07.02.2026 22:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k soudnímu procesu kolem hejtmana Půty.

Hejtman Půta: Byl jsem obžalován za to, že jsem dělal svoji práci
Foto: ČT4
Popisek: Martin Půta

Na rok přesně jsem obdržel písemné vyhotovení rozsudku v kauze kostela Máří Magdalény. Na konec toho všeho ještě nevidím, ale jsem rád, že mám konečně černé na bílém, že v hlavní části kauzy jsem nevinen. Soudce v rozsudku potvrzuje, co jsem říkal od samého začátku. Byl jsem obžalován za to, že jsem dělal svoji práci a dělal ji s nasazením, s jakým pracuji vždy. Při prosazování záchrany kostela jsem postupoval v souladu se všemi zákony a nikdy jsem nevzal úplatek. A v neposlední řadě soudce poukazuje na skutečnost, že obžaloba proti mně si v řadě bodů fakticky a časově protiřečí, neobsahuje žádné důkazy a upozorňuje na skutečnost, že pokud by státní zástupce měřil všem stejně, tak bych neměl být nikdy obžalován. Rozsudek má 443 (!) stránek. Moji právníci nyní studují odůvodnění výroku, že jsem zneužil své pravomoci, když jsem se snažil najít pro pana Dolanského práci. I v tomto ohledu se cítím nevinen. Odvolání proti této části rozsudku jsem podal okamžitě po jeho vynesení před rokem. Podrobnou argumentaci k tomuto odvolání pošlou moji právníci soudu po prostudování písemného rozsudku.

Bc. Martin Půta

  • SLK
  • hejtman
