ČEZ: Nová klimatizace na hradě Hněvín zajistí stabilní klima i cirkulaci vzduchu

Během posledních pěti let doznal hrad Hněvín řady významných změn. Známá dominanta města prochází od roku 2020 postupnou obnovou hradního areálu i jeho vnitřních prostor. Mezi nejvýznamnější investiční akce patřila rekonstrukce restaurace a související modernizace technického zázemí tak, aby odpovídalo současným bezpečnostním a provozním standardům. Její součástí byla také instalace moderní vzduchotechniky a klimatizačních jednotek, kterou realizovala společnost Air Plus, člen skupiny ČEZ ESCO. Modernizace se týkala například zimní zahrady nové restaurace, zázemí pro zaměstnance hradu či kancelářských prostor.
„Klimatizace se stala nezbytnou součástí moderního životního stylu, a to nejen v komerčních, ale také v rezidenčních prostorách. Poskytuje potřebný komfort, který zajišťuje příjemnou teplotu a zdravé vnitřní prostředí. Naše nabídka zahrnuje široký výběr klimatizačních jednotek, které jsou navrženy tak, aby splnily potřeby různých typů prostor. Lze tedy od nich očekávat nejen efektivní chlazení, ale i úsporu při vytápění. Vždy přitom přicházíme s optimálním řešením na míru s ohledem na požadavky i energetickou efektivitu.“ říká generální ředitel Air Plus Jan Hofmann.
Aby technologie nenarušovala vizuální dojem návštěvníků, využila společnost Air Plus pro umístění klimatizačních jednotek podkrovní prostory hradu, včetně věže. „Realizace technologií v památkově chráněných objektech je vždy náročná, protože vyžaduje citlivý přístup a respekt k historické hodnotě stavby. Díky úzké koordinaci s městem Most a orgány památkové péče se podařilo instalaci provést s ohledem na charakter objektu. Výsledkem je stabilní vnitřní klima a efektivní cirkulace čerstvého vzduchu v prostorách hradu,“ dodal Jan Hofmann.
Obnova a modernizace hradu Hněvín i jeho okolí probíhala v několika etapách. Vedle zavedení nové vzduchotechniky a klimatizace nechalo město postupně opravit také hradební zdi a terasu nad prostorem spojeným s postavou Edwarda Kelleyho. Součástí prací byly rovněž terénní úpravy v areálu. Rozsáhlou rekonstrukcí prošla také restaurace a další zázemí pro návštěvníky. Novinkou je vyhlídková plošina směřující k Jezeru Most, která slouží jako oblíbené místo pro fotografování. V areálu byl zároveň vybudován nový navigační a informační systém, který návštěvníkům usnadňuje orientaci.
„Hrad Hněvín je dlouhodobě jednou z nejvýznamnějších dominant města Mostu a v posledních letech prochází postupnou obnovou celého areálu. Vedle rekonstrukce restaurace jsme pro návštěvníky doplnili také nové orientační prvky, vyhlídkovou plošinu směrem k Jezeru Most a rozvíjíme další aktivity, například provoz hvězdárny. Součástí modernizace je i zlepšování technického zázemí objektu, které přispívá k vyššímu komfortu návštěvníků i zaměstnanců. Aktuálně se zároveň zaměřujeme také na další rozvoj dopravní obslužnosti tohoto významného místa,“ uvedla náměstkyně primátora města Mostu Markéta Stará.
Air Plus se zabývá projektováním, dodáváním, instalací a následným servisem klimatizačních jednotek, vzduchotechnických zařízení a fotovoltaických elektráren po celém území České republiky a Slovenska. Pod obchodní značkou Air Plus působí na trhu od roku 2002 a od roku 2017 je součástí skupiny ČEZ ESCO. V oboru vzduchotechniky a klimatizace má tisíce realizovaných zakázek. K jejím zákazníkům patří dodavatelé paliv, bankovní domy, provozovatelé rychlého občerstvení, retailové řetězce, průmyslové podniky, státní úřady i soukromé osoby. Air Plus zaměstnává 80 lidí. Více informací najdete ZDE.
ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Zajišťuje i dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Má cca 2000 zaměstnanců. Mezi dceřiné společnosti ČEZ ESCO patří firmy Air Plus, AZ KLIMA, CAPEXUS, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, Domat Control System, EP Rožnov nebo ENESA. Více ZDE.
Mostecký hrad založil král Václav I. v 1. polovině 13. století. Říkalo se mu i Landeswarte (čili Zemská stráž), což poukazovalo na jeho strategický význam při ostraze zemské hranice. V době své největší středověké slávy byl v držení různých šlechtitelských rodů. V roce 1595 jej císař Rudolf II. po konfiskaci majetku Ladislava Popela mladšího z Lobkovic prodal městu Most. Během třicetileté války byl roku 1646 dobyt Švédy. Rok a půl pak císařské vojsko hrad obléhalo, leč marně.
Na dobytí gotické pevnosti si přitom v minulosti vylámali zuby i Přemysl Otakar II. během vzpoury proti svému královskému otci, dále husité a také král Jiří z Poděbrad. Několikrát za sebou, než použili lsti, byli neúspěšní právě i Švédové, kteří pak na město uvalili veliké pokuty a poplatky. Vinu za své neštěstí kladli Mostečtí hradu. Jakmile proto v roce 1651 získali souhlas císaře Ferdinanda III., začali s jeho demolicí a kámen použili na opravu vypleněného města.
Na konci 19. století začala na místě původního hradu vyrůstat jeho replika coby restaurace a rozhledna. Současnou novogotickou podobu získal hrad v roce 1927. Za druhé světové války byl součástí protivzdušné obrany německého wehrmachtu. Po válce zde pro změnu krátce sídlila československá armáda a podle badatelů údajně něco hledala. Následně hrad začal chátrat a v 60. letech minulého století se již stal nepřístupný veřejnosti, takže v letech 1967–1970 proběhla jeho první rekonstrukce.
Další nákladné opravy následovaly na přelomu let 2000–2001. Hrad Hněvín a pod ním ležící vilová čtvrť Zahražany jsou jediné části původního Mostu, nedotčené demolicí starého města v 60. až 80. letech 20. století. Z historického pohledu pak ještě stojí za zmínku, že původní Hněvín coby vězení pro dlužníky se za vlády Rudolfa II. stal nedobrovolným domovem známého anglického alchymisty Edwarda Kelleyho. Ten zde také 1. listopadu 1597 ve věku 42 let po předchozím nezdařeném útěku, po údajném požití vlastnoručně namíchaného jedu, zemřel. Jeho hrob dosud nebyl objeven.
