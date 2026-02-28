Povodí Moravy: Obleva a srážky doplňují zásoby vody ve vodních nádržích

Řeka Svratka na přítoku do vodní nádrže Vír a řeka Oslava na přítoku do vodní nádrže Mostiště krátce překročily druhý povodňový stupeň. V Beskydech stoupaly hladiny řek na přítocích do vodních nádrží Bystřička, Karolinka a Horní Bečva. Po odeznění srážek začaly hladiny toků opět klesat. První stupeň povodňové aktivity byl dosažen na řece Svratce v Dalečíně, Oslavě v Ostrově nad Oslavou a na řece Valchovce na přítoku do vodní nádrže Boskovice.
Zvýšené průtoky v tocích zachytily vodní nádrže, které si tak doplnily zásobní prostory.
„Na nádržích v povodí Dyje postupně plníme zásobní prostory, kdy se snažíme využít zvýšených přítoků. Ve vranovské vodní nádrži jsme zachytili 2,3 mil. m3 vody, ve Vírské nádrži pak 3 mil. m3 vody,“ popisuje situaci technicko-provozní ředitelka Marie Kutílková. Vodní nádrž Vranov má zásobní objem aktuálně naplněn z 93 % a nádrž Vír ze 75 %. Odtoky z vodních nádrží byly operativně upravovány podle aktuální hydrologické situace. K navýšení odtoku tak bylo přistoupeno například u vodní nádrže Nové Mlýny, Horní Bečva, Karolinka nebo Mostiště.
