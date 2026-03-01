Fico: Velcí si dělají, co chtějí. EU nikdo nebere vážně

Robert Fico zveřejnil v sobotu další video ze série Co se nevešlo na tiskovou konferenci, v němž se vyjádřil k útoku na Írán a k současnému stavu mezinárodních vztahů.
„Totální rozklad světového pořádku“
Fico tvrdí, že vojenský útok na Írán je důkazem hlubšího problému globální politiky. „Při útoku na Írán jsme svědky dalšího důkazu totálního rozkladu světového pořádku a úplného ignorování mezinárodního práva,“ uvedl.
Podle něj velmoci jednají bez ohledu na pravidla. „Velcí a silní si dělají, co chtějí. OSN je impotentní a my malí to můžeme akorát tak sledovat a brblat,“ prohlásil.
Zároveň zdůraznil, že diplomatické reakce podle něj situaci neovlivní. „Můžeme mít silné diplomatické vyjádření, můžeme odsuzovat, na vojenském útoku proti Íránu to nic nezmění,“ zdůraznil slovenský premiér.
„Evropskou unii nikdo nebere vážně“
Zároveň Fico zpochybnil význam Evropské unie na mezinárodní scéně. „Opět se ukazuje, jaká je Evropská unie zanedbatelná, jak ji nikdo nebere vážně. Nikdo nás nebral vážně v Gaze, ve Venezuele, teď v Íránu,“ podotkl.
Unie podle jeho slov selhává jako geopolitický hráč. „Jediné, čeho jsou schopni někteří hráči v Evropské unii, je přiživování války na Ukrajině,“ prohlásil.
Ve videu se slovenský předseda vlády kriticky vymezil i vůči vyjádřením německého spolkového kancléře k válce na Ukrajině. Připomněl jeho nedávné prohlášení, že konflikt potrvá až do vyčerpání jedné ze stran, a zmínil i další výrok, podle nějž diplomatická jednání s Ruskem ztrácejí smysl.
Takový přístup nepřispívá k hledání řešení. „To jsou vyjádření na straně války, ne míru,“ uvedl slovenský premiér. A že právě Evropská unie by měla sehrát klíčovou roli při hledání diplomatických řešení ozbrojených konfliktů. Měla by být aktivním iniciátorem mírových návrhů a důsledně trvat na respektování mezinárodního práva. EU by se podle Fica měla profilovat jako lídr v prosazování dialogu, nikoli jako aktér, který konflikt dále vyostřuje.
Kritika útoku na Írán a obavy z ropné krize
Následně Fico ostře odsoudil sobotní útok USA a Izraele na Írán, který, dle jeho názoru, mířil na odstranění politického a duchovního vedení země s cílem nastolit nový režim. Tvrdí, že Írán nebude jednoduchým cílem jako Venezuela, protože je „vnitřně podstatně silnější a stabilnější“. Zároveň varoval, že Írán, zatlačený do kouta, nebude váhat použít jakékoliv prostředky na odplatu a že trpět budou i okolní země v regionu.
Vyjádřil také solidaritu Spojeným arabským emirátům a ocenil jejich snahu o stabilitu a mír v regionu.
Případné omezení dodávek ropy v důsledku války v Íránu by mělo přímé dopady i na Evropu. Fico varuje před růstem cen pohonných hmot a před dalším zvyšováním globálního napětí.
Zároveň ironicky poznamenal, že část domácí opozice by z případných ekonomických dopadů vinila jeho vládu. „Samozřejmě, že později mi budou pod okny vykřikovat opoziční děti, že na vině jsem já,“ poznamenal.
Podle něj Slovensko nemá sílu konflikt ovlivnit, může si však přát, aby byl časově omezený, s co nejmenším počtem obětí a bez ropné krize. Zmínil také možné komplikace v letecké dopravě, které by mohly prodloužit pobyt slovenských turistů v zahraničí.
Fico se dotkl mj. i sporů s Ukrajinou a kritiky Evropské unie. Tvrdí, že Brusel upřednostňuje zájmy Kyjeva před zájmy členských států jako jsou Slovensko a Maďarsko. Připomněl ztráty po zastavení tranzitu plynu i přerušení dodávek ropy na Slovensko. Podle něj EU neposkytla dostatečnou podporu, a vláda proto musela vyhlásit stav ropné nouze a přijmout reciproční opatření.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.