proč by mě Sněmovna měla vydávat, když jsem nic neudělal? Je to vymyšlené svinstvo, neuvěřitelné vůči mojí rodině,“ prohlásil Andřej Babiš.
