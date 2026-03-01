Policie ČR: Březen přináší déšť i nižší viditelnost

01.03.2026 7:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Policie apeluje na chodce, aby nepodceňovali svou bezpečnost!

Policie ČR: Březen přináší déšť i nižší viditelnost
Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

S příchodem března a končící zimy se na silnicích stále častěji objevují déšť, mlhy a rychle se střídající světelné podmínky, které výrazně zhoršují viditelnost všech účastníků provozu. Policie proto upozorňuje chodce, aby při pohybu na komunikacích dbali na svou viditelnost a přizpůsobili tomu své chování i oblečení. „I krátká nepozornost nebo špatně zvolený oděv bez reflexních prvků může mít tragické následky. Chodec je v silničním provozu nejzranitelnějším účastníkem a řidič ho ve špatném počasí často spatří až na poslední chvíli,“ zdůrazňují preventisté.

Viditelnost rozhoduje o životech

Za deště či šera se výrazně prodlužuje reakční doba řidiče. Chodec v tmavém oblečení je pro řidiče viditelný často až na vzdálenost několika metrů – v rychlosti běžné v obci na zastavení nestačí. Reflexní prvky mohou naopak viditelnost zvýšit až na 200 metrů, což řidiči umožní včas zpomalit nebo bezpečně zastavit.

Aby reflexní materiál splnil svůj účel, je důležité:

Anketa

Schvalujete útok USA a Izraele na Írán?

9%
91%
hlasovalo: 1130 lidí

  • Umístit reflexní prvek tak, aby byl viditelný ze všech stran. Ideální je na rukáv, zápěstí, kotník nebo batoh.
  • Nosit reflexní prvky na straně přivrácené k vozovce.
  • Volit spíše větší a pohyblivé reflexní doplňky (pásky, přívěsky), které lépe upoutají pozornost.
  • Kombinovat reflexní doplňky se světlým oblečením, pokud je to možné. Reflexní prvky nejsou nutné jen mimo obec. Déšť, šero nebo večerní hodiny zhoršují viditelnost i ve městech, kde mohou být chodci kvůli okolnímu osvětlení paradoxně „přehlédnuti“.

Na co by si měli chodci v březnu dát pozor?

  • Kluzké povrchy. Po dešti nebo roztátém sněhu může chodník i vozovka klouzat – chodec by neměl vstupovat na přechod bez rozhlédnutí a měl by mít možnost bezpečně dokončit přecházení.
  • Kapuce a deštníky omezující vidění. Často zakrývají výhled do stran – je nutné vědomě se rozhlédnout.
  • Zhoršená schopnost řidičů vidět chodce. Zamlžená skla, odraz světel na mokré vozovce i tma výrazně snižují schopnost rozeznat osobu na přechodu.
  • Nevhodné tmavé oblečení. V kombinaci s deštěm je chodec prakticky neviditelný.

Preventivní rady pro bezpečný pohyb chodců:

  • Buďte vidět – i ve městě používejte reflexní prvky.
  • Před vstupem na přechod se vždy rozhlédněte, i když máte přednost.
  • Nespěchejte na přechodu a nevstupujte těsně před jedoucí vozidlo.
  • Za deště počítejte s delší brzdnou dráhou vozidel.
  • Nepoužívejte mobilní telefon během přecházení.
  • Noste oblečení, které kontrastuje s okolím.

Policejní preventisté v současné době realizují preventivní akce zaměřené na zvýšení viditelnosti chodců. V rámci těchto aktivit upozorňují veřejnost na důležitost používání reflexních prvků, zejména za snížené viditelnosti, a připomínají, že reflexní materiály výrazně zvyšují bezpečnost chodců na silnicích.

Psali jsme:

Policie ČR: Na dálnici padly ve středu tři kauce za 300 000 korun
Policie ČR: Kriminalisté Na Vysočině rozkryli rozsáhlé podvody
Policie ČR: Zadržení registračních značek za nedoplatky
Policie ČR: Den bezpečnějšího internetu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

bezpečnost , doprava , Policie ČR , TZ

Imunita

Tvrdíte, jak imunita není fér. Souhlasím. Proč teda neusilujete o její zrušení? Nebo nevím o tom, že byste se o to jako vy nebo vaše strana kdy pokusili.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Léky nevhodné pro kombinaci s pitím kávyLéky nevhodné pro kombinaci s pitím kávy Jedlá soda významně pomáhá při léčbě chronických zánětůJedlá soda významně pomáhá při léčbě chronických zánětů

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Policie ČR: Březen přináší déšť i nižší viditelnost

7:14 Policie ČR: Březen přináší déšť i nižší viditelnost

Policie apeluje na chodce, aby nepodceňovali svou bezpečnost!