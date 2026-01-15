ČEZ: Příprava modernizace teplárenských lokalit Trutnova, Ledvic a Hodonína

15.01.2026 8:56 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

České teplárenství prochází nejzásadnější proměnou své historie, uhlí jako končící palivo postupně nahrazuje mix zemního plynu biomasy.

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Cílem modernizace je zajistit i nadále cenově dostupné teplo pro české odběratele. ČEZ už staví nízkoemisní zdroje pro systémy centrálního zásobování teplem (CZT) v Mělníce, Dětmarovicích, Prunéřově a Ústí nad Labem. Nyní probíhají kroky při přípravě modernizace teplárenství v dalších lokalitách. V Hodoníně, Ledvicích a Trutnově vypisuje ČEZ výběrová řízení na nové biomasové a plynové kotelny, případně kogenerace. V systému CZT obsluhuje Skupina ČEZ přes 450 tisíc domácností po celé ČR.

Postupující transformace české energetiky se v posledních měsících významně projevuje i v proměně teplárenství, kde končící klasické teplárny a elektrárny nahrazují menší nízkoemisní zdroje. Skupina ČEZ pracuje na zachování systému centrálního zásobování teplem, což dlouhodobě vede k cenově nejvýhodnějším dodávkám pro zákazníky a ČR má v tomto směru historicky položené silné základy. ČEZ již zahájil výstavbu nových zdrojů ve středočeském Mělníku, severomoravských Dětmarovicích a v severočeských lokalitách Prunéřov a Ústí nad Labem. Aktuálně probíhají kroky při přípravě modernizace teplárenství v dalších lokalitách, pro které nyní ČEZ vybírá dodavatele. Jde o energetické areály Ledvice, Trutnov a Hodonín.

Český systém centrálního zásobování teplem (CZT) se řadí k evropské špičce a Skupina ČEZ ho chce v co nejrozumnější podobě zachovat i pro další desítky let. Bude to znamenat udržení stabilních dodávek energií za příznivé ceny pro domácnosti, města a firmy. Velké uhelné elektrárny fungující dosud i jako teplárny pro okolní města jsou proto nahrazovány novými nízkoemisními zdroji založenými na zemním plynu a biomase.

Společnost ČEZ Teplárenská už v uplynulých letech začala s proměnou tepláren v severomoravských Dětmarovicích a v severočeských lokalitách Prunéřov a Ústí nad Labem. Některé z nových zdrojů už jsou v provozu a jako první bude letos kompletně dokončena nová teplárna v Dětmarovicích dodávající do Orlové a Bohumína. Postupná přestavba zdrojové základny probíhá v energetických areálech v Mělníku nebo v Trmicích u Ústí nad Labem. V plném proudu jsou také práce na nových zdrojích tepla v lokalitách Prunéřov a Tušimice, kde byly už loni zprovozněny první záložní plynové kotelny.

V dalších letech by měla přijít na řadu přestavba teplárenských lokalit v jihomoravském Hodoníně, severočeských Ledvicích a východočeském Trutnově-Poříčí. Na dodavatele nových nízkoemisních zdrojů do těchto lokalit vypsala nyní společnost ČEZ Teplárenská výběrová řízení.

„Plynule pokračujeme v modernizaci a výstavbě nízkoemisních zdrojů tepla v našich lokalitách. Můžeme proto vypsat výběrová řízení na dodavatele nových biomasových a plynových kotelen doplněných podle konkrétních potřeb lokalit dalšími technologiemi. V případě pozitivního průběhu tendrů předpokládáme, že smlouvy s vítězi tendrů podepíšeme v tomto a příštím roce. Celkově chceme skončit s využíváním uhlí v teplárenství do roku 2030,“ řekl generální ředitel ČEZ Teplárenská Libor Štěpán.

Skupina ČEZ v systému CZT dodává v České republice teplo a teplou vodu pro 1,7 milionu lidí. Do modernizace teplárenských zdrojů a soustav CZT investuje dohromady okolo 80 miliard korun.

Parametry soutěžených teplárenských zdrojů:

tab

ČEZ Teplárenská, člen skupiny ČEZ ESCO, zásobuje přes 9 700 odběrných míst, a kromě více než 130 000 domácností jsou odběrateli tepla i nemocnice, úřady, školy a průmyslové podniky. Zákazníky má ve 33 městech v Ústeckém, Karlovarském, Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji, kde také exportuje teplo přes hranice, z elektrárny Hodonín do slovenského města Holíče. Celková roční dodávka tepla zákazníkům ČEZ Teplárenská činí okolo 6 000 TJ. V současnosti společnost modernizuje teplárenské areály a rozvody, aby pro své zákazníky zachovala výhody centrální dodávky tepla i v dalších desítkách let.

ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s moderní energetikou pro zákazníky z řad průmyslových podniků, obcí a institucí. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO také zajišťuje dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Více informací najdete ZDE.

