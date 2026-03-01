Policie ČR: Březen přináší déšť i nižší viditelnost

S příchodem března a končící zimy se na silnicích stále častěji objevují déšť, mlhy a rychle se střídající světelné podmínky, které výrazně zhoršují viditelnost všech účastníků provozu. Policie proto upozorňuje chodce, aby při pohybu na komunikacích dbali na svou viditelnost a přizpůsobili tomu své chování i oblečení. „I krátká nepozornost nebo špatně zvolený oděv bez reflexních prvků může mít tragické následky. Chodec je v silničním provozu nejzranitelnějším účastníkem a řidič ho ve špatném počasí často spatří až na poslední chvíli,“ zdůrazňují preventisté.
Viditelnost rozhoduje o životech
Za deště či šera se výrazně prodlužuje reakční doba řidiče. Chodec v tmavém oblečení je pro řidiče viditelný často až na vzdálenost několika metrů – v rychlosti běžné v obci na zastavení nestačí. Reflexní prvky mohou naopak viditelnost zvýšit až na 200 metrů, což řidiči umožní včas zpomalit nebo bezpečně zastavit.
Aby reflexní materiál splnil svůj účel, je důležité:
- Umístit reflexní prvek tak, aby byl viditelný ze všech stran. Ideální je na rukáv, zápěstí, kotník nebo batoh.
- Nosit reflexní prvky na straně přivrácené k vozovce.
- Volit spíše větší a pohyblivé reflexní doplňky (pásky, přívěsky), které lépe upoutají pozornost.
- Kombinovat reflexní doplňky se světlým oblečením, pokud je to možné. Reflexní prvky nejsou nutné jen mimo obec. Déšť, šero nebo večerní hodiny zhoršují viditelnost i ve městech, kde mohou být chodci kvůli okolnímu osvětlení paradoxně „přehlédnuti“.
Na co by si měli chodci v březnu dát pozor?
- Kluzké povrchy. Po dešti nebo roztátém sněhu může chodník i vozovka klouzat – chodec by neměl vstupovat na přechod bez rozhlédnutí a měl by mít možnost bezpečně dokončit přecházení.
- Kapuce a deštníky omezující vidění. Často zakrývají výhled do stran – je nutné vědomě se rozhlédnout.
- Zhoršená schopnost řidičů vidět chodce. Zamlžená skla, odraz světel na mokré vozovce i tma výrazně snižují schopnost rozeznat osobu na přechodu.
- Nevhodné tmavé oblečení. V kombinaci s deštěm je chodec prakticky neviditelný.
Preventivní rady pro bezpečný pohyb chodců:
- Buďte vidět – i ve městě používejte reflexní prvky.
- Před vstupem na přechod se vždy rozhlédněte, i když máte přednost.
- Nespěchejte na přechodu a nevstupujte těsně před jedoucí vozidlo.
- Za deště počítejte s delší brzdnou dráhou vozidel.
- Nepoužívejte mobilní telefon během přecházení.
- Noste oblečení, které kontrastuje s okolím.
Policejní preventisté v současné době realizují preventivní akce zaměřené na zvýšení viditelnosti chodců. V rámci těchto aktivit upozorňují veřejnost na důležitost používání reflexních prvků, zejména za snížené viditelnosti, a připomínají, že reflexní materiály výrazně zvyšují bezpečnost chodců na silnicích.
