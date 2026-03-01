Kršková (KDU-ČSL): Bezpečnost není téma kampaně, ale odpovědnost státu

V těchto dnech si připomínáme čtyři roky od začátku ruské invaze na Ukrajinu, čtyři roky války v Evropě. Právě u této příležitosti jsem byla, jako členka vedení sněmovního Výboru pro evropské záležitosti, pozvána na pracovní cestu do Kyjeva. Přestože mi cesta nebyla vedením Poslanecké sněmovny schválena, rozhodla jsem se jí zúčastnit. Považuji za důležité, aby Česká republika neztrácela kontakt se zemí, která bojuje nejen za svou svobodu, ale i za bezpečnost celé Evropy.
Program v Kyjevě byl mimořádně intenzivní a účastnilo se ho 30 poslanců ze zemí EU. První den patřil bezpečnostní konferenci a debatám s ukrajinskými, britskými a americkými partnery. Opakovaně zaznívalo, že Evropa má jen omezený čas na přípravu na možnou další eskalaci ruské agrese.
Země jako Polsko, Německo či státy Pobaltí masivně investují do obrany a shodují se napříč politickým spektrem, že bezpečnost není téma politické kampaně, ale základní odpovědnost státu. Ukrajinská zkušenost jasně ukazuje, že podceněná obrana se může Evropě krutě vymstít.
Silným momentem bylo setkání s prezidentem Volodymyr Zelenským. Otevřeně hovořil o tom, že Ukrajina chce být součástí EU, protože alternativou je podřízenost Rusku. Diskutovali jsme o poválečné obnově, která bude náročná, ale zároveň představuje příležitost pro partnerské země. Velkým tématem je také rychlá decentralizace energetiky, aby Rusko nemohlo znovu paralyzovat zemi útoky na infrastrukturu.
Jednání se zástupci obranných sil přinesla konkrétní pohled na potřeby fronty, od inovací a využití moderních technologií až po akutní nedostatek evakuačních sanitek. Podpora Ukrajiny proto není jen otázkou solidarity, ale i naší vlastní bezpečnosti. Ukrajinci bojují nejen za svou svobodu, ale i za stabilitu celé Evropy. Pokud chceme žít v bezpečném a svobodném prostoru, musíme nejen pokračovat v jejich podpoře, ale také razantně posílit vlastní obranu.
Ing. Mgr. Marie Kršková
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.