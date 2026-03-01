Trump v Íránu dosadí loutku a ukradne vše, co není přišroubované. Čech z Kataru věští budoucnost

Známý český marketér Martin Jaroš, jenž si v Kataru otevřel cukrárnu a je v kontaktu s tamní íránskou komunitou, popisuje, jak podle něj běžní Íránci vnímají současnou eskalaci konfliktu a proč se může šířit pocit „tiché nejistoty“. Podle něj se běžní Íránci ocitli mezi dvěma obavami – z domácího režimu i z vnějšího tlaku. „Myslím, že běžný Íránec je teď sevřený ve svěráku mezi dvěma hrůzami – jedna je vnitřní (totálně nefunkční republika), druhá je vnější (anarchie vyvolaná Izraelem a Amerikou),“ píše Jaroš.
„Islámská republika je skutečné peklo. Ekonomika škrcená po celá desetiletí, sadistické potlačování jakéhokoli odporu, brutální ideologická vláda – tenhle režim má rádo jen málo lidí a v jeho reformu nevěří vůbec nikdo,“ otevřeně popisuje, jak podle něj mnozí Íránci hodnotí samotný režim.
Zároveň ale upozorňuje na paradoxní strach z možného pádu režimu. „Ti samí lidé mají hrůzu i z toho, že ten nenáviděný režim padne,“ dodává. A jako důvod uvádí dopady západních intervencí na Blízkém východě. „Viděli, co se stalo s Libyí, Sýrií, Irákem, Afghánistánem,“ pokračuje Jaroš.
V Íránu chybí věrohodná opozice či výrazná osobnost, která by dokázala společnost sjednotit. „Je tu spousta frakcí a národnostních menšin, které jsou připraveny bojovat za svoje zájmy. Ale kdo je připraven bojovat za svobodný Írán? Lidé se těžko spojí bez internetu, bez informací, bez vůdce. Bohužel to zase budou staré struktury a brutální psi ze starého režimu, kteří mají největší šanci urvat moc,“ podotýká Jaroš.
K roli Spojených států a Donalda Trumpa podotýká, že zřejmě nemá žádný plán, co dál. Zatímco Izrael možná ví, co tím vším sleduje, a má dlouhodobý plán, který ještě neprozradil. „Trump nejspíš přijde s nějakou ptákovinou ve svém stylu – nainstaluje tam ‚mladého‘ Pahlavího nebo podobnou figurku, která se udrží jen tak dlouho, aby Trump a jeho rodina mohli ukrást všechno, co není přišroubované,“ poznamenal Martin Jaroš.
„Upřímně doufám, že se mýlím. I když tady jen reprodukuju, co si myslí íránští přátelé kolem mě. Možná to dopadne skvěle, lid se nějak spontánně chopí iniciativy a ustaví si slušnou vládu. Ale to by byl naprosto mimořádný výkon i na tak inteligentní a kulturní národ, jakým jsou Íránci,“ dodává.
Na závěr Martin Jaroš shrnuje atmosféru strachu a nejistoty, kterou podle něj dnes mnozí Íránci prožívají. „Ve zkratce bych řekl, že Íránci teď sedí v domě, který nenávidí, ale jsou obklopeni ohněm, kterého se bojí ještě víc. Chápejte jejich nejistotu a v tomto okamžiku i určitou vlažnou reakci.“
