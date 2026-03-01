Okamura (SPD): Írán se zbraněmi hromadného ničení je hrozbou pro celý svět

01.03.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k situaci kolem Íránu

Okamura (SPD): Írán se zbraněmi hromadného ničení je hrozbou pro celý svět
Foto: Interview ČT24
Popisek: Tomio Okamura

Je důležité, aby konflikt netrval dlouho, protože to může mít globální následky z hlediska ekonomiky a migrace. Doufám, že dojde co nejdříve k jednání a to i na půdě OSN. Je potřeba také myslet na mnoho českých občanů v regionu, aby byli v bezpečí.

Faktem je, že válka není řešením, jelikož dosud v žádné zemi na Blízkém východě či v severní Africe, kde došlo k zásahu USA a spojenců, nevznikla standardní demokracie, ale naopak jen terorismus, vraždění, pokračování války a migrační vlna do Evropy. Zároveň platí, že pokud by se Írán dostal ke zbraním hromadného ničení, tak je hrozbou pro celý svět, a Írán s atomovou bombou je také existenční hrozbou pro Izrael.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
