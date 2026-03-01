Okamura (SPD): Írán se zbraněmi hromadného ničení je hrozbou pro celý svět

Je důležité, aby konflikt netrval dlouho, protože to může mít globální následky z hlediska ekonomiky a migrace. Doufám, že dojde co nejdříve k jednání a to i na půdě OSN. Je potřeba také myslet na mnoho českých občanů v regionu, aby byli v bezpečí.
Faktem je, že válka není řešením, jelikož dosud v žádné zemi na Blízkém východě či v severní Africe, kde došlo k zásahu USA a spojenců, nevznikla standardní demokracie, ale naopak jen terorismus, vraždění, pokračování války a migrační vlna do Evropy. Zároveň platí, že pokud by se Írán dostal ke zbraním hromadného ničení, tak je hrozbou pro celý svět, a Írán s atomovou bombou je také existenční hrozbou pro Izrael.
Tomio Okamura
